PÅ FLUKT: En unge jente fotografert i en flyktningleir i nordlige Burkina Faso i 2020. Hun måtte forlate sitt hjem som følte av jihadistisk vold.

Massedrap, sult og flukt: − Burkina Faso er verdens mest glemte krise

Mer enn to millioner mennesker på flukt. Nesten en fjerdedel av befolkningen har behov for nødhjelp. Mennesker er tvunget til å spise blader for å overleve. Likevel er konflikten i Burkina Faso i stor grad glemt, mener Flyktninghjelpen.

Kortversjonen Flyktninghjelpen har kåret Burkina Faso til den mest neglisjerte fluktkrisen i verden

Over to millioner mennesker er tvunget på flukt siden konflikten eskalerte i 2018

Ifølge Flyktninghjelpen var finansieringsbehovet for Burkina Faso i fjor på 805 millioner dollar, mens kun 339 millioner ble bevilget fra omverdenen

Åtte av de ti krisene på Flyktninghjelpens liste over de mest neglisjerte krisene i verden, foregår ifølge organisasjonen i Afrika Vis mer

Nyhetsmeldingene fra NTB om det vestafrikanske landet Burkina Faso de siste ukene er korte, men innholdet svært brutalt.

31. mai: 40 drept i angrep i Burkina Faso

22. mai: Rundt 15 drept i angrep i Burkina Faso

19. mai: Om lag 20 drept i jihadistangrep i Burkina Faso

14. mai: Mer enn 30 sivile drept i angrep i Burkina Faso

Det enorme alvoret i notisene til tross: Nyhetene om massedrapene har knapt nådd norske aviser eller nyhetssendinger.

Hvert år publiserer Flyktninghjelpen en liste med verdens ti mest neglisjerte fluktkriser.

Landene på listen er midt i kriser der millioner av mennesker er rammet. Likevel får krisene sjelden medieoppmerksomhet, de får lite eller ingen hjelp og de er aldri i fokus for internasjonale diplomatiske initiativer, hevder organisasjonen.

Listen for 2023 ser slik ut:

Burkina Faso DR Kongo Colombia Sudan Venezuela Burundi Kamerun Mali El-Salvador Etiopia

DREPTE SOLDATER: Soldater fra Burkina Faso gravlegges etter et angrep som en gren av al-Qaida tok på seg ansvaret for, i 2022.

Jihadister og hungersnød

For første gang topper Burkina Faso Flyktninghjelpens årlige liste.

Situasjonen i landet har forverret seg raskt siden krisen startet for fem år siden:

Da spredte innflytelsen fra ytterliggående jihadistgrupper i nabolandet Mali seg inn i Burkina Faso.

Siden da har en omfattende og brutal krig mellom regjeringen og ulike jihadistgrupper skap store lidelser blant sivilbefolkningen.

Mer enn to millioner mennesker er tvunget på flukt og nesten en fjerdedel av befolkningen har behov for nødhjelp.

Rundt 800 000 mennesker bor i områder der væpnede grupper har innført blokade, de mangler tilgang til de mest grunnleggende tjenestene og flere er tvunget til å spise blader for å overleve.

– Vi må stanse lidelsene i Burkina Faso før fortvilelsen blir permanent. Det må investeres mer i diplomatiske løsninger dersom vi skal ha håp om å stryke kriser av denne lista, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland i en pressemelding.

Voldsspiral

Morten Bøås ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, har konflikter i Afrika som spesialfelt.

Han er ikke overrasket over at Burkina Faso nå kommer øverst på Flyktninghjelpens liste.

– Etter at jihadistkonflikten spredte seg inn i landet, har konflikten utviklet seg svært raskt i feil retning. Nå er det jihadistangrep nesten over hele landet, sier han til VG.

For å stå imot angrepene, ble det også dannet en rekke såkalte «folkemilitser». Det har satt fart på voldsspiralen ytterligere, og ført til svært brutale motaangrep mot en rekke landsbyer, sier han.

Flyktninghjelpen skriver at finansieringsbehovet for Burkina Faso i fjor var på 805 millioner dollar, mens kun 339 millioner ble bevilget fra omverdenen.

Antallet mennesker som trenger nødhjelp øker også drastisk: På starten av 2022 trengte 3,5 millioner mennesker i landet hjelp, mens på slutten av året var tallet 4,9 millioner.

UNDERERNÆRT: En én måned gammel baby får behandling for underernæring i sørvestlige Burkina faso i desember 2020.

Åtte av ti av krisene på listen foregår på det afrikanske kontinentet.

VG spør Bøås hvorfor er det slik at afrikanske kriser ofte neglisjeres.

Han nevner flere grunner:

De foregår fysisk langt fra Norge.

De foregår i land som Norge ikke har noe tett historie sammen med, eller har historiske samarbeidsrelasjoner med.

Landene har ofte ingen stor diaspora diaspora Ordet brukes om folkegrupper som bor fjernt fra sine opprinnelige hjemland, og som holder sammen og pleier sin opprinnelige kultur. i Norge, noe som gjør at landet får mindre oppmerksomhet.

I verden nå er det én virkelig stor konflikt som det meste av fokuset er rettet mot: Ukraina.

Konfliktene på listen har foreløpig ikke produsert så mange flyktninger på vei mot Europa. Derfor er det, ifølge Bøås, lettere for nordmenn «å lukke øynene».

FRANSKE SOLDATER: Fram til februar i år var det franske forsvaret involvert i operasjoner mot jihadistene i flere vestafrikanske land, også Burkina Faso.

Norske medier publiserte 1 800 artikler om Burkina Faso i 2022. Til sammenligning var det 260 108 artikler om Ukraina.

Det samme misforholdet eksisterer på finansieringssiden:

For hver krone giverland ga per ukrainer i nød, ble det gitt 25 øre per person som trengte nødhjelp i verdens ti mest neglisjerte kriseområder, skriver Flyktninghjelpen.

– Å neglisjere noe eller noen er et aktivt valg. At millioner av mennesker på flukt blir ignorert år etter år, og ikke får den støtten de trenger, er ikke uunngåelig, sier Jan Egeland.

Han legger til:

– Den sterke mobiliseringen for mennesker rammet av de grusomme lidelsene i Ukraina har vist hva verden evner å stille opp med for mennesker i nød. De politiske beslutningene har kommet raskt, grensene er holdt åpne, bevilgningene har vært rause og mediedekningen bred. Makthavere må vise den samme solidariteten overfor mennesker som er rammet av kriser i land som Burkina Faso og Kongo.

