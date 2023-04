SVEKKET: President Vladimir Putin deltok fredag i et digitalt møte med Russlands nasjonale sikkerhetsråd.

PST: − Et hardt slag for russisk etterretning

Når 15 russiske etterretningsoffiserer kastes ut av Norge, må russisk etterretning finne andre måter å jobbe på. Etterretningstrykket mot Norge har økt siden invasjonen i Ukraina, ifølge PST. Og russerne er villig til å ta større risiko.

Men selv om antallet russiske diplomater i Norge nå blir kraftig redusert, vil de russiske hemmelige tjenestene fortsatt ha folk i Norge.

Inger Haugland, som er sjef for PSTs kontraetterretning, vil ikke utelukke at flere diplomater kan bli bedt om å forlate Norge:

– Russisk etterretning vil fortsatt være i Norge, og vi kan ikke utelukke at det vil danne grunnlag for lignende prosesser i fremtiden, sier Haugland til VG.

TAR HØYERE RISIKO: Russlands hemmelige tjenester tar større sjanser i Norge, ifølge Inger Haugland og Dag Røhjell i PST. Dermed øker også risikoen for å bli avslørt.

Antallet russiske diplomater i Norge blir nå redusert fra 45 til 30. Beslutningen rammer GRU, Russlands militære etterreting, spesielt hardt.

– Dette er et hardt slag for russisk etterretning, sier PST-rådgiver Dag Røhjell.

– Etterretningsbehovet vil fortsatt være der. Men de må se etter andre måter å erstatte denne kapasiteten på, sier han.

Blir vanskeligere

På en pressekonferanse i PST fredag, advarte Haugland mot å tro at russisk etterretning nå står på bar bakke i Norge:

– Det gjør de ikke. Russland vil fortsatt operere i Norge, sier hun.

PST viser til at Russland jobber fra ulike plattformer, også ut over de som er i Norge under dekke av å være diplomater med immunitet mot straffeforfølgelse her.

Det kan også være tilreisende etterretningsoffiserer. De vil fortsette å jobbe i Norge, selv om etterretningsmiljøet ut fra ambassaden er svekket. Det kan være såkalte illegalister, folk som opererer fra fiskefartøyer, og det kan være cyber-aktivitet.

Men reaksjonene etter invasjonen i Ukraina 24.februar i fjor, har tvunget Russland til å jobbe annerledes:

– Det ble vanskeligere å være russisk diplomat og komme i kontakt med norske relasjoner etter at krigen startet, sier Dag Røhjell.

Nye etterretningsbehov

– Samtidig er russerne blitt mer risikovillige. De er i en presset situasjon, blir stilt til veggs og kanskje blir de mer brutale, rå og direkte, sier han.

Listen over Russlands etterretningsbehov fra sine agenter i Norge er også blitt lengre, ifølge Haugland:

Russland trenger informasjon om krigen i Ukraina. Det kan være opplysninger om militær, økonomisk og politisk støtte til Ukraina, og om sanksjoner og andre tiltak mot Russland.

De har behov for informasjon om Nato-utvidelsen, og konsekvensene både for Nato og Russland.

Det er også økt behov for kunnskap om norsk olje og gassvirksomhet, og om strømforsyning, som har fått ny betydning med Russlands uttrykte vilje til å sette europeisk energisikkerhet under press.

Russlands interesse for teknologi under vann har vært der lenge, men er økende etter sabotasjen mot NordStream-kabelen i Østersjøen i fjor.

– PST har ingen informasjon om at Russland planlegger aksjoner mot norsk petroleumssektor. Men for å kunne lykkes i krig, må de hente inn informasjon i fredstid - kunnskap som i ytterste konsekvens kan brukes i en skarp situasjon, sier Røhjell.

