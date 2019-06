Cruiseskip traff turistbåt i Venezia

To mennesker ble lettere skadd da et cruiseskip traff kaien og kolliderte med en mindre turistbåt i Venezia søndag morgen.

NTB

MSC Opera mistet kontrollen på grunn av sterk strøm og skrapet langs kaien før det traff turistbåten Michelangelo, ifølge italienske medier.

Turistbåten fikk kun mindre skader, men to personer ble lettere skadd og ytterligere to ble sendt til sykehus for sjekk, ifølge NTB.

følge den italienske avisen la Repubblica ble cruiseskipet slept av en slepebåt inn mot havnen da ulykken skjedde.

Avisen skriver at fem personer ble lettere skadet.

SAMMENSTØT: En turistbåt med 130 personer om bord ble truffet av et stort cruiseskip i Venezia søndag.

Cruiseskipet skal ha slitt seg fra slepebåten, og truffet turistbåten med 130 personer om bord.

En taubåtline som røk kan ha vært årsak til ulykken, som fant sted i Giudecca-kanalen.

Europa ble nylig rystet av en tilsvarende ulykke da den norskeide elvecruisebåten Viking Sigyn kolliderte med en turistbåt i Budapest. Sju sørkoreanske turister er funnet omkommet, mens 21 fortsatt er savnet etter ulykken.

NTB/VG

Publisert: 02.06.19 kl. 11:49 Oppdatert: 02.06.19 kl. 12:03