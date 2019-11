Frode Berg tilbake i Norge: – Har hatt problemer med å forstå hvorfor han ikke ble reddet ut

VILNIUS/GARDERMOEN (VG) Frode Berg ble lørdag kveld fløyet til Norge med privatfly. Han er nå gjenforent med familien.

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes bekrefter til VG at Berg er i Norge, og at han kom med privatfly fra Vilnius.

– Han er naturlig nok overlykkelig over å være fri.Men det er rett og slett vanskelig å tro det. Jeg tror det er vanskelig for oss å forestille oss hva to år i fengsel betyr og særlig i denne situasjonen der dette kom som et dramatisk sjokk, sier Risnes til VG.

– Han har hatt problem med å forstå hvorfor han ble satt i fengsel, og problem med å forstå hvorfor han ikke ble reddet ut av fengselet, fortsetter han.

Risenes sier at Berg er «veldig preget» av det som har skjedd, og at det er vanskelig for ham å forstå hva som skjer nå.

– Så har det vært alle disse oppturene og nedturene der både vi og han har trodd at det har nærmet seg en løsning, og så har det blitt utsettelser. Alt dette gjør at han har vært gjennom en umenneskelig påkjenning, sier advokaten.

Den spiondømte nordmannen nå er gjenforent med kona Anita og datteren Christina et hemmelig sted på Østlandet.

– Det er så bra som det bare kan bli. Vi er overlykkelig, sier datteren Anita Berg til VG.

Brynjulf Risnes sier at han nå skal la Frode Berg være i fred sammen med familien et par dager.

– Han ønsker å snakke med pressen, men han trenger litt tid og håper at ingen synes dårlig om ham av den grunn.

Advokaten anslår at en pressekonferanse kan finne sted førstkommende tirsdag.

ADVOKAT: VG møtte Brynjulf Risnes i garasjeanlegget der han bor lørdag kveld. Foto: Ola Haram, VG

Kom med privatfly

Risnes sier Frode Berg tidligere i uken, tirsdag eller onsdag, fikk beskjed om at han kom til å bli løslatt. Advokaten reiste ned til Litauen på torsdag og befant seg på et sted i nærheten da Berg ble overlevert til norske myndigheter fredag.

– Grunnen til at det har vært litt hemmelig var av hensyn til Frode selv. Det var ingen som visste hva slags tilstand han var i. Han har vært gjennom en voldsom påkjenning. Han har hatt lege og psykolog i nærheten og andre støttefunksjoner som han måtte trenge. Så har jeg vært der som hans advokat. Han har ønsket en viss skjerming og skal også skjermes noe i Norge de første par dagene, sier advokaten.

Etter at den spiondømte nordmannen Frode Berg ble overlevert til norske myndigheter har han befunnet seg i Litauen i påvente av transport til Norge. Statsminister Erna Solberguttalte fredag at han ville bli transportert til Norge så snart det er praktisk mulig.

Lørdag kveld klokken 18.20 norsk tid observerte VG totalt om lag ti personer som i to puljer gikk om bord i et privatfly av typen Bombardier CL604 Challenger ved Vilnius internasjonale flyplass.

Klokken 18.47 tok flyet av. Omtrent klokken 20.15 landet flyet på den militære delen på Oslo Lufthavn.

I LITAUEN: VG observerte lørdag kveld om lag ti personer som gikk om bord i dette privatflyet i Vilnius. VG får opplyst at personen som blir skjult er Frode Berg. Foto: Helge Mikalsen, VG

Privatflyet fløy lørdag kveld fra Vilnius til Oslo. Foto: Skjermdump Flightradar24

– Jeg kjenner først og fremst en glede og lettelse, for at han skal få treffe Anita (kona journ. anm) og datteren i kveld og at de nå skal tilbake til en vanlig situasjon, sier ordfører i Kirkenes Rune Rafaelsen til VG.

VG har vært i kontakt med Utenriksdepartementet som sier at de ikke kommer til å gi ytterligere informasjon om hvordan transporten av Berg.

Nye detaljer: Slik var hans hemmelige ferd mot frihet

Et privatfly av samme type landet i Norge også torsdag kveld klokken 18.45. Det var så vidt innom den militære delen på Oslo Lufthavn før det returnerte til Vilnius.

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes bekrefter til VG at han ble fløyet til Vilnius torsdag kveld.

Fredag klokken 11 ble Frode Berg benådet og overlevert til norske myndigheter. VG kunne lørdag ettermiddag fortelle nye detaljer fra den hemmelige operasjonen som fikk Frode Berg fri.

I NORGE: Her er flyet på Oslo lufthavn lørdag kveld. Foto: Tore Kristiansen, VG

Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg ble pågrepet under et besøk i Moskva i desember 2017. I april i år ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han nektet straffskyld, men har erkjent kontakt med norsk etterretning før reisen.

Norske myndigheter har lenge jobbet for å få ham utlevert, og den siste tiden har arbeidet vært tett knyttet opp mot Litauen. Siden russiske spioner har sittet fengslet i landet, dukket det opp en mulighet for å få Frode Berg inkludert i en fangeutveksling. Det litauiske parlamentet vedtok blant annet en ny lov for å gjøre utvekslingen mulig.

OVERLEVERT HER: På grenseovergangen Morskoje-Nida mellom Litauen og den russiske eksklaven Kaliningrad. Her sett fra litauisk side. Foto: Neringa Tours

TWITTER-HILSEN: I en ny Twitter-oppdatering forteller advokaten til Frode Berg, Brynjulf Risnes (t.h.), at nordmannen smått begynner å tilvenne seg friheten. Her står han sammen med Norges ambassadør til Litauen Karsten Klepsvik (t.v.) og UDs representant Snøfrid Emterud.

