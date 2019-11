Privatfly tok av i Litauen - har landet på Oslo lufthavn

VILNIUS/GARDERMOEN (VG) Lørdag kveld tok et privatfly av fra Vilnius internasjonale flyplass. Nå har det landet på Oslo lufthavn.

Oppdatert nå nettopp







Fra klokken 18.20 norsk tid observerte VG totalt om lag ti personer som gikk om bord i flyet fordelt på to puljer. Klokken 18.47 tok flyet av typen Bombardier CL604 Challenger av.

Etter at den spiondømte nordmannen Frode Berg ble overlevert til norske myndigheter har han befunnet seg i Litauen i påvente av transport til Norge. Statsminister Erna Solberg uttalte fredag at han vil bli transportert til Norge så snart det er praktisk mulig.

Privatflyet som tok av lørdag kveld har kurs mot Oslo, men VG har ikke fått bekreftet om den spiondømte nordmannen befinner seg om bord på flyet.

Omtrent klokken 20.15 landet flyet på den militære delen på Oslo lufthavn.

Privatflyet fløy lørdag kveld fra Vilnius til Oslo. Foto: Skjermdump Flightradar24

VG har vært i kontakt med Utenriksdepartementet som sier at de ikke kommer til å gi ytterligere informasjon om hvordan transporten av Berg.

Et privatfly av samme type landet i Norge også torsdag kveld klokken 18.45. Det var så vidt innom den militære delen på Oslo Lufthavn før det returnerte til Vilnius.

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes bekrefter til VG at han ble fløyet til Vilnius torsdag kveld.

Fredag klokken 11 ble Frode Berg benådet og overlevert til norske myndigheter. VG kunne lørdag ettermiddag fortelle nye detaljer fra den hemmelige operasjonen som fikk Frode Berg fri.

I LITAUEN: VG observerte lørdag kveld om lag ti personer som gikk om bord i dette privatflyet i Vilnius. En av personene blir tilsynelatende forsøkt holdt skjult. Foto: Helge Mikalsen, VG

Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg ble pågrepet under et besøk i Moskva i desember 2017. I april i år ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han nektet straffskyld, men har erkjent kontakt med norsk etterretning før reisen.

Norske myndigheter har lenge jobbet for å få ham utlevert, og den siste tiden har arbeidet vært tett knyttet opp mot Litauen. Siden russiske spioner har sittet fengslet i landet, dukket det opp en mulighet for å få Frode Berg inkludert i en fangeutveksling. Det litauiske parlamentet vedtok blant annet en ny lov for å gjøre utvekslingen mulig.

Saken oppdateres!

SAMME FLYTYPE: Dette flyet av typen Bombardier CL604 Challenger fløy torsdag kveld fra Vilnius og til Oslo og tilbake. Foto: HELGE MIKALSEN

OVERLEVERT HER: På grenseovergangen Morskoje-Nida mellom Litauen og den russiske eksklaven Kaliningrad. Her sett fra litauisk side. Foto: Neringa Tours

TWITTER-HILSEN: I en ny Twitter-oppdatering forteller advokaten til Frode Berg, Brynjulf Risnes (t.h.), at nordmannen smått begynner å tilvenne seg friheten. Her står han sammen med Norges ambassadør til Litauen Karsten Klepsvik (t.v.) og UDs representant Snøfrid Emterud.

Publisert: 16.11.19 kl. 19:20 Oppdatert: 16.11.19 kl. 20:31







Mer om