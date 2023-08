KOMPROMISS? Stian Jenssen er stabssjef for Jens Stoltenberg i Nato. I Arendal snakket han om Ukrainas fremtid i Nato med professor Janne Matlary Haaland (til venstre), NUPI-forsker Karsten Friis og Kate Hanssen Bundt fra Den norske Atlanterhavskomiteen.

Åpner for at Ukraina avgir territorium i bytte mot Nato-medlemskap

ARENDAL (VG) Stabssjef i Nato, Stian Jenssen, antyder at Ukraina kan få et Nato-medlemskap i bytte mot å gi opp noe territorium til Russland, og at det kan være en del av slutten på krigen i Ukraina.

– Jeg tror at en løsning kan være at Ukraina gir opp territorium, og får et Nato-medlemskap i retur, sa Jenssen i en paneldebatt i Arendal tirsdag formiddag.

Stian Jenssen er stabssjef for Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i Brussel. Stoltenberg har selv ikke vært villig til å diskutere mulige løsninger for Ukraina etter Russlands invasjon.

Generalsekretæren har konsekvent sagt at det må være opp til Ukraina å bestemme både tid og vilkår for eventuelle forhandlinger med Russland for å få slutt på okkupasjonen.

Men nå sier Stoltenbergs nærmeste medarbeider i Nato at man må ha noen tanker om hvordan sikkerhetssituasjonen for Ukraina skal være når krigen en gang tar slutt.

– Det er viktig at vi diskuterer oss igjennom dette, sa Jenssen i en samtale om Ukrainas fremtidige Nato-medlemskap, etter toppmøtet i Vilnius i sommer.

Invitasjon

Etter stor intern uenighet, samlet Nato-landenes toppledere seg bak en formulering om at en invitasjon til medlemskap for Ukraina kommer «når de allierte landene er enige om det, og vilkårene er oppfylt».

– Det er vesentlig bevegelse i spørsmålet om fremtidig Nato-medlemskap for Ukraina. Det er i alles interesse at krigen ikke gjentar seg, sa Jenssen.

– Russland sliter enormt militært, og det virker urealistisk at de kan ta nye territorier. Nå er det snarere spørsmål om hva Ukraina klarer å ta tilbake, la han til.

På VGs spørsmål om det er Natos syn at Ukraina må avgi landområder for å oppnå fred med Russland og et fremtidig medlemskap i Nato, viste Jenssen til at diskusjonen om mulig status etter krigen allerede er i gang, og at spørsmål om å avgi territorium til Russland er reist av andre.

– Jeg sier ikke at det må bli slik. Men det kan være en mulig løsning, svarte Jenssen.