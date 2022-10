I TSJEKKIA: Jonas Gahr Støre kom torsdag til Praha for å møte ledere fra 43 andre europeiske land. Viktige temaer er krigen i Ukraina og energikrisen.

Støre på Europa-toppmøte: − Norge er ikke tjent med skyhøye gasspriser

PRAHA (VG) Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er det interesse og kontakt mellom norske gass-selgere og europeiske land for å inngå avtaler om kjøp av gass fra Norge til fast pris.

Men i møte med toppledere fra 43 andre europeiske land, vil statsminister Jonas Gahr Støre fastholde at Norge stiller seg negativ til et pristak på gass.

Alle europeiske landenes ledere er samlet i Praha torsdag. Men to land mangler: Russland og Belarus er ikke invitert.

På flyet, på vei til et europeiske toppmøtet torsdag ettermiddag i Tsjekkias hovedstad, sier Støre til VG at det viktigste Norge kan gjøre er å fortsette å pumpe mest mulig gass gjennom rørledningene til Europa:

– – Norge er ikke tjent med skyhøye gasspriser. Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for høy leveranse av gass, sier den norske statsministeren.

Høye leveringer

– Norge prioriterer å holde et høyt nivå på eksporten, og ivareta sikre leveringer gjennom en skjerpet beredskap i Nordsjøen, i samarbeid med våre allierte. Så registrer vi at selskapene diskuterer muligheten for langsiktige kontrakter, legger han til.

Regjeringen jobber i en egen arbeidsgruppe sammen med EU-kommisjonen om å finne løsninger på energikrisen i Europa. Støre vil ikke avsløre hva slags spor de jobber langs, men avviser fortsatt ideen om et pristak:

– Vi har en felles arbeidsgruppe hvor vi bidrar til ideer om dette. Et tema som diskuteres er et pristak. Fra norsk side har vi stilt mange spørsmål ved det, fordi det kan ha motsatt effekt av det vi ønsker: Økt etterspørsel etter en vare det er mindre av, sier han.

Møter EU-presidenten

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har torsdag igjen åpnet for en diskusjon om pristak i EU, selv om hun har avvist ideen tidligere. Årsaken kan være at 15 EU-land presser på og ønsker et pristak i en eller annen form.

Støre har avtalt et eget møte med von der Leyen i Praha torsdag ettermiddag.-

– Hvordan EU-kommisjonen vil løse dette, må de diskutere. Men det er ekstremt vanskelig i 27 land som mottar sin energi fra veldig ulike kilder. Det er ofte 27 forskjellige oppfatninger, sier han.

– Ser du noen løsninger på helt kort sikt?

– Ikke denne uken her. EU-lederne har rådsmøte fredag, og et nytt møre i slutten av oktober. Vi er i kontakt med EU uke for uke og gir de bidragene vi kan, sier han.