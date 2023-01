I et ferskt søksmål hevdes det at de store tek-selskapenes handlinger er en vesentlig årsak til den store psykiske helsekrisen blant unge.

Skoler saksøker tek-selskaper

De offentlige skolene i Seattle i USA har saksøkt blant annet TikTok og Snapchat for å forverre den psykiske helsekrisen blant unge.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skal utdanningsetaten i Seattle ha levert søksmål mot Google, Facebook, Snapchat og TikTok. Anklagen deres er at de designer sine produkter slik at unge blir hektet, og dermed påvirker den psykiske helsen deres negativt.

Facebook, Snapchat og Google sier i sine kommentarer til Reuters at de prioriterer mental helse, og har laget forskjellige verktøy som skal støtte unge og deres familier. TikTok har tidligere uttalt at de ønsker å lage innhold som gleder brukerne, og gjennom moderering og innstillinger hindre skadelig innhold.

Utdanningsetaten i Seattle mener derimot at de saksøkte selskapene har utnyttet sårbare unge, og fått millioner av tenåringer hektet på blant annet positive tilbakemeldinger.

STORT SØKSMÅL: Skolene har saksøkt flere sosiale medier.

I søksmålet hevder de at de store tek-selskapenes handlinger er en vesentlig årsak til den store psykiske helsekrisen blant unge.

De viser også til hvordan dette rammer unge videre i livet, ved at de som sliter psykisk klarer seg dårligere på skolen.

For skolene betyr det store ekstrakostnader og merarbeid ved at lærerne må trenes til å gjenkjenne symptomer på psykisk lidelse, og de må ansette ekstra personell for å ta vare på elever som sliter. Skolene bruker også ressurser på å advare elevene om farene med sosiale medier.

Frances Haugen har tidligere snakket om de negative konsekvensene av sosiale medier.

I søksmålet krever derfor skoledistriktet erstatning for utlegg og andre skader.

I 2021 ble Facebook-varsleren Frances Haugen verdenskjent da hun hevdet at Facebook ofret barn og unges mentale helse for å oppnå høyere inntjening. Facebook avviste påstandene.