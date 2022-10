DEMONSTRERER: Jenter viser fingeren til Irans øverste leder ayatollah Ali Khamenei og ayatollah Ruhollah Khomeini.

Skoleelever i Iran kaster hijaben i protest

Unge jenter kaster hijaben og viser fingeren til bilder av Irans øverste leder ayatollah Ali Khamenei.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

BBC omtaler de unge skoleelevenes demonstrasjoner som «enestående».

I sosiale medier sirkulerer videoene av unge jenter i skoleuniform: De kaster hijaben i klasserommet og skolegården, og roper «død over diktatoren».

I Karaj, vest for hovedstaden Teheran, presset jenter uten hijab en skoleansatt ut av skoleområdet:

– Irans generasjon Z leder i disse dager en enestående sosial bevegelse i Midtøsten og det virker som verden knapt legger merke til det, skriver BBC-journalist Shayan Sardarizadeh på Twitter.

Se flere videoer av de unge skoleelevenes demonstrasjoner lenger ned i saken.

Dette må du vite om demonstrasjonene i Iran:

DØDE I POLITIVARETEKT: Kurdiske Mahsa Amini (22)) Kurdiske Mahsa Amini (22)) døde fredag 16. september etter å ha blitt arrestert av Irans moralpoliti for «feil» bruk av hijab.

STORE DEMONSTRASJONER: Dødsfallet har ført til demonstrasjoner over hele Iran. Demonstrantene – med kvinner i spissen – kjemper for frihet og kvinners rettigheter, mot vold mot kvinner og politisk undertrykkelse. Demonstrasjonene har spredd seg til store deler av verden.

MANGE DREPT: Den iranske regjeringen Den iranske regjeringen begrenset internettilgangen i landet for å hindre kommunikasjon innad i landet, men også til utlandet. Sikkerhetsstyrker har voldelig slått ned på demonstrasjonene og flere titalls har mistet livet, og flere hundretalls har forsvunnet eller blitt pågrepet.

DETTE IRANS LEDER: Irans øverste leder ayatollah Ali Khamenei Irans øverste leder ayatollah Ali Khamenei mener at USA og «zionist-regimet» , som han omtaler Israel som, har planlagt det han kaller «opptøyene» i Iran den siste tiden.

Demonstrantene har tatt i bruk slagord «Kvinner, livet, frihet» som opprinnelig stammer fra kvinnelige kurdiske frihetsforkjempere, ifølge The Guardian.

The Guardian skriver at jenter i ungdomsskolealder har engasjert seg i hopetall etter 16 år gamle Nika Shahkarami ble drept i demonstrasjonene.

Nika Shahkarami ble drept i demonstrasjonene.

Journalist Parham Ghobadi i BBC Persian skriver på Twitter at han har snakket med Shahkaramis tante som forteller at Shahkarami tente på sin hijab 20. september og at sikkerhetsstyrker nektet å frigi kroppen til Shahkaramis familie før ti dager senere.

Familien fant kroppen hennes i et likhus tilknyttet et interneringssenter ti dager senere.

Minst 154 mennesker er drept under de omfattende protestene i Iran de siste ukene, blant dem barn, ifølge den Oslo-baserte eksilgruppen Iran Human Rights (IHR).

BBC-journalist Shayan Sardarizadeh har delt flere videoer av skoleelevenes demonstrasjoner på Twitter: