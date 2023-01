I UKRAINA: Adam Delimkhanov leder en tsjetsjensk avdeling i kampene om Mariupol i slutten av april.

Fikk helte-orden av Putin – nå er han tiltalt i Ukraina

En russisk politiker fra Putins parti blir nå tiltalt av ukrainske myndigheter for å ha ledet en militær avdeling i krigen.

Adam Delimkhanov har fått en helte-orden av president Vladimir Putin for sin innsats som kommandant for en tsjetsjensk avdeling i Ukraina.

Delimkhanov har i mange år vært en nær kollega til den omdiskuterte lederen i republikken Tsjetsjenia, Ramzan Kadyrov

Ifølge en uttalelse fra den ukrainske etterretningstjenesten SBU på Telegram mener de å ha bevist at:

Delikhanov har hatt kommandoen over en avdeling som har kjempet mot ukrainske styrker.

Delimkhanov har deltatt i stormingen av det kjente Azovstal-verket i Mariupol på vårparten.

Delimkhanov har distribuert Kadyrovs propagandavideoer der Russlands angrep på Ukraina blir rettferdiggjort.

Tiltalen mot Delimkhanov har fått bred omtale også i russiske medier.

– Delimkhanov har gjennom mange år vært nært knyttet til Tsjetsjenias omstridte leder Ramzan Kadyrov. Selv har han helst holdt seg i bakgrunnen og i stedet latt Kadyrov skinne, sier Arve Hansen, rådgiver i Helsingforskomiteen.

«Satanister»

Selv reagerer Adam Delimkhanov med ironi på tiltalen på sin Telegram-konto.

– Jeg leste med ironi nyhetene om at SBU hadde tiltalt meg in absentia for å støtte Russlands handlinger. Disse idiotene har fortsatt ikke forstått at de på denne måten bare presser oss til å jobbe enda hardere for landets beste og for å beskytte interessene til folket og fedrelandet, skriver Delimkhanov.

Han omtaler ukrainerne som «satanister» og «nazister» og hyller den tsjetsjenske lederen Kadyrov voldsomt.

UTPEKT: Politiet i Emiratene utpekte i 2009 Delimkhanov (det øverste bildet) som hovedmann bak drapet på en tidligere tsjetsjensk general. Drapet skjedde i Dubai.

– Vi vil fortsette å oppfylle den oppgaven vi har fått av øverstkommanderende Vladimir Putin og den høyt respekterte sjef for den tsjetsjenske republikk Ramzan Kadyrov, skriver Delimkhanov – og kaller krigen fortsatt for «en militær spesialoperasjon».

Tsjetsjenia er en muslimsk republikk innen den russiske føderasjon. Delimkhanov avslutter sitt innlegg med «Allah er stor».

De første bildene av Delimkhanov i Ukraina dukket opp allerede i mars 2022. Så sent som nå i januar har blitt lagt ut en video på sosiale medier der politikeren hevder at han befinner seg i Donetsk-regionen i Ukraina sammen med russiske soldater.

I KREML: Adam Delimkhanov kom selvfølgelig sammen med Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov (t.h.) til Kreml da Putin proklamerte annekteringen av fire noe områder i Ukraina.

Adam Delimkhanov har gjennom årene holdt en lav profil, men kom i medienes søkelys da politiet i Dubai i 2009 pekte ham ut som hovedmannen bak attentatet mot den tidligere tsjetsjenske generalen Sulim Yamadayev, som hadde falt i unåde hos Delimkhanovs sjef den gang og nå, Ramzan Kadyrov. Delimkhanov har benektet at han er skyldig i anklagene.

– Disket

– Han har tilbrakt mye tid i Ukraina, men er ikke så opptatt av å utbasunere sine bedrifter som Kadyrov, skriver Aslan Doukaev i en artikkel om Delimkhanov på Jamestown Foundation, publisert sist uke.

– Delimkhanov foretrekker å operere diskret og dele all mulig informasjon med sjefen sin i Tsjetsjenia, som deretter offentlig tar æren for alle vellykkede operasjoner, fortsetter forfatteren.

Arve Hansen i Helsingforskomiteen er enig i den vurderingen.

– Fra ukrainsk synspunkt er dette en måte å vise at de vet hva som foregår i den delen av Ukraina som de ikke kontrollerer og at de vil rettsforfølge dem som begår eventuelle krigsforbrytelser, sier Arve Hansen.