OPPRØRSLEDER FOR ET DØGN: Wagner-leder Jevgenij Prigozjin stoppet sitt væpnede opprør sør for Moskva.

De ubesvarte spørsmålene: Hvor er egentlig Wagner-lederen nå?

Etter en av de mest dramatiske helgene i nyere russisk historie, er det fortsatt flere spørsmål enn svar. Her forsøker tre ledende eksperter å besvare de største spørsmålene akkurat nå.

Kortversjonen Wagner-gruppen, en beryktet russisk leiesoldatgruppe, startet fredag et væpnet opprør mot den russiske forsvarsledelsen

Flere tusen leiesoldater rykket mot Moskva, men lederen Jevgenij Prigozjin stoppet plutselig offensiven og godtok amnesti

Wagner-gruppen vil trolig bli dels demobilisert og dels integrert i den russiske hæren, og Prigozjins posisjon er uklar

Helgens kaos påvirket Ukraina-krigen ved at intern uro i Russland tjener Ukrainas motoffensiv, men russisk krigføring fortsetter

Russlands president, Vladimir Putin, anses å stå svakere etter helgen, selv om en direkte kobling mellom ham og opprøret anses usannsynlig Vis mer

Fredag kveld begynte den beryktede russiske Wagner-gruppen et væpnet opprør mot den russiske forsvarsledelsen.

Døgnet som fulgte ble et blodig kaos:

Flere tusen leiesoldater rykket nordover mot Moskva, der målet ifølge Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin var å styrte forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov.

Det ble raskt snakk om mulig militærkupp og borgerkrig i Russland.

BAKGRUNN: Dette er Wagner-gruppen

Opprøret førte til unntakstilstand, helt til Prigozjin plutselig gikk med på å stoppe offensiven. Han sa han ville unngå et blodbad, og sa at Wagner-gruppen skulle vende tilbake til sine baser mot at alle fikk amnesti for sine handlinger.

I tillegg skulle han selv flytte til Belarus.

1. Hva skjer med Wagner-gruppen nå?

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole:

– Jeg tror leiesoldatene blir til dels demobilisert, til dels integrert i den russiske hæren, og kanskje noen følger lederen Prigozjin til Belarus. I Ukraina ser det ut som de mister sin rolle og blir oppløst. Spørsmålet videre er om Prigozjin kun tenker på seg selv.

Aage Borchgrevink, forfatter av Putin-boken «Krigsherren i Kreml»:

– Putin har lenge prøvd å få leiesoldatene innlemmet inn i den russiske hæren. I tillegg er ikke Wagner den eneste uavhengige gruppen.

Karen Anna Eggen, Russland-forsker ved Institutt for forsvarsstudier:

– Det ser nå ut som de føyes inn under det russiske militæret. Hvor frittstående de vil være i andre deler av verden gjenstår å se. De opererer blant annet nå i Syria og i Mali.

FØLGER RUSSLAND TETT: Tom Røseth, Karen-Anna Eggen, Aage Borchgrevink.

2. Hvor er egentlig Prigozjin nå?

Aage Borchgrevink:

– Akkurat nå er han som Schrödingers katt. Ting er veldig usikkert.

Tom Røseth:

– Avtalen han inngikk lørdag tilsier at han skal til Belarus, så det er mest sannsynlig, men mye er uklart med tanke på avtalen som har blitt inngått. Prigozjin er vanligvis aktiv på sosiale medier, men man har ikke hørt noe fra han siden lørdag kveld.

Karen-Anna Eggen:

– Det er det ingen som vet. Pressetalsmannen for Prigozjin har sagt han skal uttale seg når han er klar. Han fikk nok noen garantier for egen sikkerhet da han avbrøt militæropprøret, muligens at han får reise til Belarus. Samtidig blir jeg overrasket om han får sprade rundt uten konsekvenser, gitt at Putin kalte han forræder. Russiske medier skriver nå at etterforskningen mot ham ikke er henlagt likevel. Stemmer dette, risikerer han tiår i fengsel. Eller verre.

På kartet kan du se hvor Wagner-gruppen rykket frem lørdag. De stoppet mellom Voronezj og Moskva:

Hvordan påvirket helgens kaos Ukraina-krigen?

Tom Røseth:

– Ukraina ser at det er sprekker i den russiske betongen. Russland er ikke bunnsolid på hjemmebane, og helgen har vist at de har svakheter. Motivasjon til ukrainerne har økt, men russerne er i større grad demotiverte. Likevel har ikke helgen forandret situasjonen i Ukraina i stor grad. Russland har definitivt fortsatt sine krigshandlinger.

Aage Borchgrevink:

– Putin er svekket i Russland, og Russland er svekket i Ukraina.

Karen-Anna Eggen:

– Det er helt klart at intern uro av denne typen tjener Ukraina som har benyttet helgen til å øke intensiteten i sin motoffensiv. Samtidig forsetter krigføringen fra russisk side, så det har ikke fått store konsekvenser for akkurat det.

Står Putin svakere i Russland nå?

Tom Røseth:

– Maktposisjonen til Putin har blitt påvirket, men hvor mye er vanskelig å si. Tidligere har Putin uttalt at han ikke tilgir forrædere, men her har han ikke straffet utfordreren, men heller gitt amnesti til en forræder. Putin hadde først en tale som gikk hardt ut mot Wagner-gruppen, for så kort tid etter lage en avtale. Dette fremviser ikke styrke, men heller at staten har svakheter.

Info FAKTA: Dette er Wagner-gruppen * Den russiske Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater. Gruppen har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya. * Hvor mange fra gruppen som har deltatt for Russland i krigen i Ukraina, er ikke kjent. Mange av gruppens soldater er rekruttert fra russiske fengsler. * Wagner-gruppen har sendt soldater til en rekke land, blant dem Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik. * Leiesoldater fra Wagner anklages for krigsforbrytelser i Syria, Libya og Mali. * Gruppen ble grunnlagt av den tidligere GRU-offiseren Dmitrij Utkin og ledes av oligarken Jevgenij Prigozjin (62). * Prigozjin omtales til tider som Putins kokk fordi han tidligere drev et cateringselskap som leverte mat til Kreml. * EU og Storbritannia har innført sanksjoner mot Wagner-gruppen, og Prigozjin er etterlyst av FBI. (NTB) Vis mer

Karen-Anna Eggen:

– Putin har brukt lang tid på å bygge et kuppsikkert system, der han kan holde alle aktører i sjakk. Helgen har vist at det fortsatt står oppe, og Putin står ved makten. Samtidig tyder helgen på at Putin ikke har like mye kontroll som antatt og han fremstår svakere i dag enn før helgen.

Aage Borchgrevink:

– Den første opprøreren har stått fram. Det er kanskje ikke han som blir stående til slutt, men det er et annet Russland nå.

«PUTIN KOKK»: Prigozjin og Putin er gamle bekjente. På dette bildet fra 2011 serveres Putin mat av mannen som den gang, blant annet drev catering-business.

Kan Putin selv ha noe med dette å gjøre?

Aage Borchgrevink:

– Det er mange som lurer på om det er iscenesatt av Putin, men det tror jeg ikke i det hele tatt. Putin har sett veldig svak ut gjennom helgen.

Tom Røseth:

– Jeg tviler på at Putin går så høyt ut, og så tilbake igjen. Han blir ikke sett på i et godt lys nå og Putin har tapt på dette. Flere dokumenterte kamphandlinger viste dessuten at den russiske hæren mistet flere fly og helikoptre. Luftstyrker og luftvern har kostet Russland mye, så det ville vært idiotisk av Putin å gjennomføre noe slikt med vilje.

Karen-Anna Eggen:

– Amerikansk etterretning har visst om dette, og jeg vil tro russisk etterretning gjorde det også? I så fall, hvorfor ble det ikke slått ned hardere og fortere? Det har mest sannsynlig med det russiske systemet å gjøre heller enn at Putin skulle ha arrangert dette selv. Fordi om han tilsynelatende er mer risikovillig i utenrikspolitikken, så gjelder ikke det på hjemmebane. Tvert imot.

Hvorfor stoppet Wagner egentlig innmarsjen mot Moskva?

Aage Borchgrevink:

– Det kan være Prigozjin fikk et tilbud han ikke kunne si nei til, og at han var for svak i utgangspunktet. Eller så var motivet hans aldri et statskupp, men heller bare å styrke sin egen posisjon.

Tom Røseth:

– Trolig fordi Prigozjin så at det førte til et blodbad, og han ville vise omsorg til egne soldater. Det er også mulig at hans familie og ressurser ble konfiskert i Russland, som satte han ut av spill.

Karen-Anna Eggen:

– Jeg tror de ble overrasket over hvor langt de kom. Hva skulle de gjøre hvis de faktisk kom til Moskva? Det er mulig Prigozjin fikk kalde føtter eller fikk lovnader av ulike slag hvis han snudde. Det er godt mulig det er en blanding av begge disse og erkjennelsen av at det ville blitt blodig om det hadde fått eskalert.

