MØTTES SIST SOMMER: 1. jui i fjor var statsminister Jonas Gahre Støre i Kyiv og møtte president Volodymyr Zelenskyj. Tirsdag snakket de sammen på telefon.

Zelenskyj ringte Støre: Ba Norge om mer militær støtte

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fortalte den norske statsministeren hvordan det oppleves å være under russiske luftangrep fra missiler og droner.

Og så ba presidenten også spesifikt Norge om mer militær støtte, ifølge Jonas Gahr Støre:

– Ja, han har presise ønsker, men det ønsker jeg ikke å dele nå. Men det handler om støtte innenfor det militære, selvfølgelig, men også om energi, sier statsministeren til VG etter tirsdagens telefon mellom Kyiv og Oslo.

Det var president Zelenskyj som tok initiativet til tirsdagens samtale.

– Jeg har vært på mange møter hvor han snakker på videooverføring. Men han legger også stor vekt på å følge opp disse samtalene én-til-én. Jeg har hatt flere slike samtaler, også etter at vi møttes i Kyiv i sommer. Han bruker mye tid til å holde kontakten med de landene som gir Ukraina støtte, og Norge er jo blant dem, sier Støre.

Fokusert på motstandskamp

– Hva sier han om å være i Kyiv under stadige russiske angrep og langvarige strømbrudd?

– Han er veldig fokusert på den motstandskampen han leder. Vi er blitt kjent med ham som en som står i spissen imot en erobringskrig fra Russland. Han er veldig tydelig i sitt budskap.

– Hvordan er han preget av situasjonen?

– Han forteller om luftangrepene fra missiler og droner, men også at de i større grad er i stand til å skyte dem ned med luftvernkapasitet som blant andre Norge har bidratt med, sier den norske statsministeren.

Støre sier at Zelenskyj også ville snakke om norske bidrag til kjøp av gass som er på plass, og utstyr som er kommet fra Norge for å reparere infrastruktur som er ødelagt etter russiske angrep fra luften.

Han sier at Zelenskyj fortsatt står fast på at Ukraina kan stå imot angrepene, men at de også er avhengige av videre støtte fra verdenssamfunnet.

Ny støttepakke

Regjeringen jobber nå med en støttepakke som skal gå over flere år. Den er avhengig av Stortingets støtte.

– Vi har god dialog med partiene på Stortinget om dette, for å sikre bredest mulig forankring for støttepakken. Vi vil komme tilbake til detaljer om denne støtten i nær framtid, sier Støre.