Harper skulle få en lillebror. Men noe er galt. Stephanie og mannen må ta en dramatisk beslutning.

Midtvestens nye abort­virkelighet

USA har ikke lenger en nasjonal rett til selvbestemt abort. I midten av landet råder kaos og usikkerhet.

Stephanie Dworak (32) er 19 uker og fire dager på vei da hun og mannen Dave (33) tar avgjørelsen om abort.

Det er september 2021.

Oliver James, som er navnet de har gitt den sterkt ønskede lillebroren til datteren Harper, er blitt diagnostisert med omphalocele noen dager i forveien.

Det er en tilstand hvor organene vokser utenfor barnets mage i livmoren.

Det hadde også kommet andre fortvilende meldinger fra fosterundersøkelsene. Cyster på hjernen og øynene.

I tillegg er det tegn til at graviditeten begynner å tære på Stephanies egen helse.

Legene er bekymret for henne.

− Kombinasjonen av de ulike faktorene førte til at legen mente dette ikke var kompatibelt med liv. Tre ulike leger mente dette, forteller Dworak.

Da denne livskrisen rammer dem i fjor høst, bor familien Dworak i Omaha i Nebraska. Det er en konservativ delstat, som har innført mange abortinnskrenkende lover.

I veien for å fjerne tilgangen helt og fullt, står likevel USAs mest kjente høyesterettsavgjørelse, Roe mot Wade.

Foreløpig.

I 1973 sikret Roe føderal rett til selvbestemt abort i alle delstater frem til fosterets levedyktighet.

Men da Dworak må ta sitt valg for ett drøyt år siden, har denne nasjonale rettigheten til abort begynt å slå sprekker.

På vei til Høyesterett i Washington D.C. høsten 2021 er nemlig Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.

Det er ventet at de konservative dommerne vil bruke denne saken til å slå ned Roe-avgjørelsen fra 1973. Det vil i så fall bety punktum for nesten 50 år med føderale abortrettigheter i USA.

Over hele USA demonstreres det både for og mot.

I Nebraska er abortgrensen 22 uker da Dworak må finne veien videre.

Men den eneste klinikken i delstaten som tilbyr abort frem til uke 22 har ingen timer før det vil være for sent.

Vi skal vende tilbake til familien Dworaks historie senere.

Først, spol frem til 24. juni i år: Da bestemte Høyesterett ved hjelp av Dobbs-saken at Roe-avgjørelsen fra 1973 skulle settes til side.

En nasjonal rett til selvbestemt abort var dermed historie. Et skred av lover som forbød abort lå klare i påvente av dette øyeblikket.

Kriminalisering og restriksjoner fulgte i timene og ukene etterpå.

Info Abortrettigheter i USA Tilgang til abort er i dag ulovlig i et tosifret antall stater, og vesentlig begrenset eller truet i totalt halvparten av USAs 50 stater. Uten de nasjonale rettighetene Roe-avgjørelsen sikret, er spørsmålet om abort nå sendt tilbake til delstatene. Tilgangen i hver enkelt delstat blir derfor avgjort i en lokal jungel av lovforslag, folkeavstemninger og søksmål. Men aller viktigst er trolig det kommende mellomvalget 8. november. Da skal amerikanerne velge representanter til Kongressen og de lokale delstatsforsamlingene. Hvem som blir valgt inn til delstatsforsamlingene, kan få stor betydning for hvilke lover som blir vedtatt. Vis mer

VG kjørte gjennom tre delstater i USAs konservative navle.

Hvordan er abortlandskapet i Midtvesten etter Roe-avgjørelsens fall?

Det er nå gått noen måneder siden abortklinikken til stiftelsen Trust Women i et fattig nabolag i Oklahoma City sluttet å utføre aborter.

Den som bistår en kvinne med abort kan i Oklahoma nå straffes med inntil ti års fengsel eller bøter opp til en million kroner. Kvinner som eventuelt får en abort kan ikke straffes.

Det finnes unntak for kvinnens liv i medisinske situasjoner, men foreløpig er det uklart hva det betyr i praksis − noe som skaper stor usikkerhet blant leger.

Noen demonstranter holder likevel stand ved innkjøringen til klinikkens parkeringsplass.

Zack Gingrich-Gaylord, kommunikasjonssjef i Trust Women.

Trust Women tilbyr fortsatt andre helsetjenester her.

− Vi vet hvor hardt det er å åpne klinikker. Så når en klinikk stenger ned, er det vanskelig å få den opp igjen. Vi vil jobbe for legalisering. I mellomtiden må vi finne en måte å ikke forlate lokalsamfunnet på, sier Zack Gingrich-Gaylord, kommunikasjonssjef i Trust Women.

De ansatte ved Trust Women var skuffet, men lite overrasket da forbudet landet i Oklahoma.

− Vi jobber i et felt som har vært under angrep i flere tiår. Alle her er vant til det. Vi går på jobb hver dag på en arbeidsplass som folk ønsker å gjøre ulovlig, sier Gingrich-Gaylord.

I fjor høst innførte Texas med sine 30 millioner innbyggere rett sør for Oklahoma en lov med forbud fra seks uker som klarte å komme seg rundt Roe-avgjørelsen.

Kvinner fra Texas begynte derfor å strømme over grensen hit til Oklahoma og Trust Women-klinikken her.

Nå, etter Roe, er abort helt forbudt i Texas.

Og kvinnene må derfor reise enda lenger nord enn til Oklahoma, hvor det også er forbud.

Til Kansas, for eksempel.

2. august i år sjokkerte Kansas hele USA − og verden.

En konservativ delstat, som overveldende hadde gått til Trumps favør i 2020, gjennomførte en folkeavstemning om å beholde abortrettigheter eller ikke.

59 prosent stemte til manges overraskelse for å beholde retten til abort i det som var den første testen på vanlige amerikaneres abortsyn etter Roes bortfall.

− Abort har vært et hysj-hysj-tema her i Kansas, sier Kurstin Gaudet.

Hun var én av mange aktivister som meldte seg til kamp da hun i mai så at det lekkede utkastet fra Høyesterett i sa at Roe-avgjørelsen skulle tilsidesettes.

− Jeg tenkte bare, oh my gosh, hva skal vi gjøre nå? forteller Gaudet, som til vanlig regner seg som politisk uavhengig.

Hun er tilbake utenfor bygningen til delstatsforsamlingen i Topeka i Kansas. 30. juli var hun blant initiativtagerne til et folkemøte for abortrettigheter her.

− Jeg og et par venner trodde det bare kom til å være oss og noen få flere. Det endte med at 4000 var interessert. Vi omsluttet delstatsforsamlingen, forteller hun.

Gaudet tror denne grasrotaktivismen og snakke direkte med flest mulig velgere var avgjørende.

− Det var folk som ikke nødvendigvis var for retten til selvbestemt abort, men som mente at det burde være rom for unntak for ektopiske graviditeter, voldtekt, incest og ikke visste at dette kunne ramme den typen graviditeter også, sier Gaudet.

Mens klinikken til Trust Women-stiftelsen i Oklahoma ikke lenger kan utføre aborter, står telefonen nå knapt stille på søsterklinikken deres i Wichita i Kansas.

På grunn av folkeavstemningen 2. august er abort fortsatt lovlig her.

− Vi mottar rundt 500 telefoner hver dag. For ett år siden hadde vi to klinikkdager i uken og mottok kanskje 30 pasienter på en uke. Nå har vi 30 pasienter hver dag, sier kommunikasjonssjef Zack Gingrich-Gaylord.

Han forteller at klinikken har gått fra å være lokal til regional.

− I september hadde vi 370 pasienter. Mer enn 200 av disse kom fra andre delstater. Ventetiden er på 3–4 uker nå, sier Gingrich-Gaylord.

Men journalister får ikke bli med inn lenger.

− Folk er redde, sier han.

Gingrich-Gaylord forteller om pasienter som er nervøse for å bli stoppet av politiet på vei opp fra Texas, om demonstranter som noterer ned numrene på bilskilt og lovene han mener er tåkete formulert med hensikt.

− Uklarheter stopper folk. Uansett om det er en reell trussel, så ender det med en nedkjølende virkning på pasienters mulighet til å få tilgang på helsetjenester, sier han.

Det er også noe som er annerledes med de som kommer seg hit.

− Fordi det tar lengre tid å komme seg hit, har de kommet lenger i graviditeten. Vi ser at de er sykere og står i mer kompliserte situasjoner. Det er folk med mindre ressurser, uten helseforsikring, de som faller mellom sprekkene i samfunnet, forteller han.

Men de som kommer seg til Kansas, er samtidig ressurssterke i den forstand at de klarer å forsere de praktiske og økonomiske hindrene:

Transport, overnatting, barnepass, fri fra jobb.

− Vi vet at de som blir hardest rammet av abortrestriksjoner, er kvinner fra lavere sosioøkonomiske klasser. Svarte, fargede, marginaliserte grupper. Fattigdom forplanter seg videre, sier Ashley Bloom.

Hun er allmennlege i Kansas-småbyen Lawrence mellom Topeka og Kansas City, og engasjerte seg også i kampanjen for å holde abort lovlig i staten.

− Jeg hadde en pasient i går, som ammer sin seks måneder gamle baby. Hun spurte meg om bloddonasjon, fordi blodbanken ikke ville la en ammende gjøre det. Hun sa hun trengte penger til å betale strømregningen, forteller Bloom.

I ukene etter at Roe ble tilsidesatt i juni, steg merkelig nok optimismen blant demokratene foran mellomvalget som finner sted 8. november:

De så kraftige hopp i kvinner som registrerte seg som velgere.

Abortrettigheter var noe som også appellerte til uavhengige velgere.

Avstemningen i Kansas 2. august viste at det kunne være en vinnersak selv i ellers republikanske delstater.

Ikke minst, det så ut til å være en tapersak for republikanere.

Republikanske kandidater til Kongressen gikk tilbake på tidligere uttalelser om totalforbud og fjernet innhold om abort fra hjemmesidene sine.

Nå frykter demokratene at dramaet fra juni kommer for langt bak velgernes sidespeil.

Ifølge en fersk måling fra The New York Times, befester økonomien og inflasjonen seg som sakene velgerne bryr seg mest om.

Det er godt nytt for republikanerne, som også har tatt over demokratenes fordel blant uavhengige, kvinnelige velgere.

Selv om amerikanere flest støtter abortrettigheter, har kun fem prosent av velgerne abort som sin viktigste sak foran valget nå, ifølge målingen.

I Oklahoma jobber Tamya Cox med å stake ut en kurs mot å gjenvinne abortrettigheter i delstaten.

Og den går neppe gjennom Kongressen i Washington D.C.

Selv om president Joe Biden har sagt at han ville gjøre Roe-avgjørelsen om til en føderal lov i Kongressen om demokratene får valgt inn en stor nok majoritet.

Det er lite sannsynlig.

− Det vi ser her nå er leger med pasienter som er i ferd med å spontanabortere, men fordi det var mulighet for fortsatt hjerteaktivitet så kunne de ikke tilby hjelp, sier Cox, som leder borgerrettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) i Oklahoma.

Hun har jobbet med abortrettigheter i over 15 år, både lokalt og nasjonalt.

Cox er også en av lederne i stiftelsen Oklahoma Call for Reproductive Justice, som gjennom juridisk arbeid og søksmål forsøker å gjenvinne abortrettigheter i delstaten.

Hun beskriver Oklahoma som en så konservativ stat at den har blitt brukt som juridisk prøvekanin av abortmotstandere i en årrekke. Om de fikk en innskrenkende lov til å fly her, så tok de den med til andre stater.

− Men vi vet at folk fra Oklahoma fortsatt tar abort. De reiser bare, til nabostater og så langt som til Nord-Carolina. Vi kan også anta at folk får tak i abortpiller gjennom posten, forklarer hun.

Allerede før Roes bortfall i sommer, har abortpiller siden år 2000 blitt metoden som brukes i over halvparten av USAs aborter, ifølge Guttmacher Institute.

Så hvordan ser veien fremover ut i Oklahoma?

− Den er lang, erkjenner Cox.

Hun peker på tre muligheter.

For det første så har det over lengre tid ligget et søksmål fra abortforkjempere hos delstatens høyesterett, hvor dommerne må ta stilling til om delstatens grunnlov beskytter retten til abort eller ikke.

− De må svarer på dette på et eller annet tidspunkt, sier Cox.

Den andre, og minst sannsynlige, muligheten, er at delstatsforsamlingen går tilbake på sine lover. For at det skal skje, må i så fall demokratene få flertall.

− Ønsketenkning. Tallene er ikke i nærheten, sier Cox.

En tredje vei er en folkeavstemning over et grunnlovstillegg som nedfeller abortrettigheter i grunnloven, slik som Michigan skal stemme over i det kommende mellomvalget.

− Oklahoma er en av få stater som tillater at du kan få sendt til folkeavstemning om du sanker nok signaturer i løpet av 90 dager, forklarer Cox.

− Hva har du mest tro på selv?

− Den tredje. Jeg vil gjerne høre hva folket har å si, svarer hun.

På den andre siden av gaten fra den nå kriminaliserte abortklinikken til Trust Women i Oklahoma City, står det en bobil med «Go Life» på karosseriet.

Det er en rullende ultralydklinikk, med et klart mål: At gravide ikke skal velge abort.

Over hele USA finnes det klinikker som dette, eller såkalte krise- eller ressurssentre for gravide. De er gjerne lokalisert rett ved abortklinikker og drives av motstandere av abortrettigheter − og alt tyder på at de vil få mer trafikk i delstater med forbud.

− Kvinner har ikke muligheten for tiden til å gjøre sporadiske valg. Nå må de tenke seg om hva de skal gjøre og hvor de skal gjøre det, sier Julie Lewis (60), pensjonert sykepleier, da hun åpner døren til klinikkbilen for VG.

Her jobber hun sammen med Elyce Thomas (36), sonograf, som forteller at hun selv tok en abort tidlig i 20-årene.

Før forbudet var det en til to kvinner som kom innom her på en vanlig dag. Nå kan det være opptil seks stykker. De får en ultralyd, et bekreftet svangerskap og informasjon om hvor langt de er på vei.

− Om abort er forbudt her nå, hvorfor er dere her fortsatt?

− For at de nå kan komme til oss og få bedre informasjon, for å få vite hva som er mulig, svarer Lewis.

«Bedre informasjon» er likevel langt fra det kritikere og abortforkjempere generelt mener at gravide får ved krise- og ressurssentre for gravide.

De mener at kvinner i stedet feilinformeres, eksempelvis om farer ved abort, senvirkninger og ultralyden i seg selv.

Elyce Thomas (36)

− Det er en stor misoppfatning, kontrer Lewis, som forteller at de som vurderer abort bare utgjør en liten andel av de besøkende.

− Jeg strevde lenge etterpå min abort. Om jeg kan hjelpe en kvinne til å ikke gå gjennom det samme som jeg gjorde, er det verdt det, sier Thomas.

I Kansas er det på langt nær over for abortforkjemperne, til tross for folkeavstemningen i august.

− Dessverre oppnådde vi ikke noe annet enn å beholde status quo. Ingenting forandret seg her den dagen, sier Zack Gingrich-Gaylord i abortstiftelsen Trust Women.

Det Kansas likevel har − og som Tamya Cox i nabostaten Oklahoma håper de vil få der også − er en avgjørelse fra delstatens høyesterett som bekrefter retten til abort gjennom grunnloven.

Det var denne overraskende avgjørelsen fra 2019 som utløste folkeavstemningen nå i august i Kansas.

Den republikanske majoriteten ville slå den ned gjennom å få folket til å stemme på et grunnlovstillegg som skulle nulle ut høyesterettsavgjørelsen.

Slik gikk det som kjent ikke og mange viste lettelse i timene etter avgjørelsen i Kansas.

Men med et flertall i den lovgivende delstatsforsamlingen i Kansas, er det ingenting i veien for at de kan sende grunnlovstillegget ut til avstemning på nytt.

Bloom tror noe av nøkkelen til gjennombruddet i august-avstemningen var at det var et enkelt ja-eller-nei-spørsmål til velgerne.

I mellomvalget i november skal velgerne vurdere politiske kandidater til delstatsforsamlingen som har posisjoner på mange ulike saker.

− Mellomvalget blir avgjørende. Selv om vi fikk stemt nei i august, så er det ikke over, sier allmennlege og aktivist Ashley Bloom.

I Nebraska er abort fortsatt lovlig, også etter at USAs høyesterett slo ned Roe i juni.

Etter mellomvalget i november kan det fort endre seg. Nebraska har USAs minste delstatsforsamling med 49 senatorer.

Nå mangler abortmotstanderne to delstatssenatorer for å vedta et forbud eller kraftige restriksjoner.

Det kan de få under mellomvalget 8. november.

− Som en progressiv aktivist, burde jeg tro på et optimistisk utfall, men jeg ser ikke at det er mulig. Jeg tror vi kommer til å miste tilgangen i Nebraska, sier Kacie Ware.

Som 16-åring tok avbrøt hun et svangerskap, som følge av det hun beskriver som seksuelle overgrep begått av en mann som var langt eldre og som manipulerte henne inn en relasjon.

I dag er hun gift, har to barn, høyere utdanning og fast jobb.

For noen år siden bestemte hun seg for å engasjere seg offentlig med sin historie. Siden har Ware blant annet vitnet i delstatsforsamlingen om abortlovgivning.

− Noen ganger prøver jeg å ikke snakke om det har jeg oppnådd, for det burde ikke bety noe om du har tatt en abort og ikke oppnådd noe. Du må ikke fortjene aborten din i etterkant, sier Ware.

Da Stephanie Dworak i fjor høst måtte finne en abortavtale utenfor hjemstaten Nebraska, gikk turen først til nabostaten i vest, Iowa.

Der viste ultralyden at hun var lengre på vei enn alle de tidligere ultralydene hun hadde hatt, og for langt på vei til at de kunne gjøre inngrepet der.

En uke senere landet hun og mannen i nabostaten i øst, Colorado, kjent for å ha USAs kanskje mest liberale abortlov − og en delstat som også nå tar imot skarer av kvinner som ikke har tilgang på abort i sin hjemstat.

Nå sitter Dworak i stuen sin hjemme i Omaha, et drøyt år senere, og forteller om alle de praktiske hindrene – og kostnaden på 40.000 kroner for selve prosedyren.

− Vi tilhører ikke engang middelklassen etter amerikanske standarder. Jeg vet at jeg er lavere middelklasse. Hva ville millioner av folk under meg gjort i en lignende situasjon?

Hun fortsetter.

− Jeg og mannen pleier å spøke med at vi gjorde alt riktig i øynene til republikanerne. Vi var kjærester i flere år, giftet oss, kjøpte et hus og fikk så vårt første barn. Vi er fulltidsansatte, vi betaler skatt. Men da det var på tide for meg å få de helsetjenestene jeg trengte, hvor var de?

Dworak går bort til bokhyllen.

Der står Oliver James sine små fot- og håndavtrykk innrammet, ved siden av en urne med asken hans. De fikk begge deler av abortklinikken i Colorado.

− Det var en velsignelse, for det gjorde at han til slutt komme hjem med oss, på en måte eller en annen, sier hun.