TRYGGE: Norske Tanya Khadijah Lopez-Vidal, datteren Hannah og mannen Mahmoud er trygge i Gaziantep, men fortsatt redde for etterskjelv. SPREKKER: Man kan se sprekker i veggene i bygget der familien bor.

Opplevde jordskjelvet med baby: − Var livredd for å miste henne

Norske Tanya bråvåknet av at boligblokken ristet og gjenstander ble kastet rundt i rommet. Med ti måneder gamle Hannah på armen gjemte hun seg under et bord da jordskjelvet rammet den tyrkiske byen Gaziantep.

– Vi var livredde. Vi er fortsatt veldig redde. Bygget svaier akkurat nå under et etterskjelv, og vi kan se noen sprekker i bygningen. Vi vil bare komme oss vekk, men vet ikke hvor vi skal gå, forteller Tanya Khadijah Lopez-Vidal til VG på telefon fra Gaziantep.

Den norske sykepleieren er gift med en palestinsk flyktning som bor i den tyrkiske byen som er blitt rammet av et massivt jordskjelv natt til mandag. Skjelvet hadde en styrke på 7,8 – som kan være det kraftigste målt i regionen på hundre år.







Minst 1200 er omkommet, men det tallet vil trolig stige. Hundrevis av bygninger er ødelagt i tyrkiske og syriske byer.

– Hele bygget svingte fra side til side, man ble kastet rundt og ting falt ned fra hyller. Vi trodde taket skulle falle i hodet på oss, forteller Tanya.

– Vi hører om mange dødsfall og sammenraste bygninger. Så vi føler oss heldige. Samtidig er vi veldig redde for at vi skal bli de neste som rammes. Det kommer fortsatt etterskjelv, og mange bygninger er skadet.

Her kollapser en av bygningene i den tyrkiske byen Sanliurfa flere timer etter det første skjelvet:

Paret har oppholdt seg mye i Gaziantep de siste årene, en by som er den sjette største i Tyrkia og har over to millioner innbyggere, ikke langt fra grensen til Syria.

– Vi er her under slutten på min permisjon, og jeg har med meg lille Hannah på ti måneder. Det første jeg gjorde var å få tak i henne og løpe inn under dørkarmen, for det har vi lært at skal være et trygt sted hvis taket ramler.

Skjelvet varte lenge, og Tanya tok med seg datteren og la seg under et bord for å beskytte dem mot ting som datt ned rundt dem.

– Mens vi lå der tenkte jeg på at vi kunne bli fanget i ruinene og komme fra hverandre. Det var det verste skrekkscenarioet.

Info Dette vet vi om jordskjelvet i Tyrkia og Syria Klokken 4.17 lokal tid – 2.17 norsk tid – natt til mandag ble det sørøstlige Tyrkia rammet av et kraftig jordskjelv, som ble målt til 7,8 i styrke.

Episenteret var cirka 17,9 kilometer under bakken nær byene Gaziantep og Osmaniye, noen mil fra grensen til Syria.

Både Tyrkia og Syria melder om flere hundre døde og tusenvis av skadde. Dødstallet stiger raskt, og ligger foreløpig over 1200.

Mer enn 1700 bygninger har rast sammen i Tyrkia, og man frykter at mange er fanget i ruinene.

Det er vanskelig å få informasjon fra Syria, men sivilforsvarsgruppen De hvite hjelmene har erklært krisetilstand.

Tyrkia har erklært krisetilstand på nivå fire, som også utløser en oppfordring til verdenssamfunnet om bistand. Flere land har tilbudt sin hjelp.

Millioner av flyktninger fra Syria og andre krigsrammede områder bor i området som er rammet av skjelvet. Disse bor ofte i kummerlige forhold og har dårlig tilgang til helsehjelp.

Jordskjelvet varte i omkring ett minutt og ble etterfulgt av flere etterskjelv. Det sterkeste er meldt å ha vært på 7,7.

Så langt unna som i Kairo kjente man rystelser. I Damaskus og Beirut løp mange mennesker ut i gatene i frykt for at bygninger skulle rase sammen.

Været i de jordskjelvrammede områdene er kaldt og vått. Kilde: NTB, Ritzau, VG Vis mer

Den lille familien kom seg ut på gaten, der det var bekmørkt, sluddet og regnet.

– Det var totalt kaos, redde mennesker over alt. Vi hører fortsatt ambulansene hele tide. Vi prøvde å søke tilflukt i en park, men alle trærne hadde falt ned, og vi fryktet det var utrygt, beskriver Tanya.

– Vi har fått en sms fra myndighetene om at vi bør søke tilflukt, og at man ikke skal gå inn i skadde bygg. Likevel er vi i leiligheten nå. Huseieren har sagt at dette er ett av de tryggeste byggene i området. Det er snø og veldig kaldt ute, men vi pakker og er klare til å rømme hvis vi må.

Erdogan: – Verste siden 1939

Tyrkia er blant de mest jordskjelvutsatte landene i verden. President Recep Tayyip Erdogankaller jordskjelvet den verste katastrofen i Tyrkia siden 1939, og sier man ikke kan spå hvor mange flere døde man kommer til å finne.

Trolig henviser Erdogan til jordskjelvet i Erzincan i 1939, da over 32.000 døde. I 1999 døde mer enn 17.000 da et jordskjelv traff byen Izmit, sørøst for Istanbul.

I området som er rammet, det sørøstlige Tyrkia og nordvestlige Syria, bor det millioner av flyktninger fra krigen i Syria, mange av dem i svært dårlige kår med lite tilgang på helsehjelp.

Tyrkia har slått katastrofealarm på nivå fire, mens i Syria har sivilforsvarsgruppen De hvite hjelmene erklært krisetilstand, skriver NTB.

KOLLAPS: Flere bygninger er fullstendig ødelagt i byen Diyarbakir, sør i Tyrkia. Foto: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency SYRIA: Hjelpearbeidere fra De hvite hjelmene hjelper ut en skadet mann etter bygningskollaps i grensebyen Azaz, de opprørskontrollerte områdene, nord for Aleppo.

Plukket opp toåring

Firebarnbarnsfaren Anwar Mohammed, som til daglig jobber med flyktninger for FN, bor i Gaziantep.

Han forteller til VG over lydmeldinger at han og familien våknet av at møblene ristet.

– Det første jeg gjorde var å løpe og hente toåringen, og få med meg resten av barna og kona ut. Vi og naboene våre løp ned trappene, og da vi kom ut ristet det fortsatt i bakken, sier han.

Mens VG snakker med ham, ved 11.30-tiden, sier han at et nytt etterskjelv rammet byen. Det samme etterskjelvet kunne merkes av VGs reporter i Beirut, Libanon.

Syreren Moaiad al Dirane bor også i Gaziantep og beskriver hvordan han og naboer løp ut av bygningen da jordskjelvet startet.

– Dette er helt forferdelig og veldig skremmende, sier han til VG over lydmeldinger

SKADET: Nordlige Syria er også hardt rammet av jordskjelvet. Dette bildet er tatt mandag morgen i grensebyen Azaz.

ALEPPO: Også Aleppo i Syria er hardt rammet av jordskjelvet.

Også den syriske storbyen Aleppo er rammet av jordskjelvet.

Moaaz Al Kasem befinner seg i nord i Aleppo-provinsen, og han våknet brått natt til mandag.

– Alle sov, men plutselig våknet vi av at huset vårt ristet og svaiet fra høyre til venstre. Jeg hørte kvinner og barn skrike, særlig barna var skrekkslagne, sier han til VG mandag morgen.

I den syriske byen Jarablus, rett over grensen fra Gaziantep, har en boligblokk kollapset, forteller Abdurraouf Ahmed VG på telefon.

– Vi våknet av voldsomme skjelv. Det var som om hele bygget reiste seg og gikk. Heldigvis bor vi i et lavt hus, som ikke kollapset, men et høyhus er blitt ødelagt.