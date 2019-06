FÅR OPPMERKSOMHET: Delfinene i Madrid Zoo Aquarium har skapt debatt i Spania etter en ny rapport som hevder at de alle er i dårlig helsetilstand. Foto: Sea Shepherd Conservation Society

Hevder akvarium mishandler delfinene sine: – Alle har blitt syke

Fangenskapsdebatten har fått nytt liv i Spania, etter en nedslående rapport om delfinene i Madrid Zoo Aquarium.

Nå nettopp







Den siste uken har dyreparken i Madrid fått mye oppmerksomhet i spanske medier. Men ikke for de spektakulære, familievennlige delfinshowene sine.

En fersk veterinærrapport konkluderer med at alle de ni delfinene i akvariet er syke. Det skriver den spanske avisen El País.

les også Tiltale: Slo i hjel katt foran datteren

Rapporten, som ble sendt til Seprona – det spanske miljøpolitiet – har skapt sterke reaksjoner, og satt i gang en debatt om hvorvidt det er forsvarlig å holde dyr innesperret i bassenger.

HUDPROBLEMER: Akvariet hevder at hudtilstanden til delfinen Lala skyldes et herpesvirus som ikke har noe med fangenskapet å gjøre. Foto: Sea Shepherd Conservation Society

Øyeproblemer og synlig hudsykdom

Det var den spanske delen av den internasjonale organisasjonen Great Ape Project (Proyeto Gran Simio) som sendte veterinærrapporten til Seprona.

Etterforskningen, som ble gjennomført på oppdrag fra miljøorganisasjonen Sea Shepherd, gikk ut på å avdekke konsekvensene ved å holde dyr i fangenskap. Delfinene i Madrid-akvariet ble undersøkt av veterinær Agustín González, en ekspert på ville sjøpattedyr.

González konkluderte med at delfinene er syke som følge av fangenskapet. Samtlige delfiner skal ha fått øyeproblemer, trolig på grunn av den konstante kontakten med klor. To av dem, Lala og Guarina, skal i tillegg ha fått hudproblemer.

les også Tre menn dømt for organisert handel med tiger-produkter

– Man kan tydelig se at hele kroppen til Lala er dekt av en hudsykdom som oppstår i form av kratre på huden. Dette går fra hodet og helt ned til halefinnen. De er flere centimeter i diameter, og er i ulike utviklingsstadier, fra betennelse, hevelse og klumper til dype sår, sier Proyeto Gran Simio-direktør, Pedro Pozas, til El País.

I tillegg skal Guarina mangle deler av nesen og kjeven sin.

SYNLIGE SKADER: Delfinen Guarina har tydelige skader på kjevepartiet. Foto: Sea Shepherd Conservation Society

– De drives til vanvidd

Ifølge National Geographic ble seks av delfinene fanget i havet utenfor Cuba, mens de tre andre ble født i fangenskap.

Veterinær González er klar på at han mener forholdene i akvariet er barbariske.

– Delfiner svømmer i snitt 100 kilometer om dagen i det fri. De er svært aktive. Når de er i fangenskap svømmer de bare rundt og rundt i bassenget, og de tilbringer hele dagen på samme sted som de spiser og gjør fra seg, sier han til El País

Delfiner kommuniserer som kjent med høye klikke- og plystrelyder. Ifølge González spretter disse lydene tilbake via veggene i bassenget, noe som «driver dem til vanvidd».

Han sier videre at han ikke forstår hvordan folk vil betale for å vitne denne «mishandlingen», når man heller kan dra ut i båt og se de samme dyrene i det fri.

Sea Sheperd støtter veterinærens utsagn, og skriver på sine egne nettsider at de «ikke kan tro» at delfinene fortsatt blir tvunget til å opptre på show i den dårlige helsetilstanden de er i.

les også Massedød i Frankrike: Lemlestede delfiner driver i land

Delfiner kommuniserer som kjent med høye klikke- og plystrelyder. Ifølge González spretter disse lydene tilbake via veggene i bassenget, noe som «driver dem til vanvidd».

Han sier videre at han ikke forstår hvordan folk vil betale for å vitne denne «mishandlingen», når man heller kan dra ut i båt og se de samme dyrene i det fri.

Sea Sheperd støtter veterinærens utsagn, og skriver på sine egne nettsider at de «ikke kan tro» at delfinene fortsatt blir tvunget til å opptre på show i den dårlige helsetilstanden de er i.

SHOW: Her er tre av delfinene under en opptreden i Madrid-akvariet i 2010. Foto: Dominique Faget/AFP

Akvariet: – Veldig urettferdig

Madrid Aquarial Zoo har et annet syn på saken. Til El País sier talskvinne María Cerezo at dyrene blir tatt hånd om av både veterinærer og dyrepassere og andre eksperter, og at de har det helt fint.

Hun hevder også at Lala har et kronisk herpesvirus som hun like gjerne kunne ha fått i det fri.

les også Delfinen Honey forlatt i japansk akvarium

– Dyrene våre blir tatt godt hånd om, de spiser førsteklasses fisk og dyrepasserne kontrollerer hva de får i seg. De mangler ingenting, sier hun.

Cerezo trekker også frem at akvariet blant annet reiser til Stillehavet for å forske på sjødyr, og at de har hjulpet til med å bevare utrydningstruede seler utenfor kysten til Mauritania.

– Men ingen nevner det. I stedet for å fokusere på det som er viktig, fokuseres det på to delfiner i akvariet som er syke. Det er veldig urettferdig, sier hun til avisen.

Flere boikotter vannparker

Akvariet i Madrid er ikke de første som mottar kritikk for å holde sjødyr i fangenskap. 2013-dokumentaren «Blackfish» kom med sterk kritikk av vannpark-imperiet SeaWorld, som i flere tiår har avlet frem spekkhuggere i basseng, noe som førte til at besøkstallene til parken falt.

les også Denne spekkhuggeren er historisk

For tre år siden innførte myndighetene i California dessuten et forbud mot oppdrett og fangst av ville spekkhuggere i SeaWorld. I juli 2017 døde SeaWorlds siste spekkhugger født i fangenskap.

Reisebyråer som Thomas Cook har også tatt grep for dyrevelferden, og bestemt seg for å slutte å selge billetter til familieparker hvor spekkhuggere holdes i fangenskap.

Publisert: 16.06.19 kl. 17:27