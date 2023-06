ÅSTEDET: Ulykken skjedde i nabolaget Casal Palocco, sør i Roma.

YouTube-stjerne krasjet med luksusbil – femåring døde

Den populære YouTube-gruppen skulle kjøre en Lamborghini SUV i 50 timer i strekk.

Dødsulykken skjedde i den italienske hovedstaden Roma onsdag forrige uke.

Det var YouTube-stjernen Matteo Di Pietro (20) som satt bak rattet da de krasjet inn i en bil med en mor og to søsken.

Moren og den fire år gamle søsteren ble alvorlig skadet. Den fem år gamle broren, Manuel, døde.

I 20-åringens bil var det også fire passasjerer, en kvinne og tre menn. Alle fem skal tilhøre YouTube-gruppen «The borderline» og være i begynnelsen av 20-årene, ifølge nyhetsbyrået Ansa.

De skal ha deltatt i en utfordring som gikk ut på å kjøre i 50 timer i strekk - i en Lamborghini SUV. Det skriver svenske Aftonbladet.

MANUEL: Folk har lagt ned blomster, ballonger og kosebamser ved ulykkesstedet.

«The Borderline» har 600.000 abonnenter på YouTube og nesten 300.000 følgere på TikTok. Gruppen består av italienske youtubere som gjennomfører mer eller mindre ekstreme utfordringer.

Fredag ransaket politiet Di Pietro sitt hjem. Han er mistenkt for uaktsomt drap i trafikken.

Ifølge opplysninger i flere italienske medier skal han ha testet positivt for cannabis. Det er det vanligste av de ulovlige rusmidlene.

Mobiltelefonen hans skal analyseres for å se om han har filmet noen videoer før, under eller etter krasjet, skriver Ansa. Passasjerenes mobiltelefoner skal også undersøkes for å rekonstruere omstendighetene rundt ulykken.

Politiet samler inn forklaringer fra vitner, og skal ransake YouTube-gruppens hovedkvarter.

I en YouTube-video skriver gruppen at de kommer til å stenge ned sine kontoer på sosiale medier.

– Tragedien som har inntruffet er så dyp at det gjør det moralsk umulig for oss å fortsette, står det i uttalelsen.

De skriver også at deres tanker går til den fem år gamle gutten.

Diskuterer lovendringer

Dødsulykken har fått stor oppmerksomhet i Italia.

Den italienske transportministeren Matteo Salvini skriver på Facebook at han kunne ha foreslått og godkjent nye trafikkregler, men at «når vi nå står overfor denne typen dumhet, som blir en tragedie, kan vi ikke gjøre noe», melder The Guardian.

Italia diskuterer likevel lovendringer etter den fatale ulykken. Statsminister Giorgia Melonis regjering vurderer ifølge Guardian en lov som vil rette seg mot dem som «glorifiserer ulovlig aktivitet» ved for eksempel å publisere videoer av disse på sosiale medier.

– Målet vil være å bekjempe et fenomen der unge mennesker oppmuntrer til vold eller gjør noe kriminelt via digitale kanaler med mål om å få noen likes uten å tenke på risikoen, sier Andrea Ostellari ved Italias justisdepartement til Il Messaggero.

