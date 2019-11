Gravid kvinne drept av hunder i Frankrike

Kvinnen skal ha ringt ektemannen og uttrykt bekymring for en hundeflokk hun så da hun var på tur i skogen.

En gravid kvinne som gikk tur med hundene sine ble funnet død i nærheten av byen Villers-Cotterêts i Frankrike, skriver BBC.

Obduksjonen viste at hun hadde flere hundebitt på torsoen, armene og i hodet.

Politiet har åpnet drapsetterforskning.

Ble funnet av ektemannen

Ifølge påtalemyndighetene i landet ringte kvinnen ektemannen sin for å si at hun var bekymret for at en hundeflokk skulle angripe henne.

Lokale medier skriver at denne hundeflokken ute på jakt etter rådyr, ifølge BBC.

Det var ektemannen som fant kvinnen død, angivelig etter å ha fulgt klynkingen til hundene hennes.

93 hunder, fem av dem kvinnens egne, blir testet i et forsøk på å finne ut hvem som står bak angrepet.

