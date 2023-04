Sverige: 17-år gammel fange på frifot – Kripos er varslet

Svensk politi går nå ut med navn og bilde på den 17 år gamle rømlingen. Han er etterlyst over store deler av Europa.

Drapsdømte Frunze Saghatelyan var på vei til tannlegen da minst to maskerte personer bidro til å frigjøre ham fra fangetransporten.

Dette skjedde torsdag morgen i Södertälje utenfor Stockholm. Personale i kriminalomsorgen ble truet med våpen.

Kripos bekrefter at de har fått informasjon om etterlysningen:

– Vi er varslet om saken. Utover det, henviser vi til svensk politi, som må svare for sin etterlysning, sier kommunikasjonsrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos til VG.

Den da 16 år gamle gutten ble fanget av overvåkningskameraene da han stormet treningssenteret. Se video øverst i saken.

ETTERLYST: Det pågår en stor politijakt for å få tak i Saghatelyan.

Ifølge Aftonbladet skal 17-åringen nylig blitt dømt for drapet på trebarnsfaren og ordensvakten Fredrik Andersson.

Det var Aftonbladet som først meldte om både rømningen og at han er etterlyst.

Den innsatte og de to maskerte personene dro fra stedet i en svart Mercedes, ifølge opplysninger til Aftonbladet.

Ulf Mossberg, pressetalsperson ved Kriminalvården, sier til Aftonbladet at gutten ble transportert under høy sikkerhet av flere personer.

Han opplyser at 17-åringen var satt i håndjern under transporten på grunn av rømningsfaren.

Fredrik Andersson ble skutt på et treningssenter i Vasastan i fjor.

Den nå drapsdømte gutten var 16 år på gjerningstidspunktet. Han ble i mars dømt til fengsel i to år og elleve måneder. Dersom han hadde vært myndig kunne straffen ligget på 18 års fengsel.

Aftonbladet skriver at det egentlige målet for skytingen var et medlem i MC-gjengen Bandidos, som skulle trene på senteret samme dag.

Det er andre gang i år at en innsatt blir frigjort av maskerte personer under fangetransport i Sverige.

I februar skjedde det samme:

En innsatt ble frigjort av to maskerte og tilsynelatende bevæpnede menn under fangetransport til et sykehus i Norrköping, før de tok mannen med seg i en bil.

