Drapsoffer identifisert etter 37 år: Hvem drepte Claudette?

Politiet har endelig klart å finne ut hvem kvinnen som ble funnet død i California i 1986 var. Nå må de løse et nytt mysterium.

– Noen drepte Claudette, skriver politiet i San Diego i en pressemelding tirsdag.

Her avslører de at de har fått svaret på en gåte de har etterforsket siden februar 1986, da en ung kvinne ble funnet død nær en campingplass på et reservat i Warner Springs i California.

Politiet har – inntil nå – ikke klart å finne ut hvem kvinnen var.

Ved hjelp av teknologien undersøkende genetisk genealogi undersøkende genetisk genealogiTeknologien, som gjerne kalles IGG, kombinerer DNA-analyse med slektsforskning, og blir brukt verden rundt for å løse kriminalsaker. Metoden innebærer å laste opp et offer eller en mistenkts DNA på sider som driver med slektsforskning, med håp om å koble dem til mennesker som frivillig har sendt inn DNA-et sitt til disse sidene. har de nå klart å identifisere kvinnen til å være Claudette Jean Zebolsky Powers. Hun ble født i Michigan i 1962, og flyttet til San Diego i 1983 eller 1984. Familien hennes har ikke hørt fra henne siden september 1984, skriver CBS News.

Familien med bønn

– Dette har vært veldig tøft for familien vår. Noen vet hva som skjedde. En nabo, en eller annen som kjente henne vet hva som skjedde. Hvis du fortsatt er i live og vet hva som skjedde med henne, vær så snill å meld deg, sier Powers søster Laura Freese i en uttalelse på vegne av familien.

Nå gjenstår imidlertid ett, stort spørsmål: Hvem drepte kvinnen? For å finne svaret har politiet satt i gang med å lage en tidslinje over Powers liv, forteller Tim Chantler i det lokale politiet til lokale KFMB-TV.

– Det tok 37 år å identifisere hvem hun var, å løse det mysteriet. Nå må vi rekonstruere hele hennes liv. Hvor hun bodde, hvor hun jobbet og hvem hun kjente. Datet hun noen? Hvem var vennene hennes?

– Det er et helt nytt mysterium, i motsetning til det vi akkurat løste.

Mann funnet død i samme område

Som en del av etterforskningen undersøker politiet funnet av en annen død person i samme området omtrent på samme tid. Mannen som ble funnet død er ikke identifisert.

– Sakene kan ha en sammenheng, sier politiet i pressemeldingen.

Teknologien undersøkende genetisk genealogi, eller IGG, kombinerer DNA-analyse med slektsforskning, og blir brukt verden rundt for å løse kriminalsaker.

Den såkalte Golden State-morderen, Joseph DeAngelo, ble identifisert ved bruk av denne metoden. Etterforskere identifiserte DeAngelo etter at DNA-funn fra åstedet matchet genetisk materiale fra en av slektningene hans, som ifølge myndighetene var registret på en slektsforskningsside.