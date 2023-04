KASTET UT: Representanten Gloria Jones smamen med Justin Jones som er en av dem som blir kastet ut etter å ha demonstrert for strengere våpenlovgiving.

Republikanere kastet ut Demokrater fra delstatshuset

President Joe Biden har reagert etter Republikanernes oppsiktsvekkende inngripen i Tennessee.

Republikanerne, som har majoritetet i delstatshuset i Tennessee, har stemt for å kaste ut den første av tre medlemmer av Det demokratiske partiet, Justin Jones, melder Reuters.

Natt til fredag melder CNN at også en annen representant, Justin Pearson, er kastet ut.

Republikanerne stemte i mot å kaste ut den tedje representanten, Gloria Johnson, skriver NPR.

Bakgrunnen er at de tre politikerne deltok i en demonstrasjon for strengere våpenlovgivning etter at seks personer, hvorav tre av dem var barn, ved en barneskole ble skutt og drept i delstaten.

President Joe Biden kommenterer ikke veldig ofte ting som skjer på delstatsnivå.

Men etter utkastelsen har han reagert.

Tre barn og tre ansatte ble skutt i enda en masseskyting. Og hva fokuserer Republikanske representanter på? Å straffe folkevalgte som slo seg sammen med tusener av fredelige demonstranter som ber om endring, skriver presidenten.

– Det er sjokkerende, udemokratisk og ulikt noe vi har sett,

Delstatshuset er en lovgivende forsamling i delstaten, bestående av innvalgte politikere.

– Det er moralsk forkastelig at en uke etter en masseskyting som tok seks liv i vårt lokalsamfunn, at republikanerens eneste respons er å kaste oss ut for å stå sammen med folket, som ber om våpenkontroll, skrev Justin Jones, som nå er kastet ut av delstatshuset, tidligere denne uken på Twitter.

– Det som skjer i Tennesse er en åpenbar fare for demokratiet over hele landet, skrev han.

Det var forrige torsdag hundrevis av demonstranter tok seg inn i bygningen til delstatshuset, blant dem mange unge. De tre demokratene brukte megafon til å lede de fremmøtte gjennom utrop, noe republikanerne reagerte kraftig på.