I ELITEN: Vladimir Yakunin var en av personene i kretsen rundt president Putin, som sjef for den russiske jernbanen. Han stilte til intervju for VG i Moskva.

Andrey Yakunin pågrepet i Norge: − Faren er en del av Putins absolutt nærmeste krets

Russiske Andrey Yakunin ble denne uken arrestert for å ha fløyet drone flere steder i Norge. Faren har tette bånd til Vladimir Putin.

Den 47 år gamle russeren - som også har britisk pass - ble mandag pågrepet og siktet for å ha fløyet drone på Svalbard.

Presseteamet hans hevder at han var på ferietur med en hobbydrone da han ble pågrepet denne uken. De avviser koblingene til president Vladimir Putin.

Men Yakunin er sønn til Vladimir Yakunin, og sistnevnte har vært en del av president Putins innerste krets i mange år.

VG møtte Vladimir Yakunin på kontoret hans i Moskva så sent som i 2016. Den nå 74 år gamle oligarken er russisk forretningsmann og tidligere KGB-agent.

– Mister vi Putin, mister vi muligheten til å gjøre verden til et bedre sted, sa Yakunin til VG den gang.

TETTE BÅND: Vladimir Yakunin har lenge vært en av Putins nærmeste.

Yakunin senior har vært Putins nære venn i flere tiår og var en av de første som ble rammet av vestlige sanksjoner sanksjonerSanksjon er en negativ (i dette tilfellet) eller positiv reaksjon på noens atferd etter annekteringen annekteringenAnnektere er å ta til seg, gjøre til sitt eget, overta. av Krim-halvøyen i 2014.

Som leder for jernbaneselskapet Russian Railways bestyrte han en million ansatte og et jernbanenett som fraktet en milliard passasjerer og over en milliard tonn varer gjennom 11 tidssoner – årlig.

– Vestens sanksjoner mot Russland er mye av årsaken til Vladimir Putins popularitet i hjemlandet, hevdet han i intervjuet med VG.

I 2015 var det brått slutt på karrieren til Yakunin. En karriere som inkluderte posisjoner i militæret, etterretningsen og flere års FN-tjeneste i New York. Han fikk en rolle som professor ved Universitetet i Moskva og var med å starte en internasjonal tenketank.

Spekulasjonene om det brå fallet fra makten, har vært flere:

Noen hevder Putin ble rasende da han fikk vite at 74-åringens sønn, som har slått seg opp som investor i London, fikk innvilget britisk statsborgerskap.

Andre rykter går ut på at Vladimir Yakunin selv ble for grådig og kravstor, mens flere mener han ble utsatt for et maktspill, der han rett og slett tapte.

Selv sa Yakunin senior til VG at det ikke kom som noen overraskelse at han ikke kom til å sitte i sjefsstolen tiden ut.

SANKSJONER: Som venn av Putin ble Yakunin en av de første som ble rammet av amerikanske sanksjoner mot Russland og russere etter anneksjonen av Krim.

Faren til arresterte Andrey Yakunin er veldig godt kjent i Russland, sier Aage Borchgrevink, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen.

– Faren er en del av Putins absolutt nærmeste krets. Han er del av Ozero-kollektivet, som var en gruppe «up and coming»-personer som investerte i et hytteprosjekt på grensen til Finland i sin tid.

– De åtte personene som var involvert i dette, ble alle senere blant Russlands mektigste og rikeste menn.

Vladimir Yakunin er koblet til en av de største hvitvaskingsskandalene i moderne europeisk tid, forteller Russland-kjenneren.

– Da han var sjef for jernbanen i Russland, koblet gravejournalister ham til et tyveri av flere milliarder dollar som ble tatt ut og hvitvasket gjennom en operasjon i Moldova i sin tid. Så han er koblet til stor økonomisk kriminalitet, sier Borchgrevink.

NÆRMESTE: Vladimir Yakunin er en av president Putins nærmeste og inntil i fjor høst en av Russlands mektigste menn. VG møtte ham på kontoret hans for få år siden.

Advokatfirmaet Elden melder onsdag kveld at den siktede mannen anker varetektsfengslingen. Advokatfirmaet har selv valgt å identifisere Yakunin.

Til VG sier advokat John Christian Elden at identifiseringen er klarert med hans klient.

– Det brukes internasjonalt allerede. De som vet hvem han er, vet også om hans kritiske holdninger, så han håper det hjelper på å forstå hvor misforstått fengslingen er, skriver Elden i en SMS til VG.

Forsvarerne mener 47-åringen er britisk statsborger, og at sanksjonsregimet ikke kan «misbrukes» slik at en brite behandles på en annen måte enn norske borgere.

Andrey har både britisk og russisk statsborgerskap, og får ifølge Elden bistand fra Den britiske ambassaden i Oslo.

Presseteamet hans skriver til VG at han har ingen forbindelse til den russiske presidenten eller russiske myndigheter. Elden sier at Andrey har studert i London og er engelsk investor.

Ifølge The Times eier Andrey flere kostbare eiendommer i London - blant annet en villa verdsatt til 35 millioner pund - eller 417 millioner norske kroner.

PÅGRIPET: Andrey Yakunin er også eier av denne båten som har ligget til kai i Hammerfest.

Andrey Yakunin har ifølge fengslingskjennelsen fra tingretten bostedsadresse i Italia. Han har imidlertid vært mye i Norge de siste årene.

Så sent som i september i år skrev avisen Nordlys at det er kjærligheten til Lyngsalpene, nordnorsk vinter og skikjøring som lokker ham hit.

– At denne kjærligheten drev ham til å fly drone på Svalbard, høres så idiotisk ut at det kanskje er sant, ler Borchgrevink.

Han påpeker:

– I utgangspunktet tror jeg han var interessert i andre ting.

Nordlys skriver at Yakunin tidligere har uttalt til italienske medier at han er imot den russiske invasjonen i Ukraina og at han tar avstand fra Putin.

Borchgrevink er skeptisk til at Andrey påstår at han ikke har noe med faren å gjøre.

– Men det kan godt være han er krigsmotstander, for dette gjør ham utsatt, sier Borchgrevink og viser at krigen rammer Russlands rikeste.

Men:

– Han er en del av eliten som utgjør kjernen av Putins makt og som har brakt Russland i den situasjonen de er i nå. Og jeg tror ikke han har noe valg enn å forbli lojal. Å utfordre krigen eller Putin, ville vært selvmord.

PUTIN-FORFATTER: Aage Borchgrevink jobber i Den norske Helsingforskomité med menneskerettighetssituasjonen i Russland, Tsjetsjenia og Georgia.

Borchgrevink understreker at han ikke kjenner til hvor nære Andrey er på faren Vladimir.

– Når det gjelder forholdet mellom fedre og sønner i den russiske eliten, så holder de vanligvis sammen. Jeg vil tro han er tett på faren.

Han påpeker også at det er vanlig at barn av den russiske eliten har doble statsborgerskap.

– Det er typisk at den russiske eliten kritiserer Vesten og Nato som satanistiske og gud vet hva, men barna deres sendes alle til universiteter i vesten.

Borchgrevink sier Norge sammen med andre land i vesten har vært butler og hjulpet den russiske eliten mens de har plyndret sitt eget land.

– Og vi synes det er helt herlig at de kommer på ferie til oss. Jeg håper det blir en slutt på det. Dette viser at de ikke har vært smart å samarbeide med dem.

