SYRIA-FARERE: De to søstrene fra Bærum reiste til Syria da de var 16 og 19 år gamle.

Dette vet vi om Syria-søstrenes liv under IS

Under årene i Syria støttet de to søstrene helhjertet opp om IS, ifølge informasjon som har kommet frem i norsk rett. Men advokat Geir Lippestad mener kvinnene ikke var å anse som gift med IS-krigerne de fikk barn med.

Torsdag ble de to kvinnene varetektsfengslet i fire uker, noe de hadde samtykket til. De har også forklart at de vil la seg avhøre.

Men de nekter straffskyld etter siktelsen: Deltagelse i terrororganisasjonen IS.

– De står på at de ikke har gjort noe straffbart, så vil den videre bevisinnhentingen kaste mer lys over deres forklaring, sier forsvarer Geir Lippestad til VG.

– Høyesterett har konkludert med at den allerede hjemvendte IS-kvinnen var skyldig i terrordeltagelse, ved at hun var husmor. Hva betyr det for dine klienter?

– Det spørs hva du legger i husmor. Høyesterett har vært tydelige på at det må vurderes konkret og individuelt. Det å passe barn er ikke straffbart i seg selv.

Bakgrunn: «To søstre» hentes fram fra Syria – siktet for terror

Info Dette er Syria-søstrene De to kvinnene har somalisk bakgrunn, norsk statsborgerskap og vokste opp i Bærum.

De ble radikalisert i tenårene, blant annet etter kontakt med den ekstreme gruppen Profetens Ummah.

De reiste til Syria som tenåringer i oktober 2013, og levde i terrorstaten IS frem til den ble beseiret i mars 2019.

De har vært internert i de to leirene al-Hol og al-Roj siden. Den eldste har to barn, den yngste har ett barn.

Nå hentes de hjem, med hjelp fra norske myndigheter. Årsaken til at det skjer først nå, er at det er først nå de voksne kvinnene har ønsket det. Vis mer

– Bestrider de at de var gift med menn som kriget for IS?

– Vi har ikke sett noen dokumenter som tilsier det. Ett av mange spørsmål som må undersøkes er om det forelå et formelt giftermål. Dersom Den islamske staten var en terrororganisasjon, så kunne den ikke vie folk. Også islamske ekteskap må være godkjent av en stat.

– Men nekter de for at de levde sammen med disse mennene, og dannet en husstand sammen?

– Det er juridiske definisjoner for hva det innebærer å være i et samboerskap. Avhør og øvrig etterforskning vil gi bedre svar på om de vilkårene ble opprettholdt, sier Lippestad.

HENTET HJEM: De to søstrene fra Bærum på vei inn i flyet i Erbil i Irak tirsdag ettermiddag.

Den eldste av kvinnene har to døtre, mens den yngste har én datter. De tre barna ble alle født i terrorstaten IS.

Forholdet søstrene hadde til IS-krigerne de fikk barn med, blir viktig under avhørene, forklarer Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Et sentralt tema vil være spørsmål om frivillighet; om de dro frivillig og oppholdt seg frivillig i Syria, og deres tilknytning til IS.

Noe av det sentrale PST vil finne ut av er hvilke konkrete aktiviteter kvinnene har gjort da de var i Syria.

– Det å gjøre husarbeid, stelle hjemme og være gift med fremmedkrigere som deltar i krigshandlinger, kan medføre å ha deltatt aktivt, så det blir en konkret vurdering, sier Kathrine Thonstad påtaleansvarlig i PST.

NY FASE: Påtaleansvarlig Terje Nedrebø Michelsen og Kathrine Tonstad informerte om Politiets sikkerhetstjenestes (PST) etterforskning av de to Syria-søstrene.

Giftet seg med jihadist

Informasjon VG har fått tilgang til, viser til at den eldste av søstrene skal ha vært gift med en fremtredende islamist og jihadist. Mannen hadde eritreisk bakgrunn, men hadde opphold i Norge da han dro til Syria.

Ekteskapet med denne IS-krigeren er det som PST har brukt som begrunnelse for siktelsen. Det fremkommer i fengslingskjennelsen.

I fengslingskjennelsen for den yngste søsteren står det at hun var gift med en britisk-somalisk IS-kriger.

Om begge kvinner står det at siktelsen baserer seg på at søstrene «ved blant annet å være ektefelle med en IS-fremmedkriger og utføre husarbeid, bidro til etableringen og opprettholdelse av IS».

I mars 2021 intervjuet VG den yngste av de to søstrene i interneringsleiren al- Roj i Syria. I intervjuet snakket hun om livet under IS.

– Hvorfor reiste du til Syria? spurte VG.

– Jeg følte med det syriske folket og ønsket å bidra. For meg var det av humanitære grunner. Men jeg hadde nok et idyllisk bilde av det, for jeg ville hjelpe til, bidra, dele ut nødhjelp. Men det ble annerledes enn det jeg hadde tenkt meg, svarte den norsk-somaliske kvinnen.

VG spurte også om hvordan hun så på at hun kunne bli dømt for terror ved å ha vært husmor i IS.

– Jeg kan ikke forstå det. Det å ta vare på barn og familie er da ikke kriminelt. Vi holdt huset rent og ryddig, ikke noe mer enn det, svarte hun.

BODDE HER: Dette er al-Roj leiren, der kvinnene ble holdt med sine barn de siste årene. Før det var de en periode i leiren al-Hol.

VG spurte også hva kvinnen tenkte om IS:

– Ingen burde være enig i drap av uskyldige. Ingen kan være enig i det, heller ikke jeg. Jeg hadde ikke likt å se noen lide, svarte hun.

– Ønsket du å forlate IS?

– Ja, selvfølgelig. Men det var umulig å dra. Også fordi jeg fryktet hva som kunne skje med meg selv hvis jeg forsøkte å flykte. Vi er jo mødre, så vi tenker jo først og fremst på barna våre. Det var jo et komfortabelt liv der, hvor alt ble ordnet for deg. Vi hadde tak over hodet, men jeg var ikke enig i alt som skjedde der.

Chattet om militærtrening

Rettssaken mot den norske IS-kvinnen Sumaira Ghafoor gir et visst innblikk i hva de to søstrene har sagt om IS, mens terrorstaten fortsatt eksisterte.

Blant annet kom det frem at de to kvinnene snakket om muligheten for militær trening i en kryptert meldingsutveksling mellom de to søstrene og Ghafoor:

«Jeg og (....) jobber for å starte en muaskar, og min mann støtter meg virkelig», skal den ene av de to søstrene ha skrevet.

Muaskar var her en henvisning til en militær treningsleir i IS-regi.

Søstrene skal også ha advart mot å forlate Den islamske staten (IS).

Det kom frem i en annen chattemelding som ble lest opp i tingretten. Ghafoor forsøkte i flere år å forlate IS, noe de to søstrene skal ha fått høre om, og altså advarte mot.

Opplysningene ble fremlagt i retten av advokat Nils Christian Nordhus, Sumaira Ghafoors forsvarer.

Bodde sammen

I retten fortalte Ghafoor at de to søstrene i en periode bodde sammen med henne og den norske IS-krigeren Bastian Vasquez, fordi den yngste søsteren hadde fått en skuddskade i beinet, og den eldste ventet på å gifte seg med den norsk-eritreiske IS-krigeren.

Aktoratet la frem et satellittbilde fra der den tiltalte kvinnen bodde i byen Shaddadi i Syria, som viser at den ene av «to søstre» bodde i nabohuset etter at hun giftet seg.

FORSVARER: Advokat Geir Lippestad representerer de to Syria-søstrene fra Bærum. Begge er siktet for deltagelse i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS).

Lippestad vil ikke kommentere disse opplysningene:

– Vi ønsker ikke å kommentere uttalelser fra advokater som ikke representerer søstrene, eller fra journalister, forfattere eller andre som har hatt sporadisk kontakt med dem, om hva de har tenkt eller vært opptatt av. Begge våre to klienter er tydelige på at de ikke har gjort noe straffbart, og vil forklare seg. Det er viktig for oss at det er politiet som får opplysningene først, uttaler Lippestad.

I januar i fjor ble begge søstrene overført fra Roj-leiren til et ordinært fengsel, anklaget for å ha deltatt i opptøyer til støtte for IS.

«Etter å ha skapt splittelse, ropt IS-slagord og iverksatt opptøyer, ble flere kvinner flyttet fra leiren», skrev kurdiske selvstyremyndigheter til VG i en generell uttalelse den gangen.

PST: – Må ha vært aktive

PST sier til VG at siktelsen bygger på at kvinnene har reist til Syria og deltatt i IS, men at de konkrete aktivitetene skal kartlegges i den videre etterforskningen.

– De reiste til Syria før IS ble dannet. Har det noe innvirkning på saken mot dem?

– De skiftende forholdene mens de har vært der, og hva som var status da de reiste ned høsten 2013, blir viktige spørsmål, sier påtaleansvarlig Kathrine Thonstad i PST.

– Kan du si noe om hvor grensen går for kvinner for å bli siktet for deltagelse i en terrororganisasjon?

– For at de skal være siktet må det være over 50 prosent sannsynlig at de har deltatt. Også ligger det i Høyesterettsdommen, som er avsagt mot en annen kvinne, at det må være snakk om aktiv deltagelse. Man må ha gjort noe aktivt. Det er ikke nok å være passivt til stede.

PST skal også undersøke om søstrene skal være ofre for menneskehandel. Høyesterett trodde på IS-kvinnen Sumaira Ghafoos forklaring om at hun ble tvunget til å gifte seg på nytt i IS to ganger. Det medførte at straffutmålingen ble redusert til 1 år og 4 måneder.

Nektes kontakt i fengsel

Begge søstrene er nå varetektsfengslet i fire uker. I fengselet nektes de kontakt med hverandre, kommer det frem av en kjennelse fra Oslo tingrett.

Det er påtalemyndigheten som har ønsket såkalt “delvis isolasjon”, der de nektes kontakt med hverandre mens de sitter i politiets varetekt. Oslo tingrett forutsetter at politiet løpende vurderer hvor nødvendig slike restriksjoner er ettersom etterforskningen går fremover.