FYRER AV: Ukrainske soldater skyter med kjørbar, franskprodusert artillerikanon av typen Caesar, under kamper i Donbas-regionen i juni.

Ukrainas offensiv: Utarmer russerne med vestlige våpen

Med vestlige våpen, deriblant bidrag fra Norge, utarmer Ukraina russiske styrker. Men skal målene for Kherson-offensiven nås, må ukrainerne tåle sivile tap i en storby og krysse en mektig elv.

Nilas Johnsen

Tom Byermoen (kart)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er vanskelig å si sikkert hvilken grad av suksess Ukraina har på slagmarken, siden vi vet så lite. Men det vi ser er en sakte ukrainsk fremgang, sier Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole.

Én uke har gått siden Ukraina varslet en offensiv for å ta det viktige fylket Kherson tilbake. Siden det har man hørt svært lite.

– Det har vært en nedstenging av informasjon, i mye større grad enn under tidligere kamphandlinger i krigen. Ukraina ønsker tydeligvis at færrest mulig detaljer kommer ut, forklarer Røseth.

Ved å sammenligne flere kilder, peker han mot tre offensiver i Kherson-fylke som er bekreftet fra flere hold:

Ukrainske soldater har klart å krysse elven Inhulets og skaffe seg et brohode der. Lenger nordøst har de klart å ta Vysokopillya, og flere mindre landsbyer. I sørvest angripes russiske posisjoner ved Tomyna Balka.

Kartet under viser bekreftede meldinger fra fronten de siste dagene:

Den ukrainske fremmarsjen har to store begrensninger:

Offensiven pågår på den vestlige siden av elven Dnipro, den strategisk viktige elven som renner gjennom Ukraina fra nord til sør. Det meste av Kherson-fylke ligger på den andre siden.

Og selv om ukrainske soldater nærmer seg storbyen Kherson, så har Russland mellom 15.000 og 30.000 soldater der, som nå kjemper med ryggen mot elven

Kherson by ligger vest for Dnipro, og er avskåret fra resten av fylket etter at Ukraina har angrepet broer for å isolere russerne.

Leste du: Norsk-tsjetsjenske Mikael er fremmedkriger med ukrainske styrker

BROEN ANGREPET: Dette bildet, sendt ut av det russiske nyhetsbyrået TASS, viser skader på Antonovskij-broen nær Kherson i juli.

Vanskelig bykrig

– Strategien ser ut til å være å ta området inn mot byen, og utarme russerne ved å hindre nye forsyninger. En bykrig kan ikke kjempes uten store sivile tap, så det ser ut som om Ukraina forsøker å tvinge russerne til en tilbaketrekking.

Russisk personell kan fortsatt fraktes ut over delvis ødelagte broer, med ferger og ved bruk av deler fra pongtong-broer. Men russerne vil ikke få med seg tungt, militært materiell ved en eventuell retrett.

– Dersom Ukraina klarer å ta de delene av Kherson-fylke som ligger vest for elven, inklusiv Kherson by, så vil det være en stor delseier. Men å ta resten av fylket vil bli svært vanskelig, sier Røseth.

– Da vil de ukrainske styrkene møte på samme hindring som russerne nå sliter med, nemlig å krysse elven Dnipro, ettersom broene er så skadet. Russerne vil innta posisjoner på andre siden, utdyper han.

OKKUPASJONSMAKT: I Kherson fylke, og i store deler av østlige og sørlige Ukraina, har russiske soldater okkupert en rekke områder for å danne et bindeledd mellom Krim-halvøya og fastlandet.

Kan stanse opp

Røseth ser derfor for seg at den ukrainske offensiven vil stanse opp før vinteren.

Kherson-fylke sørøst for Dnipro er dessuten svært strategisk viktig for russerne: Det danner en buffer som beskytter landforbindelsen til den okkuperte Krim-halvøya, som Russland annekterte i 2014.

– Ukraina slåss med våpen som gir dem lang rekkevidde til å angripe russiske lagre for drivstoff og ammunisjon til artilleri. Slik forsøker de å tvinge den russiske frontlinjen mot elven, forklarer Røseth.

Avgjørende i denne fasen er Ukrainas bruk av mobile rakettartillerier, gitt fra NATO-land.

«SUPERVÅPEN»: Et M142 High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) på et bilde fra Alaska. Ukraina har mottatt et ukjent antall slike, og de har allerede påvirket krigens gang.

Det amerikanske våpensystemet HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) er blitt omtalt som et «supervåpen», som har endret krigslykken.

Men også franske, kjørbare haubitser-kanoner av typen Caesar, er viktige for å forklare den ukrainske krigføringen. (se bildet øverst i saken)

Det tredje viktige våpensystemet er langtrekkende M270 MLRS-raketter (Multi Launch Rocket System), som Norge og Storbritannia har gått sammen om å forsyne Ukraina med.

– HIMARS er det viktigste våpenet, siden det har lengst rekkevidde. Men MLRS, der Norge har gitt et viktig bidrag sammen med Storbritannia, har fordelen av at det har tolv rakettrør, mot HIMARS’ seks, forklarer Røseth.

FRA NORGE OG STORBRITANNIA: En britisk offiser lærer ukrainske soldater bruk av mobilt rakettartilleri (MLRS) under en øvelse i England i juni.

– Forsøk på å splitte opp

Oberstløytnant og hovedlærer ved Krigsskolen, Palle Ydstebø, sier at ukrainerne i lang tid har gjennomført forberedende angrep. Den fasen av offensiven som skjer nå, er manøvrer på bakken for å engasjere russiske styrker og påføre dem tap, sier han.

– Og det på en måte som i størst mulig grad skjermer de ukrainske styrkene mot for store egne tap. Ukrainerne tar terreng, men det er for å kunne virke med sine våpen mot de russiske styrkene, ikke for å erobre mest mulig terreng for terrengets egen skyld, sier Ydstebø til NTB.

– Hensikten med en slik tilnærming vi nå ser i sør, er for det første å slite ned de russiske styrkene så mye at de ikke lenger er i stand til å gjennomføre effektiv motstand. Ukraina vil antagelig prøve å splitte opp de russiske styrkene i mindre biter, og så konsentrere sine styrker og ødelegge bit for bit, sier han.

Se under: Disse analysene ga Ydstebø til VGTV ved begynnelsen av offensiven: