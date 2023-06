JEVNLIG KONTAKT: Tyrkias Erdogan og Vladimir Putin under et tidligere møte i Moskva.

Erdogan: − Støtter det russiske lederskapet

Både Tyrkia og Iran har uttrykt sin støtte til Russland, etter at Wagner-gruppen tok kontrollen over to russiske byer lørdag.

Tyrkias president Recep Erdogan har lørdag snakket med Russlands president Vladimir Putin og gitt uttrykk for at han støtter det russiske lederskapet.

Det skriver Reuters som viser til det russiske nyhetsbyrået Ifax.

Kreml skriver i en uttalelse at Erdogan ga sin støtte til det russiske regimets håndtering av Wagners-gruppens «mytteri» mot Russland.

Putin har kalt gruppen forrædere, etter at de tok kontrollen over to russiske byer lørdag.

Belarus har også uttalt at de fortsetter å være alliert med Russland, ifølge en uttalelse Reuters viser til. Belarus, som ble brukt som et oppmarsjområde før invasjonen av Ukraina i februar i fjor, sier videre at intern konflikt i Russland er «en gave til et samlet Vesten».

Senere lørdag melder Reuters at også Iran uttrykker støtte til Putin.

En nær Putin-alliert, Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov, er også tydelig i sin støtte til den russiske lederen.

Han sier lørdag ettermiddag at hans styrker om nødvendig vil bidra til å slå ned opprøret fra leiesoldatene i Wagner-gruppen, skriver NTB.

Kadyrov er en nær alliert av Russlands president Vladimir Putin, og tsjetsjenske styrker deltar ifølge forsvarsdepartementet i Moskva i Ukraina.

– Soldater fra Tsjetsjenia forsvarsdepartement og nasjonalgarde har alt reist til de spente områdene. Vi vil gjøre alt for å bevare russisk enhet og beskytte staten, skriver Kadyrov på Telegram.

ALLIERTE: Belarus-president Aleksandr Lukasjenko og Vladimir Putin.