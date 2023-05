FENGSLET: Den norske ekstremisten Arfan Bhatti sitter fengslet i Pakistan. Norsk politi vil stille han for retten etter terroren i fjor sommer.

Arfan Bhattis advokat: − Han er offer for islamofobi

Tirsdag møtte terrorsiktede Arfan Bhatti (45) i en pakistansk domstol. Han er klar for å dra tilbake til Norge, men ikke i håndjern, sier advokaten hans.

Kortversjonen Terrorsiktede Arfan Bhatti møtte tirsdag i en pakistansk domstol.

Bhatti ønsker å dra tilbake til Norge, men ikke i håndjern, ifølge hans advokat.

Oslo-politiet vil at Bhatti skal sendes til Norge, hvor han er siktet for en bakmannsrolle i terrorangrepet 25. juni i fjor.

Den pakistanske domstolen startet behandlingen av norske myndigheters utleveringsbegjæring.

Behandlingen fortsetter 9. mai. Vis mer

– Bhatti er et offer for norske myndigheters islamofobi. islamofobi.fordommer, hatt eller irrasjonell frykt for islam og muslimer

Det sier Arfan Bhattis pakistanske advokat, Zia Ur Rehman, i et intervju med VG.







Han forteller at Bhatti ble ført inn i retten i håndjern i dag.

Den pakistanske domstolen skal avgjøre om terrorsiktede Bhatti kan utleveres til Norge eller ikke. Selv nektet Bhatti å la seg utlevere ved tvang.

– Anklagene er falske, han sier han er uskyldig. Han var i Pakistan og sier han ikke har noe med angrepet å gjøre. Han er et offer for norske myndigheters mistanker, sier advokaten.

– Hva har Bhatti sagt om å dra til Norge?

– Han er klar for det og vil dra tilbake, men ikke i håndjern. Før eller siden vil han bli løslatt i Pakistan, og møte anklagene i Norge i en domstol, sier advokaten.

BHATTIS ADVOKAT: Zia Ur Rehman er Bhattis advokat i Pakistan.

Aftenposten meldte først om Bhattis oppmøte i den pakistanske domstolen tirsdag.

Oslo-politiet ønsker at den selverklærte islamisten Bhatti skal sendes tilbake til Norge, hvor han er siktet for en bakmannsrolle i terrorangrepet 25. juni i fjor.

Bhatti var i Pakistan da angrepet fant sted, men er mistenkt på bakgrunn av chat-samtaler han skal ha hatt med en agent fra den norske Etterretningstjenesten etter angrepet.

Like etter at Bhatti ble internasjonalt etterlyst i september i fjor, ble han tatt av pakistansk antiterrorpoliti.

Han har sittet fengslet på ukjent sted i over et halvt år, før han 14. april i år ble formelt pågrepet og flyttet til fengselet Central Jail Rawalpindi, utenfor hovedstaden Islamabad.

– Han har lenge vært fengslet av antiterrorpolitiet uten å være siktet. Han er fortsatt ikke siktet for noe av pakistanske myndigheter, sier advokat Rehman.

FENGSELET: Bhatti skal sitte fengslet her i Rawalpindi, en by som ligger utenfor hovedstaden Islamabad.

9. mai skal domstolen fortsette behandlingen av den norske utleveringsbegjæringen. Der får partene komme med sine meninger om saken.

– Da skal jeg ha lest alle dokumentene fra norske myndigheter, og svare på påstandene. Til nå er det bare anklager, uten bevis.

– Har du hørt eller lest om den norske Etterretningstjenestens operasjon, hvor Bhatti angivelig skal ha snakket om angrepet og egen rolle?

– Nei, jeg har ikke lest dokumentene enda. De er det mange av. Men dette er anklager, og de må bli vurdert av en kompetent domstol. Anklagen må bevises utover enhver rimelig tvil. Domstolen må også vurdere om bevisene er lovlige, svarer advokaten.

SAKSØKTE NORGE: I 2018 saksøkte Bhatti saksøkte staten med krav om oppreising og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Han mente seg urettmessig forfulgt av politiet. Saken endte med at staten måtte betale 100.000 kroner til Bhatti, som i utgangspunktet krevde millioner.

John Christian Elden er Bhattis advokat i Norge. Elden bekrefter at det ikke er aktuelt med noen ufrivillig retur. Det fremstår uklart om, og i så fall for hva, Bhatti er siktet for.

– Det er uklart hva han er siktet for, utover at han ble formelt fengslet 14. april, men det er ikke mer alvorlig enn at retten vurderer er kausjon eller meldeplikt mens denne saken er i det pakistanske rettssystemet, skriver Elden til VG.