I INDONESIA: USAs president Joe Biden snakket til reportere og kommenterte missilangrepet som tok livet av to polske statsborgere.

Reuters: Biden mener missilet kom fra Ukraina

USAs president Joe Biden har informert G7-landene og Nato-allierte om at eksplosjonen i Polen skyldtes et russisk luftvernmissil.

Det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer Nato-kilder.

Også USAs president Joe Biden har også offentlig uttalt seg i de baner om at missilet ikke kommer fra Russland:

– Det er usannsynlig gitt kursen missilene hadde at de kom fra Russland, men vi får se, sa han til reportere på G20-møtet i Indonesia.

Dette har skjedd:

Klokken 15.40 tirsdag traff et missil landsbyen Przewodów øst i Polen rundt seks kilometer fra grensen til Ukraina. To personer ble drept.

Det er ikke kjent om det var ett eller to missiler som traff. Det er ikke bekreftet hvem som står bak missilet eller om det var et uhell eller et angrep.

Nato holder et krisemøte klokken 10 etter situasjonen, og generalsekretær Jens Stoltenberg holder en pressekonferanse klokken 12.30.

NTB erfarer at Nato mener at det ikke er noe som tyder på at Polen-hendelsen var en villet handling.

Hvis raketten som falt i Nato-landet Polen er skutt fra Russland, vil det være en alvorlig eskalering av krigen. Polens president Andrzej Duda har kalt inn til et møte i det nasjonale sikkerhetsrådet klokken 12, melder han på Twitter.

Se video – her skal missilet ha truffet:

Kan utløse artikkel 4 i Nato

Nato skal holde et krisemøte klokken 10, og etter det skal generalsekretær Jens Stoltenberg holde en pressekonferanse klokken 12.30.

Det polske utenriksdepartementet sa først at dette var en russiskprodusert missil, men Polens statsminister Andrzej Duda sier onsdag morgen at dette fortsatt er under uklart:

– Etterforskningen pågår. Mest sannsynlig var det en russiskprodusert rakett, sa Polens president på en pressekonferanse.

Han sier det er svært trolig at Polen vil utløse artikkel 4 i Nato på morgendagens krisemøte.

Ifølge Litauens president har Duda fortalt ham at han vil be om dette.

SLO NED I POLEN: Polsk politi utenfor et korndepot i byen Przewodow hvor et missil drepte to polske statsborgere tirsdag.

Trolig luftvern

Det mest sannsynlige er at det dreier seg om et missil av typen S-300, som er et bakke-til-luft missilsystem utviklet av Sovjetunionen, og som både Russland og Ukraina benytter seg av.

S-300 er blitt videreutviklet i to retninger: Av Russland til et bakke-til-bakke våpen, som betyr at det kan brukes til å treffe mål på bakken, og av begge land til å være et luftvern.

Hvis S-300 brukes som luftvern så er det for å skyte ned større, ballistiske missiler, og da er det et automatisert system, hvor missilet styres av varmesøkende elementer.

Hvis det er riktig, så er det i tråd med en av teoriene, som er at dette er et luftvernsmissil skutt ut fra Ukraina under det russiske angrepet på Ukraina i går kveld, og som så har kommet ut av bane.

Info Fakta om Natos artikkel 4 * Artikkel 4 i Atlanterhavspakten i Nato slår fast at «partene vil rådslå med hverandre når som helst når en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet.» * Bruk av artikkel 4 medfører konsultasjoner. Den følges ikke automatisk av artikkel 5, som slår fast Natos prinsipp om felles forsvar. Artikkel 5 er kun blitt anvendt én gang, av USA etter terrorangrepene i 2001. * Tyrkia har gjort bruk av artikkel 4 fem ganger, i 2003 i forkant av Irak-krigen og tre ganger i forbindelse med krigen i Syria – i 2012 og i 2021. * Latvia, Litauen og Polen brukte artikkel 4 i mars 2014 som svar på Russlands annektering av den ukrainske Krim-halvøya, samt i 2022 i forbindelse med krigen i Ukraina. Den siste gangen var det sammen med Romania, Estland, Bulgaria og Slovakia Kilde: NTB Vis mer

NEDSLAG: Et bilde som nyhetsbyrået Reuters har sendt ut, skal vise det som er røyken etter missilet.

Missilnedslaget skjedde etter en lang rekke russiske angrep mot ukrainsk infrastruktur i løpet av tirsdagen.

Etter angrepet ringte Biden president Duda og sendt sine kondolanser.

Duda forklarte Biden at Polen ettergår hva som skjedde, og Biden lovet Polen full støtte fra USA i etterforskningen.

Biden gjentok også USAs forpliktelser overfor Nato og har innkalt til hastemøte med ledere for G7 G7G7-landene er Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA og Nato.

PRESIDENT: Polens president Andrzej Duda på en pressekonferanse etter at to polske statsborgere er drept i missilangrep.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier det angivelige russiske angrepet på Polen er en «betydelig eskalering» av krigen.

På onsdag uttaler presidenten seg i en videotale til verdenslederne som er samlet på G20-møtet på Bali:

– Det er en terrorstat blant dere, sa Zelenskyj i talen sin, ifølge en kopi av talen som AFP har fått innsyn i.

Han anklaget også Russland for å stå bak missilen og kalte det hele en «ektefølt erklæring fra Russland til G20-toppmøtet».

Russlands forsvarsdepartement har avvist at det er Russland som har avfyrt den, og sier ifølge Financial Times at det er en «bevisst provokasjon med mål om å eskalere konflikten».

Russland har ikke lagt frem noen bevis for at det er andre land med slike hensikter som har avfyrt missilene.