TOMME TRUSLER? President Vladimir Putin og Russland har ennå ikke tatt noen skritt som følge av Finlands NATO-medlemskap.

Finsk ekspert etter NATO-utvidelsen: Tomme trusler fra Russland

Russland sier at de vil svare på Finlands NATO-medlemskap med å bygge opp militæret. Eksperter tror det er tomme trusler fra Moskva.

Finland har denne uken blitt NATOs 31. medlemsland.

Samtidig gikk viseutenriksminister Aleksandr Grusjko ut og sa at Russland vil styrke militærkapasiteten i vestlig og nordvestlig retning om en respons på Finlands NATO-medlemskap.

Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov sa at Russland vil gjøre de mottiltak som de «ser som nødvendig» for å «sikre vår egen sikkerhet».

– Moskva reagerer med sterke ord. Likevel snakker handlingene for seg selv: Vi har ikke sett noe alvorlig mot Finland, sier professor Veli-Pekka Tynkkynen ved Aleksanteri-instituttet i Helsingfors til VG.

– Det skjedde ikke i prosessen fra mai 2022 - og det skjer ikke nå etter at Finland har blitt medlem.

– Hvordan tolker du dette?

– Dette forteller at krigen i Ukraina ikke handler om NATO, men om Russlands imperialistiske imperialistiskeImperialisme er en politikk som føres av en stat når den underlegger seg, eller forsøker å underlegge seg, andre stater og samfunn og former dem i sitt eget samfunnsbilde, ofte med religiøs eller ideologisk inspirasjon. kilde: snl.no ambisjoner i det tidligere Sovjetunionen.

USAs tidligere ambassadør til Moskva, Michael McFaul, reagerer på samme måte:

– Russerne har med jevne mellomrom gjentatt at hvis Finland og Sverige blir NATO-medlemmer, og hvis de tillater amerikanske styrker å operere på deres område, så vil Russland oppruste tilsvarende, sier Peter Viggo Jakobsen ved Institutt for Strategi og krigsstudier ved det danske Forsvarsakademiet til VG.

– Så det de egentlig sier, er at hvis Finland og Sverige ruster opp og slipper til utenlandske soldater, så vil også Russland ruste opp. Så om ikke Finland og Sverige gjør noe spesielt etter at de har blitt NATO-medlemmer, så kommer de ikke til å gjøre noe spesie.t.

– Hvorfor har Russland håndtert det på denne måten?

– For det første kan det skyldes at de ikke har soldater nok. Og ikke penger. Men aller mest skyldes det nok at Russland allerede i lang tid har sett på Sverige og Finland som de facto de factoDe facto er et latinsk uttrykk som betyr «faktisk» eller «i virkeligheten». NATO-medlemmer. De har allerede lenge brukt NATO-standarder i sitt forsvar. Russland regner med at disse landene vil holde med NATO ved en eventuell krig mot Russland i Østersjøen.

Eksperten fremholder at Finlands president ringte sin russiske kollega Vladimir Putin i mai 2022 og informerte om at Finland kom til å søkte om NATO-medlemskap.

– Putin godtok det. Finland har i det hele et godt forhold til Russland. De har hele tiden prøvd å ha et godt naboskap - i motsetning til de tre baltiske landene og Polen, som har en mye mer høyrøstet retorikk mot Russland, mener Peter Viggo Jakobsen ved det danske Forsvarsakademiet.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sa denne uken til VG at Norge over år er blitt vant til at det kommer slike trusler fra Russland.

– Russland er en uforutsigbar nabo. Så det aller viktigste er å avskrekke dem. Det er det som skaper stabilitet. Men Russland vet hvor de har Nato. Alliansen har aldri utgjort noen trussel mot Russland.