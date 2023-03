TRAGISK: Sheriff Ed Gonalez kaller ulykken for tragisk.

Treåring skjøt og drepte søster (4): − Nok en tragisk historie

Treåringen skal ha fått tilgang til en ladet, halvautomatisk pistol.

Ulykken skjedde søndag i en leilighet i Texas. Fem voksne, alle familie eller venner, var også til stede i leiligheten.

Den ene av foreldrene trodde den andre passet på jentene, når de var alene på et soverom. Her fant treåringen en ladd pistol, og skjøt et skudd, ifølge CBS.

– Treåringen fikk tilgang til en ladet, halvautomatisk pistol. Familiemedlemmer hørte ett, enkelt skudd. De løp inn i rommet og fant fireåringen, sa sheriff i Harris County, Ed Gonzalez om ulykken.

Jenta ble erklært død kort tid etter politiet ankom leiligheten.

– Det virker bare som nok en tragisk historie, igjen, hvor et barn får tilgang til et skytevåpen og skader noen andre, og denne gangen var det et dødelig skudd, sa Gonzalez.

Info Våpenlov Texas Fra og med 1. september 2021 kunne de over 21 år bære et våpen i hylsteret uten tillatelse og/eller skjult. Dette betyr altså at de fleste over 21 kan bære et våpen uten noen form for våpenlisens. Vis mer

Statsadvokatene i Harris County vil avgjøre om noen av de voksne vil bli siktet basert på politiets etterforskning, som fortsatt er i den innledende fasen.

– Våre hjerter er knust. Våre betjenter er ganske rystet, sa Gonzalez,

Støttepersonell vil være tilgjengelig for å hjelpe betjenter og familiemedlemmer.

Ifølge data analysert av gruppen «Everytown for Gun Safety», har det så langt i år vært minst 58 utilsiktede skyting av barn i USA, noe som har resultert i 22 dødsfall og 37 skader.

CNN skriver at det har vært 2070 utilsiktede skytinger av barn under 18 år mellom 2015 og 2020.

Så sent som i forrige uke skjøt en fire år gammel gutt seg selv til døde i Florida, skriver Fox News. Gutten ble erklært død kort tid etter han ble funnet. Faren er pågrepet i saken.

Ulykken var heller ikke den første i Florida den siste måneden. En tre år gammel gutt skjøt seg selv og døde av skadene etter han fant farens pistol i nattbordskuffen. Saken er fortsatt under etterforskning, og ingen har blitt siktet.

