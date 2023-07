Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte mandag norske Nato-soldater i Rukla leir i Litauen.

Norge viderefører de norske styrkene i Litauen

Regjeringen har bestemt seg for å videreføre de norske styrkenes nærvær i Litauen ut 2024.

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) slapp nyheten under et besøk hos de norske soldatene i Nato-leiren i Rukla i Litauen mandag.

Støre sier han er stolt over innsatsen til de norske styrkene i Litauen.

– Å forlenge oppdraget mens det pågår krig i Europa, er en avgjørelse vi som regjering tar med stort alvor. Vi gjør det vel vitende om at oppgaven er viktig, og at vi har mye å bidra med. Ved å dele kunnskap og erfaringer gjør de både Forsvaret og Nato bedre, sier Støre i en pressemelding.

Satt på i stridsvogn

Totalt er cirka 150 norske soldater utplassert i Nato-leiren, som er del av alliansens forsvar av østflanken.

Statsministeren og forsvarsministeren fikk mandag en omvisning i leiren. De fikk oppleve den norske innsatsen på tett hold da de satt på i hver sin stridsvogn.

Tirsdag og onsdag deltar de på Natos toppmøte i Litauens hovedstad Vilnius.

Nikoline Flaaten og Leah Langlo er to av de norske Nato-soldatene som er stasjonert i Rukla leiren i Litauen.

Største bidrag i utlandet

– Dette er et av våre viktigste militære bidrag til det internasjonale samfunnet akkurat nå, og det er også vårt største styrkebidrag i utlandet. Jeg er svært glad for at vi kan videreføre dette ut 2024, sier Gram.

Norge har siden 2017 vært en del av Natos forsterkingsstyrke Litauen, kalt Enhanced Forward Presence. Natos bidrag i Litauen er totalt på rundt 1600 personer, og det ble forsterket i fjor.

Info Fakta om de norske styrkene i Litauen * Norge har siden 2017 vært en del av Natos forsterkingsstyrke i Litauen, kalt Enhanced Forward Presence (eFP). Rundt 150 norske soldater er utplassert i Nato-leiren i Rukla. * Nato-styrken består av fire multinasjonale bataljonsstridsgrupper som holder til i Latvia, Litauen, Estland og Polen. * Det norske bidraget inngår i en tyskledet multinasjonal bataljonsstridsgruppe i Litauen. Rundt 150 norske soldater holder til i en litauisk garnison i Rukla, omtrent ni mil utenfor hovedstaden Vilnius. * De norske soldatene trener og øver sammen med soldater fra Tyskland, Belgia, Tsjekkia, Nederland og vertsnasjonen Litauen. Vis mer