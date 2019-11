EVAKUERER: Her blir utvekslingsstudentene evakuert fra campus-området samtidig som demonstrantene inntar det. Foto: Privat

Norske studenter hjem fra Hongkong: – Visste ikke hvor det var trygt

Forrige uke ble Live (22) evakuert fra campus samtidig som det ble inntatt av demonstranter. På den andre siden av byen ble universitetet til Benedicte (22) okkupert: – De kjemper for sin frihet.

Nå nettopp

Benedicte Tybring-Gjedde (22) og Live Flugsrud Bjørkum (22) er begge fra Oslo, og studerer til vanlig på Copenhagen Business School i København. I august reiste de på utveksling til Hongkong.

– Det ble rett og slett for ubehagelig. Skolen har ikke kontroll. Så jeg reiste hjem for min egen sikkerhet, sier Benedicte til VG.

I helgen dro de to venninnene hjem til Norge etter at demonstrasjonene i byen har hatt en dramatiske utvikling.

– Jeg visste ikke hvor det var trygt å være, sier Live.

les også Stillingskrig i Hongkong: – Hjerteskjærende dag

REISTE HJEM: De to venninne fra Oslo reiste i helgen hjem fra Hongkong, etter den dramatiske utviklingen av demonstrasjonene. Her avbildet foran Hongkong Skyline. Foto: Privat

Politiet stormet universitet

Mandag morgen skal politiet ha stormet det polytekniske universitetet i Hongkong, hvor demonstrantene den siste uken har barrikadert seg inne. Det var ved dette universitetet Benedicte studerte.

Selv var hun ikke på universitetsområdet etter at demonstrantene inntok det, men har flere venner som var der og vitnet det de gjorde.

– Demonstrantene forberedte seg på at politiet skulle komme. De øvde seg med pil og bue, lagde bensinbomber og hadde egne lagre av mat, sier hun.

Benedicte sier at situasjonen eskalerte veldig raskt. Hun forteller at de lokale studentene er helt knust og at de aldri trodde demonstrasjonene skulle gå så langt.

– De kjemper for sin frihet. De merker at Kina ønsker mer makt over Hongkong. Derfor ser de seg nødt til å protestere nå. De er villig til å dø for å bli mer uavhengig av Kina, sier 22-åringen.

OKKUPERT: Sist mandag barrikaderte demonstrantene det polytekniske universitetet i Hongkong. Foto: Privat

les også Hedda (21) studerer i Hongkong: – Føler meg fanget og litt redd

Evakuerte skolen

På andre side av byen studerte Live ved Hong Kong Baptist University. Hun forteller at dagene før hun reiste hjem begynte demonstrantene å gjøre hærverk på området.

– De knuste vinduer og ødela bord på universitetets kafeer. Samtidig sperret demonstrantene av veier og politiet løp etter dem, sier 22-åringen.

Onsdag fikk alle utvekslingsstudentene beskjed om at de skulle evakueres til et hotell. De hadde 30 minutter på å pakke en liten koffert og møte opp på en parkeringsplass utenfor.

– Da var jeg redd. Da banket hjertet veldig hardt. Demonstrantene kom gående inn mens vi gikk ut. De var svartkledde og hadde masker og briller, sier Live.

Universitetet anbefalte alle utvekslingsstudentene å reise hjem.

les også Hongkong: Politiet sier rettssikkerheten er «nær kollaps»

– Helt vanlige mennesker

Demonstrasjonene i Hongkong har pågått i over fem måneder og Oslo-jentene synes hele situasjonen er veldig trist.

– Demonstrantene er personer som jeg kan ha sittet ved siden av i timene. De er helt vanlige mennesker som kjemper for noe som vi tar som en selvfølge og som føles vanskelig å få gjennom, sier Live.

Benedicte sier at demonstrantene ikke får noen respons fra myndighetene. I stedet har det utviklet seg til en kamp mellom politiet og demonstrantene.

– Det er viktig å tenke at det faktisk er mennesker bak disse maskene. Enkelte demonstranter er barn ned i 12-årsalderen, sier Benedicte.

– De fleste er unge studenter som oss, legger Live til.

Publisert: 19.11.19 kl. 00:09