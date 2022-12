Varsler nye Twitter-regler etter avstemning

Etter at brukerne stemte for at Elon Musk burde trekke seg som Twitter-sjef, varsler han nye regler for avstemninger.

Thea Rosef

NTB

Natt til mandag startet Elon Musk en avstemming om seg selv på Twitter.

«Bør jeg gå av som sjef for Twitter?», skrev han over avstemmingen.

«Som uttrykket sier, vær forsiktig med hva du ønsker deg, for det kan hende du får det», skrev han i en Twitter-melding en halvtime etter at avstemmingen startet.

57,5 prosent stemte ja til at Musk skulle gå av som sjef, mens 42,5 prosent stemte nei, viste resultatet klokken 12.20 norsk tid.

Over 17,5 millioner har avgitt sin stemme.

Hvem som helst med en konto på twitter kunne delta i avstemningen Musk la ut. Det inkluderer kontoer som styres av datamaskiner, som er et kjent problem på plattformen.

Musk har lovet å følge resultatet av avstemningen, men det er enda uklart om han faktisk vil gå av.

Natt til tirsdag norsk tid twitrer den hittil tause sjefen på plattformen.

I en tråd foreslår en bruker at bare betalende abonnenter med en blå hake ved brukernavnet sitt bør kunne stemme over ledelse og retningsvalg.

– Vi abonnenter har en interesse i saken, skriver @Unfilteredboss1.

– Godt poeng. Den endringen skal Twitter innføre, lyder svaret fra toppsjef Elon Musk.

Tesla-sjefen, som tidligere i år betalte 44 milliarder dollar for Twitter, har ikke kommentert resultatet. Han har heller ikke sagt noe om hva slags løsning han eventuelt så for seg om han skulle trekke seg.

Spørsmålet gjaldt for øvrig bare toppjobben, så Musk vil fortsatt eie selskapet.

Dette er ikke Musk sin første avstemning på Twitter.

Torsdag suspenderte Twitter kontoene til journalister fra flere amerikanske medier som dekker selskapet og Musk.

Blant annet journalister fra New York Times, Washington Post og CNN ble utestengt fra plattformen.

Musk forklarte senere at journalistene ble utestengt fordi han mente de hadde delt hans sanntidsposisjon, og at dette er et brudd på sikkerheten.

Den nye Twitter-eieren la fredag ut en offentlig avstemning på Twitter, hvor brukere kunne stemme på om suspensjonen skulle oppheves “nå” eller “om syv dager”.

Over 3.5 millioner brukere svarte på avstemningen, hvor over halvparten svarte “nå”.

– Folket har talt. Brukere som har delt min sanntidsposisjon, vil få suspensjonen opphevet nå, skrev Musk på Twitter lørdag morgen.