STRØMLØS: Olga Filina (39, til høyre) inviterer kalde bekjente over til sin egen bolig under strømbrudd i Kyiv. Nå blir det snart enda kaldere.

Slik forbereder de seg til «historiens verste vinter»

Nå setter kulden inn i deler av Ukraina. De mange og lange strømkuttene gjør det utfordrende å holde varmen.

Ukrainere må forberede seg på «den verste vinteren i historien», sa sjefen for det statseide ukrainske kraftselskapet Naftogaz nylig.

Ifølge værvarslet for de sentrale og østlige delene av landet kan de fryktede minusgradene komme allerede neste uke.

I byen Vinnitsa i det sentrale vest- Ukraina gruer tobarnsmoren Anastasia Stoeva (33) seg til kulden kommer. Familien med en ettåring og en 13-åring må alltid være forberedt på at varmen kan bli slått av i bygården der de bor. Vinteren kan bli bitende kald.

– Vi må ha varme klær og skift liggende klare. Å kjøpe en varmeovn nå er vanskelig, skriver Stoeva til VG på WhatsApp.

HVERDAG: Anastasia Stoeva (33) og datteren Sofiya (13) hjemme under flyalarm i Vinnitsa. Allerede merkes kulden når strømmen går.

Bader baby med lommelykt

Stoeva og familien er blant krigens mange internt fordrevne. De flyktet fra Kharkiv den dagen da Russland invaderte, og reiste så langt de hadde krefter til. Endestasjonen ble, ganske tilfeldig, Vinnitsa.

Periodiske «blackouts» av lys og vann fører til at de må være varsom med alt de gjør, forteller kvinnen til VG.

– Vi må tenke over hvordan vi bader, hvordan vi går på toalettet, hvordan vi vasker opp og lager mat. For å vaske sønnen min om kvelden, hvis lyset og vannet er slått av, må jeg varme opp vann fra vannreservene i en kjele på en gasskomfyr, og bade med lommelykt og stearinlys, forteller tobarnsmoren til VG.

Advares mot å vende hjem

Rundt 40 prosent av infrastrukturen for strømproduksjon i Ukraina har blitt ødelagt i krigen. Stadig har man måttet mørklegge store områder på grunn av skadede strømanlegg som kan blir farlige dersom de ikke skrus av.

En så stor fare for nye, lammende angrep er det nå, at myndighetspersoner har bedt ukrainere som har flyktet til andre europeiske land om å bli værende der til denne vinteren er over, skriver The Economist.

I en bolig i Kyiv sitter Olga Filina og bruker det som er igjen av strøm på datamaskinen til en kort videosamtale med VG.

Stearinlys er eneste belysning. Siden hun har en mer stabil oppvarming enn mange av sine bekjente, er en flokk venner invitert over for å tilbringe kvelden hos henne. Strømkuttene kommer nesten daglig nå. I noen byer varer de i opptil 6 timer.

– Det er verst for dem som bor i leiligheter. Nå strømmen kuttes må de ut for å finne en kilde til strøm og internett. Det verste er hvis det er angrep, og man ikke får kontakt med sine nærmeste, sier 39 år gamle Filina til VG.

Mangelen på elektrisitet vises i bybildet, forteller hun. For et par dager siden gikk Filina forbi et supermarked som lasset varer ut av butikken.

– De flyttet ut masse kjølevarer fordi strømbrudd gjorde at de ikke hadde elektrisitet til å holde varene kalde. Det var hauger av melk og kjøtt som hadde blitt dårlig, sier hun.

Samtidig har folk har blitt bedre på å hjelpe andre etter krigen brøt ut, sier hun. Her om dagen inviterte en butikk folk til å lade utstyret sitt gratis, ved å sette opp en liten bod med mange støpsel, sier Filina.

ZOOM I MØRKET: Yana Kozachenko (33) og hennes skolesjef Viktoria Gulman holder et Zoom-møte i mørket ved hjelp av stearinlys.

Yttertøy inne

Nesten samtlige av intervjuene med ukrainerne måttet foregå på natten, fordi folk har bedre tilgang på strøm da, når presset på strømnettet er mindre.

I Chortkiv, i den vestlige delen av Ukraina, får engelsklærer Yana Kozacheno knapt undervist fordi det ikke finnes lys, tekniske hjelpemidler eller muligheter til å lade utstyr.

– Flere bedrifter går nå over til nattskift på grunn av strømmangelen. Og i Kyiv ble skolebarnas vinterferie fremskyndet til rett etter høstferien, slik at man skulle slippe å varme opp skolen i en lengre periode. Nå sitter barna med yttertøyet på og har undervisning, forteller Yana Kozachenko til VG.

SKOLE: Soniya Stoeva (13) og en venninne forsøker å følge fjernundervisning i mørket på en mobil med lite batteri.

8. etasje med vondt kne

Ukrainerne har blitt bedt om å bruke så lite strøm som mulig nå.

Den nasjonale kraftnettoperatøren, Ukrenergo, oppfordrer til å bruke «varme sokker, tepper og klemmer mellom familie og venner» for å holde seg varme.

Mange eldre har ikke tilgang på sistnevnte.

Vera er 75 år gammel og pensjonist. Hun bor alene i en leilighet i en bygård i Kharkiv-regionen, 30 km til grensen til Russland. Nesten all industri her ble ødelagt, utdannings- og kulturinstitusjoner ble hardt skadet, og mange boligbygg er nå ødelagt.

Vera bekymrer seg over at apotek og butikker ikke fungerer normalt med de mange strømbruddene, forteller hun til VG via WhatsApp.

På grunn av gjentatte strømbrudd står heisen nå stille i leilighetskomplekset der hun bor, så 75-åringen med smerter i knærne må gå alle trappene til åttende etasje. Hun frykter vinteren som kommer.

– Hvis det er alvorlig frost og det ikke er strøm, vil det være umulig å varme opp leiligheten. Men jeg er pensjonist, og bor alene, så hva skal jeg gjøre?, sier kvinnen til VG.

MØRKLAGT: Mørket senker seg i et strømløst Kyiv.

The Times har allerede kalt den kommende vinteren Kremls siste våpen.

Det siste russiske angrepet på Kyiv etterlot midlertidig 350.000 hjem uten strøm og 80 prosent uten vann, og da kvelden kom var hovedstaden bekmørk.

Mens VG snakker med Kyiv-kvinnen Olga Filina høres et drønn.

«Det var en eksplosjon», får hun bekreftet av ektemannen.

Snart regner de med å få vite om det var deres eget forsvarssystem som tok ut et russisk missil, eller om det var lyden av et russisk våpen.

– Etter at fienden begynte å ødelegge infrastrukturen gjør det livene våre mye vanskeligere. Det virker som de vil skremme oss for at vi skal gi opp. Men gjør oss bare sintere og mer motivert til å kjempe mot seier, sier Olga Filina til VG.