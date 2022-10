MØTELEDER PUTIN: Her holder Russlands president Vladimir Putin møte med sikkerhetsrådet, fra et kontor i St. Petersburg, på mandag.

Ekspert: − Atomtrusselen øker for hvert nytt nederlag

Dersom Putin-regimet står overfor et totalt nederlag i krigen, øker faren for atomkrig dramatisk. Å bruke taktiske atomvåpen mot en ukrainsk by, vil kunne føre til skade i mye større omfang enn beregnet.

Eksperter ved «Oslo Nuclear Project», et forskningsprosjekt ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo, jobber med å kartlegge atomtrusselen mot Norge og andre land.

Et arbeid som er knyttet til stadig mer uro.

– Atomtrusselen øker for hvert nytt nederlag. Faren for at atomvåpen faktisk blir brukt i Russlands krigføring stiger, siden selve krigen går dårlig for Russland. Det er den skremmende logikken, sier universitetslektor James Cameron til VG.

– Vi følger utviklingen fra dag til dag. Vi er svært bekymret, det er alvorlig. Men jeg er ikke redd for et nært forestående angrep. Da ville truslene vært enda mer høylytte.

Den «røde linjen»

Da Russlands president Vladimir Putin kunngjorde at fire fylker i Ukraina ville bli innlemmet i Russland, ved en såkalt annektering annekteringbetyr å erobre et område å hevde at det er sitt, gjentok han samtidig at Russland ville forsvare seg med alle midler – også med atomvåpen.

Ved å forsøke å snu Russlands angrep på Ukraina til en «forsvarskrig», økte det faren for atomkrig til et nytt nivå, slo eksperter fast.

– Men under talen Putin holdt da han kunngjorde annekteringen, kom det ingen konkret «rød linje», om hva som ville utløse bruk av atomvåpen. Det kan være fordi Russland ikke har kontroll på bakken i noen av regionene, siden den ukrainske motoffensiven raskt rykker frem, sier Cameron.

Info ATOMTRUSSELEN: SLIK BEGYNTE DET Lørdag 19. februar, fem dager før invasjonen av Ukraina: I situasjonsrommet til det russiske forsvarsministeriet i Moskva tok Russlands president Vladimir Putin imot Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko. På storskjerm fikk Putin fornøyd se bilder av oppskyting fra en ubåt: De testet ut landets missiler som kan bære atomvåpen Søndag 27. februar, fire dager etter invasjonen: Den russiske krigsmaskinen hadde møtt større motstand enn forventet, og så kom meldingen verden fryktet: Putin satt atomvåpen-styrkene i «kampberedskap». Siden har Putin-regimet flere ganger truet med bruk av atomvåpen. Vis mer

Hevnangrep mot byer

Eksperten påpeker at faren for bruk av atomvåpen øker dersom Putin-regimet er stilt overfor et totalt nederlag militært, eller et nederlag som vil være umulig å komme unna med politisk.

De omfattende missil angrepene fra Russland mot Kyiv og andre ukrainske byer mandag morgen, er blitt bekreftet av Putin selv som et hevnangrep for eksplosjonene på Krim-broen i helgen.

Å miste kontrollen på Krim-halvøya vil være noe som øker faren for at Putin tyr til atomvåpen.

– Dersom det går mot et tap av Krim-halvøya, så vil det være symbolsk veldig vanskelig. Det vil kunne være noe som utløser bruk av atomvåpen.

Videoen under viser en russisk testskyting av missiler som kan bære atomvåpen, gjennomført få dager før krigen startet i februar:

Den amerikanske eksgeneralen David Petraeus har advart mot at russisk bruk av atomvåpen, vil bli besvart ved at USA og andre Nato-land iverksetter et voldsomt motangrep med konvensjonelle våpen.

– Nøyaktig hvordan Nato vil besvare at eventuelt atomangrep er ikke godt å si, men det er bred enighet blant eksperter om at det vil være med konvensjonelle våpen, ikke med atomvåpen, sier Cameron.

– Man ville iverksatt angrep som hindret russerne å få et militært overtak etter et eventuelt angrep med atomvåpen.

– Men dersom russerne brukte et atomvåpen i Ukraina, ville det ikke ramme deres egne soldater?

– Det blir hevdet at de har styrker som skal være utstyrt og trent til å kjempe videre i en «atom-slagmark», men når man ser tilstanden til russiske styrker nå, så må man stille seg undrende til det.

DEN FRYKTEDE SKYEN: Et bilde av det amerikanske atomangrepet på Hiroshima, 6. august 1945, som tvang Japan til å vedgå tap i andre verdenskrig. Rundt 140.000 sivile ble utslettet.

Radioaktivt nedfall

Et stort usikkerhetsmoment er knyttet til skadeomfanget. En teori er at dersom en atombombe utløses høyt over et mål, så vil spredningen av radioaktivt nedfall l bli mindre.

– Men faktum er at ingen vet nøyaktig. Modellene man bruker til å beregne atomnedfall er basert på gammel forskning. Spredningen vil påvirkes av vær og vind.

Forsker Adelina Trolle Andersen, ved Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole, forklarer til VG at det skilles mellom to typer atomvåpen:

Strategiske atomvåpen, som har rekkevidde på tvers av kontinenter og større sprengkraft, og taktiske atomvåpen, som har mindre sprengkraft og kortere rekkevidde.

– Hvis Russland skal bruke et atomvåpen mot Ukraina, så vil det være et taktisk atomvåpen, forklarer hun.

Info KORT FORKLART: TO TYPER ATOMVÅPEN Men skiller gjerne mellom to typer atomvåpen: → De langtrekkende strategiske. → De taktiske, som har kortere rekkevidde. USA har flest strategiske atomvåpen, mens Russland er overlegne på taktiske. Russland har ca. 2000 taktiske atomvåpen, ti ganger så mange som USA. Strategiske atomvåpen: Kalles også interkontinentale atomvåpen, fordi de kan bevege seg veldig langt, på tvers av kontinenter.

De har stridshoder som har større sprengladning enn taktiske.

Amerikanerne og sovjeterne (og flere andre land) utviklet disse under den kalde krigen.

Strategiske atomvåpen kan gjøre enormt stor skade. Dersom to parter, for eksempel Russland og USA brukte disse mot hverandre, kan det i praksis føre til utslettelse av store deler av jorden. Taktiske atomvåpen: Har kortere rekkevidde og vil gjøre mindre, men fremdeles massiv, skade enn strategiske.

Også de minste har større ladning enn det som ble brukt i Hiroshima.

Mindre kjernevåpen, men like fullt våpen med enormt stor sprengkraft.

Det er kort- og mellomdistanse-missiler som avfyres fra plattformer basert på land, på fly eller på fartøy. Vis mer

På slutten av andre verdenskrig brukte USA atomvåpen mot de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. Sprengkraften i disse bombene ville blitt beskrevet som taktiske atomvåpen i dag.

Begge byer ble så godt som utslettet, et sted mellom 129.000 og 226.000 mennesker, de fleste sivile, mistet livet. Atomvåpen er ikke blitt brukt siden.

– Det er knyttet usikkerhet til hvor stort militært utbytte Russland vil få av et angrep med taktiske atomvåpen mot Ukraina, sier Andersen.

– Samtidig vurderer de tre atommaktene i Nato, USA, Storbritannia og Frankrike, hvordan de ville ha respondert. Når de ikke er konkrete på hvordan responsen ville sett ut, snakker vi om en kalkulert tvetydighet. Det er et poeng at ikke Russland skal vite nøyaktig hva motsvaret ville blitt, sier Andersen.

– Suicidalt

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen sier til VG at det er vanskelig å anslå hvor sannsynlig det er at Putin-regimet tyr til atomvåpen.

– Vi kjenner ikke innsiden av Putins hode, eller detaljene i maktkampen som utspiller seg i Moskva. Men min vurdering er at det å ta i bruk atomvåpen, uansett om det er taktiske eller ikke, er en linje som man nesten må være suicidal for å følge.

– Jeg ser det i sammenheng med å forsøke å påvirke vestlig støtte til Ukraina, å truse for å slå splid. Men det er interessant å se de reaksjonene som har kommet fra Kina om atomvåpen. Så man må anta at det har kommet tydelige signaler til Kreml fra både Beijing og Washington om at atomvåpen er uakseptabelt.