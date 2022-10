EN AV DISSE: Rishi Sunak eller Penny Mordaunt blir etter alle solemerker Storbritannias neste statsminister.

Allerede i dag kan britene få enda en ny statsminister: − Kaos

Liz Truss holdt bare i jobben i 45 dager. Klokken 15 i dag kan det bli klart hvem som blir Storbritannias tredje statsminister på under to måneder.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

To dager før dronning Elizabeths død, den 8. september, tok hun Liz Truss i ed som Storbritannias tredje kvinnelige statsminister. Allerede 20. oktober annonserte Truss sin avgang, etter 45 turbulente dager.

Hun klarte dermed det smått utrolige kunststykket å være statsminister under to regenter, uten å en gang sitte i jobben i to måneder.

Nå skal hennes arvtager som partileder, og dermed også statsminister, velges.

Slik foregår partiledervalget:

For å i det hele tatt være kandidat må man innen klokken 15 mandag ha fått støtte fra minst 100 partikolleger i parlamentet.

Dersom bare én kandidat oppnår dette blir vedkommende automatisk valgt.

Dersom flere når grensen på 100 skal alle parlamentsmedlemmene mandag kveld klokken 19 stemme på sin foretrukne kandidat. Den med flest stemmer her blir ikke nødvendigvis valgt, men det kan være en indikasjon på hvem som ligger best an.

Det er nemlig alle de rundt 150.000 partimedlemmene som via en avstemning på nett skal avgjøre hvem som vinner, dersom man har flere enn én kandidat. Resultatet vil i så fall bli offentliggjort fredag.

1 / 2 TATT I ED: 6. september ble Liz Truss tatt i ed som statsminister av dronning Elizabeth. REGENT NUMMER 2: Kong Charles tar imot Liz Truss på Buckingham Palace 12. oktober. Truss’ regjeringstid var svært kort, men regjerte likevel under to regenter. forrige neste fullskjerm TATT I ED: 6. september ble Liz Truss tatt i ed som statsminister av dronning Elizabeth.

Partiet står per nå med to kandidater, etter at Boris Johnson i helgen trakk seg da han innså at han ikke hadde nok støtte til et sensasjonelt comeback – mindre enn to måneder etter at han ble tvunget til å gå av.

De to kandidatene er Rishi Sunak og Penny Mordaunt. Førstnevnte har ifølge britiske medier allerede sikret seg godt over 100 støttespillere. Sistnevnte har bare rundt 25 som har sagt det offentlig, men hennes team uttaler mandag morgen at de er overbevist om at de når den magiske grensen.

Dersom det ikke skjer vil det allerede klokken 15 i dag altså være klart at Sunak blir partileder og statsminister. Og dermed den første ikke-hvite statsministeren i Storbritannia.

Sunak favoritt

Uansett når avgjørelsen faller er det ventet at den som blir valgt til partileder vil settes inn som statsminister i løpet av få dager, det forklarer Storbritannia-ekspert Erik Mustad, som er lektor i britiske studier ved Universitetet i Agder.

– Ja, de er nødt til å sette dette i gang raskt. De har nok en timeplan klar, selv om den ikke er offentliggjort ennå.

Han sier Sunak uansett er den store favoritten nå, selv om det skulle gå til avstemning blant alle medlemmene.

– Det er lite tid til å vise seg frem denne uken. Han fikk jo sjansen til det i valgkampen mot Truss i sommer. Mordaunt må gjøre en ganske god innsats de neste dagene for å ha en sjanse, sier Mustad.

Om hun i det hele tatt får muligheten til å vise seg frem denne uken våger ikke Mustad spå.

– Etter at Boris Johnson trakk seg i går (søndag journ.anm.) så vet vi jo ikke hvor de som støttet ham faller ned. Spørsmålet blir om de ønsker at medlemmene skal kunne ha et valg, eller om de mer eller mindre alle vil stille støtte Sunak nå.

Tviler på nyvalg

Med den tredje statsministeren på under to måneder, der de to siste ikke var statsministerkandidat under valget i 2019, har flere i Storbritannia tatt til orde for at det må lyses ut nyvalg. Men det er på ingen måte gitt at det vil skje. Snarer tvert imot.

– Man må huske at i Storbritannia er det ikke en leder som vinner et valg, men et parti. Man velger ikke statsministeren direkte. Det er partiet som sitter med mandatet, og det er opp til dem å velge den man mener er riktig til å styre, forklarer Mustad.

INTET COMEBACK: Boris Johnson trakk seg fra kampen om ledervervet i helgen.

Denne uken – enten det skjer mandag eller fredag – er det altså partileder som velges. Ikke statsminister. Men partilederen i det største partiet blir automatisk statsminister. Men, som Mustad påpeker, man er i et nokså uvanlig farvann nå med den tredje statsministeren på så kort tid.

– Likevel tviler jeg på at De konservative ønsker nyvalg nå, sier eksperten.

Stor Labour-ledelse

Mustad forklarer det slik:

– De vil nok sitte på gjerdet så lenge som mulig fordi de nå ligger så langt bak Labour på meningsmålingene. Det er ingenting som tyder på noe annet enn at de vil sitte så lenge de kan.

Det er bare det styrende partiet som kan utlyse nyvalg før det uansett må holdes valg i 2024. Ved å vente kan de håpe at målingene snur i deres favør før den tid.

– Men det er klart at om du er opposisjonsleder nå og har over 30 prosentpoeng mer på meningsmålingene, så presser du på for et valg.

– Er det noen som helst sjanse for at De konservative gir etter for presset fra dem som mener det er et demokratisk problem at de har sin andre statsminister på kort tid som ikke var leder da folket stemte i 2019?

– Alle mener De konservative nå er i kaos, og det er de absolutt, men det er ikke noe konstitusjonelt som gir andre rett til å kreve nyvalg nå. Det er lite sannsynlig at De konservative skal snu på hælen og si at de har et demokratisk problem.