TILDEKKET: Kvinnerlige politikere i Missouri State House of Representatives er nå bedt om å ikke vise skuldre eller armer.

Ny kleskode skaper harme

Politikerne i Missouri (USA) har vedtatt en ny kleskode som ber kvinner dekke skuldre og armer. Mindretallet av Demokrater i delstaten omtaler det som latterlig, meningsløst og sexistisk.

Missouri State House of Representatives reviderte onsdag kleskoden for kvinnelige politikere og offentlig ansatte, og krever at de skal bruke en jakke, for eksempel en blazer eller cardigan.

Klesforslaget ble vedtatt med et stort flertall i den republikanskstyrte delstaten, men møtte motstand fra enkelte demokrater i salen.

– Jeg har sett mange oppsiktsvekkende ting her, men det har aldri handlet om noens blazer eller mangel på en. Vet du hvordan det føles å ha en haug av menn i denne salen som ser på toppen din og skal avgjøre om den er passende eller ikke, sa Ashley Aune.

Hun, og flere med henne, kaller det en distraksjon fra de viktigere tingene hun mener de som politikere burde bruke tid på.

– Jeg hadde aldri trodd at mitt første nasjonale intervju skulle handle om hva jeg som kvinne kan eller ikke kan ha på meg, sier hun til CBS News i ettertid.

– Jeg tror vi er ganske pirkete her ved å gjøre regler så smålige, sa kollega Raychel Proudie.

Hun påpekte også at flere av de kvinnelige representantene nå må handle nye klær, eller at kravene ikke er tilpasset gravide kvinner.

Kan bære våpen, men må dekke armene

I sosiale medier har dette ført til debatt med emneknagger som #sweatergate og #NoBareArms.

Demokraten Maggie Nurrenbern har lagt ut bilder av seg selv og omtaler det ironisk som «skandaløse bilder fra kampanjen min».

Hun skriver også at det er oppsiktsvekkende at medlemmer av Missouri-huset har rett til å bære våpen i salen, men at kvinnelige lovgivere får et forbud mot å vise armer.

– Formelt og profesjonelt

Hovedforkjemperen for den nye regelen er republikaner Ann Kelley, som ville speile kleskoden for menn, og sa at hun ville opprettholde en formell og profesjonell atmosfære i salen.

– Du slulle tro at alt du trenger å gjøre er å si «kle deg profesjonelt» og kvinner kunne håndtert det. Du skulle tro at folkevalgte ville håndtere det, sa hun i debatten.

På Facebook presiserer hun at sjefssekretæren, Dana Rademan Miller, har ønsket å få på plass en slik regel i mange år.

– Nå er det fikset, skriver hun.

Det ble ikke gjort endringer eller lignende presiseringer i kleskoden for menn, som allerede sier at de skal gå kledd i dress.

Det er 116 menn og 43 kvinner i «huset».

Vanlig med kleskode

I følge National Conference of State Legislatures har rundt halvparten av delstatene i USA kleskoder blant annet for kongressen, for politikere og i skolen.

Flere steder er kvinner skjørtelengde og utringninger regulert, som har skapt debatt om skjevhet i reglene for kvinner og menn.