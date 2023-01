Sivile fanget i en sammenrast boligblokk i Dnipro – minst 10 såret

Ukraina hevder bygningen ble truffet av et russisk missilangrep. 15 personer er evakuert fra ruinene.

Sivile skal være fanget i en sammenrast boligblokk i Dnipro, sentralt i Ukraina.

Ukrainske myndigheter hevder det er russiske missilangreper som har truffet bygningen, melder Reuters.

– De er bare inhumane. Minst en trappeoppgang er borte. Under ruinene der er folk som er hjemme i feriedagene, sier regjeringsrådgiver Kyrylo Tymoshenko, som meldte om angrepet.

Dnipro er den fjerde største byen i Ukraina og ligger sørøst for Kyiv, ved elven med samme navn. En boligblokk er truffet og har rast sammen, ifølge president Volodymyr Zelenskyjs konto.

Det ukrainske presidentkontoret melder at 15 personer har blitt reddet ut av ruinene.

Ordføreren i regionen melder samtidig at minst 10 personer er såret i et russisk missilangrep mot området, derav to barn.

HARDT RAMMET: En sivil boligblokk skal ha blitt truffet av russisk missilangrep.

Nye angrep i flere byer

Lørdag ettermiddag kommer det meldinger om eksplosjoner i en rekke ukrainske byer.

Flyalarmen skal gå i hele Ukraina.

Ifølge lokale myndigheter i Ukraina har russiske missiler truffet kritisk infrastruktur i Kharkiv nordøst i Ukraina og den vest-ukrainske byen Lviv, melder Reuters.

Det er også meldt om flere eksplosjoner i den ukrainske hovedstaden Kyiv. Ordfører Vitaly Klitsjko sier luftvernsystemene er aktivert.