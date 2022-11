I INDONESIA: USAs president Joe Biden snakket til reportere og kommenterte missilangrepet som tok livet av to polske statsborgere.

Biden: Lite trolig at missil ble skutt fra Russland

To polske statsborgere er drept av hva det polske utenriksdepartementet omtaler som et russiskprodusert missil. USAs president sier det er lite trolig at de ble skutt fra Russland.

Det polske utenriksdepartementet sier et russisk-produsert missil landet i landsbyen Prezewodow klokken 1540 lokal tid tirdag. Det skriver Reuters. Byen ligger bare drøyt seks kilometer fra grensen til Ukraina.

Polen har kalt den russiske ambassadøren inn på teppet og krever en rask og detaljert forklaring.

Senere natt til onsdag snakket president Joe Biden til journalister på Bali under G20-møtet. Han sier det er foreløpig informasjon som motstrider at missilet, eller missilene ble skutt fra Russland. Det er ikke kjent om det var et eller to missiler som traff.

– Det er usannsynlig gitt kursen missilene hadde at de kom fra Russland, men vi får se, sa han til reportere på G20-møtet i Indonesia ifølge Sky News.

Foreløpige funn antyder at missilen som falt ned i Polen tirsdag, ble skutt opp av Ukraina mot en innkommende russisk missil, uttaler amerikanske tjenestemenn ifølge NTB.

Dette er ikke bekreftet av verken ukrainske eller russiske myndigheter.

Det skjedde som følge av en lang rekke russiske angrep mot ukrainsk infrastruktur i løpet av tirsdagen.

Tidligere tirsdag, før han snakket med reportere i Indonesia, ringte Biden president Duda og sendt sine kondolanser etter at to polske statsborgere er drept av minst ett missil.

Duda forklarte Biden at Polen ettergår hva som skjedde, og Biden lovet Polen full støtte fra USA i etterforskningen.

Biden gjentok også USAs forpliktelser overfor Nato.

President Andrzej Duda uttalte tidligere sent tirsdag at landet foreløpig ikke har noen soleklare bevis for hvem som skjøt missilet mot landsbyen. Han sier det er svært trolig at Polen vil utløse artikkel 4 i Nato på morgendagens krisemøte.

Han sier det er ingen ting som tyder på at det som skjedde tirsdag vil skje igjen, og at det sannsynligvis var et engangstilfelle.

PRESIDENT: Polens president Andrzej Duda på en pressekonferanse etter at to polske statsborgere er drept i missilangrep.

En høystående amerikansk etterretningskilde sa til AP tidligere natt til onsdag at det var et russisk missil som drepte to polske statsborgere.

Dersom det viser seg at det er et russisk missil som har truffet vil det være første gang siden Russlands invasjon av Ukraina 24. februar at et Nato-land ha blitt angrepet.

Polens statsminister Mateusz Morawecki sier landet fortsatt jobber med å finne årsaken til eksplosjonen i landsbyen. Det skriver Reuters.

Han ber alle polakker om å forholde seg rolig, og at Polen har økt overvåkingen av luftfrommet.

Nato-sjef Jens Stoltenberg har varslet krisemøte blant alliansens 30 medlemmer onsdag.

USAs president Joe Biden har innkalt til hastemøte med ledere for G7 G7G7-landene er Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA og Nato, skriver NTB.

Utenriksminister Antony Blinken har vært i kontakt med sine utenriksminister-kolleger i Polen og Ukraina. Landene skal holde nær kontakt i dagene som kommer mens etterforskningen pågår og man eventuelt bestemmer seg for hva neste steg vil være.

SLO NED I POLEN: Polsk politi utenfor et korndepot i byen Przewodow hvor en missil drepte to polske statsborgere tirsdag.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier det angivelige russiske angrepet på Polen er en «betydelig eskalering» av krigen.

Også Frankrikes statsminister Emmanuel Macron og Canadas statsminister Justin Trudeau sier de følger situasjonen nøye.

Også Tysklands statsminister Olaf Scholz har forsikret Polen om at landet har Tysklands fulle støtte.

Australias utenriksminister Penny Wong sier at hendelsen er «svært bekymringsfullt», og sier Australia står fast ved støtten til Ukraina.

– Nok en gang ber vi Russland om å trekke ut styrkene sine og avslutte denne urettmessige, umoralske krigen, sier hun ifølge Sky News Australia.

Russlands forsvarsdepartement har avvist at det er Russland som har avfyrt den, og sier ifølge Financial Times at det er en «bevisst provokasjon med mål om å eskalere konflikten».

Russland har ikke lagt frem noen bevis for at det er andre land med slike hensikter som har avfyrt missilene.