Andrew Tate og broren Tristan etter et rettsmøte i Bucuresti i Romania i mai.

Andrew Tate tiltales for menneskehandel og voldtekt

Påtalemyndigheten i Romania tiltaler influenseren Andrew Tate, broren og to kvinner for menneskehandel, voldtekt og organisert kriminalitet.

Tate-brødrene er også tiltalt for å ha dannet et kriminelt forbund i den hensikt å utnytte kvinner seksuelt, melder Reuters. De to sitter nå i husarrest i Romania, sammen med to rumenske kvinner som er siktet i den samme saken.

De fire avviser anklagene.

Forrige uke ble siktelsen mot de fire utvidet til å inkludere menneskehandel. I tillegg gikk antallet fornærmede opp fra seks til syv kvinner.

De fire er foreløpig i husarrest, mens etterforskningen pågår. Tirsdag skal de møte i retten.

Tate hevder at påtalemyndigheten i Romania ikke har noen beviser mot ham og at saken er en politisk konspirasjon som har til hensikt å kneble ham. Han har bodd i Romania siden 2017.

Tate er tidligere kickbokser, realitydeltager og influencer. Han har fått mye oppmerksomhet for sine omstridte synspunkt på seksuelle overgrep, trakassering og kvinner.

Han har en stor tilhengerskare og mange støttespillere.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post