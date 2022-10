FENGSLET: Bildet er fra rettssaken i 2011, da Ales Bjaljatski ble fengslet for første gang.

Ektemannen er tvunget til taushet. Fredag fikk han Nobels fredspris.

Da Fredsprisen ble annonsert fredag formiddag, satt en av vinnerne i fengsel. Til VG forteller kona, venner og kolleger av Ales Bjaljatski (60) om hva prisen kan bety for ham – og alle andre politiske fanger i Belarus.

– Jeg håper virkelig at han har fått nyheten i fengsel, og at det gjør også ham glad, sier Natalia Pinstjuk til VG over telefon fredag kveld.

Ektemannens kolleger forsøkte fredag å sende et telegram til Ales inne i fengselet for å fortelle ham om at han var tildelt Nobels fredspris. De vet ikke om beskjeden nådde fram til ham.

På telefon fra Belarus, forteller kona at det er begrenset hva hun kan si til oss.

– Jeg er så stolt av ham, sier hun.

Hun befinner seg i hovedstaden Minsk, i byen der ektemannen sitter fengslet. Å snakke fritt i dagens Belarus kan være farlig.

ATSKILT: Natalia Pinstjuk sammen med ektemannen Ales Bjaljatski.

Ales Bjaljatski (60) var en av initiativtagerne til demokratibevegelsen i Belarus på 80-tallet, og har viet livet sitt til å jobbe for demokrati og fred i hjemlandet.

Fredag vant han Nobels fredspris, sammen med en russisk og en ukrainsk menneskerettighetsorganisasjon.

I Nobelkomiteens begrunnelse vises det til at det autoritære regimet til president Aleksandr Lukasjenko gjentatte ganger har forsøkt å bringe Bjaljatski til taushet.

Fra 2011 til 2014 var han fengslet, og i 2020 ble han arrestert på nytt etter demonstrasjoner mot regimet.

Reiser kanskje til Oslo

Kona Natalia vet ikke når hun vil se ektemannen igjen.

Til tross for begrensede engelskkunnskaper, forsøker hun så godt hun kan å fortelle VG om ektemannens situasjon:

– Ales har alltid jobbet for Belarus. Hele hans liv har vært viet til arbeid for befolkningen og for beskyttelsen av menneskerettighetene.

– Hva betyr prisen for deg personlig?

– Jeg er veldig takknemlig for denne prisen. Jeg er takknemlig for at de i verdenssamfunnet som er på de godes side, på humanismens side.

– Har du håp om at han kan løslates, og være med på prisutdelingen i Oslo?

– Jeg håper han kan det, men hvis han ikke løslates vil jeg trolig komme til Oslo alene, sier hun.

Også tidligere har kona mottatt priser mens mannen har sittet innesperret.

I EKSIL: Andrei Sannikov, tidligere presidentkandidat i Belarus, lever nå i eksil i Polen.

Tidligere presidentkandidat: – En helt

Et annet sted i Europa, sitter fredsprisvinnerens gode venn gjennom 25 år, Andrei Sannikov. Han er tidligere presidentkandidat og opposisjonsleder i Belarus. Fredag fulgte han nyhetssendingene fra eksil i Polen.

– Kampen for frihet er ikke glamorøs, det er en lang og farlig vei. De ekte heltene er de som følger den veien, uten å noen gang endre kurs. Ales er en slik helt, sier han til VG over telefon fredag kveld.

Sannikov ble kjent med Bjaljatski gjennom felles kamp for økte rettigheter og mot Belarus’ autoritære president Aleksandr Lukasjenko.

I 2011 satt Sannikov 16 måneder i fengsel under svært harde forhold, etter å ha blitt fengslet under en politisk demonstrasjon. På samme tid ble vennen Bjaljatski også fengslet for første gang.

– Da jeg fikk høre nyheten fra Nobelkomiteen ble jeg veldig glad, men også veldig trist. At Ales er i fengsel når han får denne anerkjennelsen er jo tragisk, sier Sannikov.

Sannikov mener prisen viser en sterk internasjonal støtte til Ales Bjaljatski og alle andre politiske fanger i Belarus.

– Jeg tror og håper at økt oppmerksomhet vil øke presset for å få ham og alle andre fanger løslatt, sier Sannikov, og legger til:

– Verden vet nå hvem heltene er, og hvem som er de kriminelle.

Sannikov hevder at en majoritet av landets befolkning er kritiske til president Lukasjenkos regime.

– Ales er et symbol på alle menneskene i landet som kjemper for frihet, sier han.

BEGGE I FENGSEL: Alina Stefanovic, sammen med ektemannen Valentin Stefanovich og Ales Bjaljatsk tilbake i 2002. Bare Alina er fri.

Mener mange feiret i det stille

Over telefon fra Georgia i USA sier Alina Stefanovic at fredsprisvinneren lenge var sjefen hennes i organisasjonen Vjasna, som han stiftet.

– Ales er som familie for meg. Jeg er så glad i dag. Dette er en seier for alle menneskene i Belarus som har demonstrert mot regimet, sier hun.

Alinas ektemann Valentin Stefanovich sitter også fengslet som politisk fange i landet, og da han ble pågrepet flyktet Alina og deres tre barn til USA.

– Så mange mennesker har feiret denne prisen i Belarus i dag. Jeg håper virkelig at prisen kan legge press på landets ledelse til å frigi flere politiske fanger, sier hun.

KOLLEGA: Enira Bronitskaya er fortsatt i Minsk.

Fra Minsk skriver en annen kollega av fredsprisvinneren, Enira Bronitskaya, meldinger til VG.

Hun mener prisen er spesielt viktig nå, på grunn av det bildet mange har av belarusere som følge av Ukraina-krigen. President Alexandr Lukasjenko er en nær alliert med Russland i krigen. Hun påpeker at mange ser på Belarus som aggressive og tenker at folk i landet støtter regimets handlinger.

Derfor er fredsprisen viktig:

– Denne prisen kan minne verdenssamfunnet på at tusenvis av belarusere nå er i fengsel fordi de demonstrerte og kjemper for menneskerettigheter og mot regimet, avslutter hun.