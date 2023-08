1 / 3 18 personer ble tirsdag funnet døde etter skogbrannen i landsbyen Avantas nær Alexandroupolis, nord i Hellas. Voldsomme skogbranner herjer Hellas igjen. I nærheten av landsbyen Avantas (bildet) er 18 personer funnet omkommet. Lokale innbyggere ser på brannen ved landbyen Avantas nord for Alexandroupolis. Brannen har herjet siden lørdag. Mandag begynte det å brenne 53 nye steder i Hellas. forrige neste fullskjerm 18 personer ble tirsdag funnet døde etter skogbrannen i landsbyen Avantas nær Alexandroupolis, nord i Hellas.

18 mennesker mistet livet i skogbrann i Hellas

18 personer er funnet døde i et brannherjet område nordøst i Hellas, ikke langt fra grensen til Tyrkia. Ofrene er trolig migranter.

De forkullede likene ble funnet utenfor landsbyen Avantas om lag 10 kilometer nord for byen Alexandroupolis, opplyser greske myndigheter tirsdag.

Området har siden lørdag vært herjet av voldsomme skogbranner som er ute av kontroll.

Ifølge gresk brannvesen er de døde trolig mennesker som er kommet til Hellas uten innreisetillatelse ettersom ingen innbyggere i området er meldt savnet.

Stedet ligger langs en rute som ofte brukes av flyktninger og migranter som har tatt seg over grensen fra Tyrkia for å søke asyl i Europa.

Også mandag ble det funnet en død person i de brannherjede områdene.

Sykehus evakuert

Tirsdag måtte 65 pasienter ved universitetssykehuset i Alexandroupolis evakueres som følge av en brann som nærmet seg.

– Jeg har jobbet i 27 år og jeg har aldri sett noe lignende, sier sykepleieren Nikos Gioktsidis.

– Bårer overalt, pasienter her, intravenøse drypp der. Det er som en krig, som om en bombe har eksplodert, sier han.

Branner ved Aten

Mandag brøt det også ut flere branner ved Aten, deriblant ved foten av Parnithafjellet nord for hovedstaden, samt i industribyen Aspropyrgos, rett vest for byen.

Gresk brannvesen har tirsdag gitt titusener av innbyggerne i distriktet Ano Liosia nordvest for Aten ordre om å evakuere som følge av skogbrann.

I nabodistriktet Fyli har en journalist fra nyhetsbyrået AFP meldt at bolighus står i brann.

Det pågår et omfattende slukningsarbeid for å hindre at brannene sprer seg videre, men det er vanskelig på grunn av kraftig vind.

– Værforholdene er ekstreme og kommer fortsatt til å være ekstreme de neste dagene, sier en talsmann for brannvesenet, Vassilis Varthakogiannis, til rikskringkasteren ERT TV.

Hjelp fra EU

EU meldte tirsdag at de sender mer hjelp for å bistå grekerne. Ytterligere fem fly og et helikopter fra henholdsvis Tyskland, Kroatia, Sverige og Tsjekkia setter kursen for Hellas. Fra før av har det kommet to fly fra Kypros samt brannmannskap fra Romania.

Tidligere i sommer brant det ukontrollert på øyene Rhodos, Korfu og Evvia, samt i nærheten av Volos sentralt i Hellas.

I juli måtte 20.000 personer, hovedsakelig turister, evakueres fra Rhodos.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post