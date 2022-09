TOPPER: Utenriksminister Sergej Lavrov (t.v.) sammen med president Vladimir Putin. Bildet er tatt i Sotsji i 2019.

Lavrov: Vesten bruker Gorbatsjov etter hans død

Utenriksriksminister Sergej Lavrov går hardt ut mot den vestlige hyllesten etter at Mikhail Gorbatsjov gikk bort tirsdag. Han mener det bedrives dobbeltmoral.

– Vestlige ledere viser dobbeltmoral og forfølger geopolitiske mål når de glorifiserer Gorbatsjov bidrag til verdenspolitikken, er nyhetsbyrået Tass’ oppsummering av Lavrovs uttalelser under et arrangement i Moskva onsdag.

Mikhail Sergejevitsj Gorbatsjov var den siste lederen av kommuniststaten Sovjetunionen. Han har de siste dagene blitt hyllet av vestlige ledere for at han bygde bro mellom øst og vest og fikk slutt på den kalde krigen.

I Russland har reaksjonene etter Gorbatsjovs død vært atskillig mer lunkne.

Nå går Lavrov ut og angriper Vesten for å bruke navnet til den nå avdøde Gorbatsjov.

– Det er et klart ønske om å bruke navnet til denne personen, også etter at han er borte, til sine egne geopolitiske formål, sier utenriksministeren om vestlige politikere, gjengitt av Tass.

Lavrov mener at de ser bort fra Gorbatsjovs oppfatninger om Krim og Ukraina. Halvøya Krim ble annektert av Russland i 2014, og den 24. februar startet Vladimir Putin krig mot Ukraina.

– I et intervju som han ga for ikke så lenge siden, kanskje halvannet år, ble han spurt om akkurat dette. Han svarte at han var russisk, og at kona hans var ukrainsk. Han sa at for ham var det ingen forskjell. Han sa at ukrainsk territorium, spesielt Øst-Ukraina, alltid hadde vært russisk - og at det var bare innenfor rammen av Sovjetunionen at Ukraina ble en stat.

– Da Sovjetstaten kollapset, jublet alle over at de nå kunne ta makten fra Gorbatsjov. Men Gorbatsjov understreket at ingen tenkte på Krim, som historisk sett er russisk i henhold til alle rettferdighetens lover, siterte Lavrov den nå avdøde presidenten.

– Når vestlige ledere som hyller Mikhail Sergejevitsj, ignorer disse uttalelsene, det er åpenbar dobbeltmoral, fortsetter utenriksminister Lavrov.

GRAVLEGGES: Ifølge Gorbatsjov Foundation skal Mikhail Gorbatsjov gravlegges her, på Novodevitsje-kirkegården, som ligger sentralt i Moskva. Han skal gravlegges lørdag, ved siden av sin kone Raisa.

Han viser til at uttalelsene til Gorbatsjov stemmer overens med den analysen som Vladimir Putin kom med da krigen startet.

Lavrov snakker også om de mange kommentarene fra vestlige politikere om Gorbatsjovs unike bidrag til tilnærmingen mellom øst og vest.

– Samtidig erklærte de seg som vinnere i den kalde krigen.

Sergej Lavrov raser også mot USAs tidligere utenriksminister James Baker:

– Baker sa om Gorbatsjov at «jeg betraktet ham som en ærlig forhandler og kunne stole på hans ord». Det er en fantastisk uttalelse. Fordi vi også stolte på Bakers ord. Jeg mener lederskapet i Sovjetunionen den gang. Inkludert at NATO ikke skulle ekspandere østover. De lurte oss frekt, mener Sergej Lavrov ifølge Tass.

FRIHET: Ukrainere feirer uavhengigheten fra Sovjetunionen i august 1991. Bildet er fra Kyiv.

Blant mange vestlige ledere som har hyllet Gorbatsjov de siste dagene, er USAs nåværende president Joe Biden, som trekker fram reformene som gjorde Sovjetunionen til et mer åpent land etter «så mange år med isolasjon og fattigdom».

– Resultatet var en tryggere verden og større frihet for millioner av mennesker, fastslår Biden ifølge en melding fra Det hvite hus.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier at Gorbatsjov banet vei for et fritt Europa.

– Han spilte en avgjørende rolle for å gjøre slutt på den kalde krigen og løfte jernteppet, skriver von der Leyen.

– Denne arven vil vi aldri glemme.

EU- og NATO-medlem Litauen derimot vil ikke være med på den vestlige glorifiseringen av Gorbatsjov. De viser til at han sendte sovjetiske tropper mot fredelige demonstranter i Vilnius i januar 1991. De ville ha frihet etter 50 år med sovjetisk okkupasjon.

– Litauerne vil ikke glorifisere Gorbatsjov. Vi kommer aldri til å glemme det faktum at hans hær drepte sivile for å forlenge regimets okkupasjon av vårt land. Hans soldater skjøt mot ubevæpnede demonstranter og knuste dem under sine tanks. Det er hvordan vi vil huske ham, skriver utenriksminister Gabrielius Landsbergis på Twitter. Han er barnebarn av en av Litauens fremste frihetskjempere den gang, Vytautas Landsbergis.