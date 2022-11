VALGSTEMMER: En valgmedarbeider i Arizona mater tellemaskiner med stemmesedler.

Derfor tar opptellingen i Arizona så lang tid

PHOENIX (VG) Rekordmange forhåndsstemmer som ble leverte inn på selve valgdagen. Det er den korte forklaringen på hvorfor vi ennå ikke vet hvem som blir guvernør i, og senator fra, Arizona.

Nesten to døgn etter at valglokalene stengte har man fremdeles bare talt opp tre fjerdedeler av alle stemmene ved årets mellomvalg i Arizona.

Det har igjen ført til spekulasjoner om valgjuks i delstaten, slik tilfellet også var for to år siden. Og som ved presidentvalget den gang kan det endelige resultatet herfra bli avgjørende for USAs fremtid.

– Noe er galt, mente en velger VG møtte allerede dagen etter valget.

Jessica Leila Adnani (34) pekte blant annet på at man i Florida, en av USAs mest folkerike stater, i praksis var ferdigtelt allerede på valgkvelden.

I Arizona vet man fremdeles ikke om republikaneren Kari Lake eller demokraten Katie Hobbs blir guvernør, eller om den sittende senatoren, demokraten Mark Kelly, får gjenvalg, eller må se seg slått av republikaneren Blake Masters.

VINNER HUN: Republikaneren Kari Lake venter på å finne ut om hun blir Arizonas neste guvernør.

De ansvarlige for valggjennomføringen i Arizona er likevel avslappet.

– Ting går veldig bra, sier Matt Roberts, som er kommunikasjonssjef for valgmyndighetene i Maricopa fylke, det mest folkerike i delstaten, til VG torsdag morgen lokal tid.

Info Hva er mellomvalg? I USA er det nasjonalt valg annethvert år. I år er det et såkalt mellomvalg. USAs nasjonalforsamling skal settes sammen på nytt, men det skal ikke velges president. Mellomvalget er viktig fordi det avgjør hvor lett det blir for president Joe Biden å styre landet de neste to årene. USAs nasjonalforsamling, tilsvarende Stortinget i Norge, heter Kongressen. Kongressen er delt i to kamre: Representantenes hus og Senatet. De to kamrene har litt forskjellige roller, men for eksempel lover må vedtas begge steder. I Representantenes hus byttes alle de 435 representantene ut i hvert valg. Senatet består av 100 senatorer, to fra hver delstat, som velges for seks år. En tredel av senatorene byttes ut i hvert valg. Vis mer

400.000 forhåndsstemmer

En vegg av glass skiller hjertet av valgprosessen i Maricopa County Elections Center og et stort presseoppbud som kan glane inn på vegne av velgerne.

På innsiden er aktiviteten hektisk. Valgfunksjonærer stirrer nitid på stemmesedler og skjermer, men stemmesedler mates inn og ut av maskiner.

I 2020 var det store demonstrasjoner her med sinte tilhengere av Donald Trump, men nå er det foreløpig et tegn på en viss tålmodighet at det bare er mediene, og ingen demonstranter, som har samlet seg på utsiden.

SJEKKER SIGNATURER: Alle konvoluttene med forhåndsstemmer sjekkes grundig.

Matt Roberts forklarer at ting tar tid fordi man kan levere forhåndsstemmer helt frem til til og med selve valgdagen.

– Vi kjører nå mer enn 250.000 forhåndsstemmer, som først kom frem til oss på selve valgdagen, gjennom systemet, forteller han.

Totalt er det snakk om nesten 400.000 forhåndsstemmer, bare her i Maricopa, man ikke fikk talt opp på forhånd. Heller ikke de som kom inn helgen og dagen før valget kunne man starte på.

I hele delstaten snakker man om 600.000 stemmer. Aldri før har man fått så mange forhåndsstemmer levert inn så sent, opplyser valgmyndighetene til CNN.

Totalt skal det være 70 prosent flere som har gjort det på denne måten i år enn tidligere.

I tillegg må man telle rundt 17.000 stemmer som ikke ble talt opp på valgdagen på grunn av tekniske problemer.

– Tar litt tid

Og prosessen for gjennomgangen av disse er nettopp nitid. Hver eneste konvolutt skal kontrolleres for riktig signatur. Det skjer manuelt. Først etter det kan man ta selve valgslippen ut av konvolutten og mate den inn i maskinen som registrerer stemmene.

FORKLARER: Matt Roberts er kommunikasjonssjef for valgmyndighetene i Maricopa fylke.

Når seddelen først er plassert i maskinen går det radig. Maskinene har kapasitet til å telle rundt 140.000 stemmesedler per dag. Signaturkontrollen av konvoluttene tar noe mer tid. Roberts anslår 100.000 til dagen.

– Derfor tar det litt tid å gå gjennom. Når så mange forhåndsstemmer først kommer inn på valgdagen tar det flere dager å gå gjennom dem, sier Roberts.

Det er ventet at resultatet fra flere stemmer fra Maricopa vil tikke inn rundt klokken 04 natt til fredag norsk tid.

For lengst har påstandene om valgfusk blitt avvist.

Stemmene som ble avgitt direkte på stemmemaskinene på valgdagen og forhåndsstemmene som kom tidligere, var talt opp allerede i løpet av valgkvelden.

Roberts påpeker at selv om mediene helst ønsker å utrope vinnere av valgene så tidlig som mulig, så har de god tid til å gjøre opptellingen ferdig før fristen for at resultatet må være klart går ut.

– Veldig populært

Han forklarer også at ifølge loven har velgere, som for eksempel har glemt å ta med ID på valgdagen fem virkedager på å vise det frem i etterkant, og likevel få sin stemme godkjent.

– Det føles som at det tar lang tid, men våre prosedyrer har bygd inn tid som skal sikre at vi registrerer stemmene på en korrekt måte, og at alles stemme blir talt, forklarer Robersts, og legger til:

– Systemet vi har er veldig populært, siden det gir folk god tid til å stemme hjemmefra.

Rundt 80 prosent av stemmene i Arizona er forhåndsstemmer. Men mange er skeptiske til å sende dem med posten, og leverer dem i stedet personlig på valgdagen. På den måten slipper de å stå i kø og slipper samtidig å bekymre seg for at konvolutten ikke kommer frem.

I mange andre stater, som nevnte Florida, har man ikke samme mulighet som i Arizona til å stemme på forhånd til og med valgdagen. Dermed kan de har resultatet klart raskere. Raskere å utrope en vinner går det også dersom valget ikke er så jevnt som mange i Arizona er. Guvernørvalget i Florida var for eksempel en brakseier.