DREPT: Journalisten Lyra McKee ble drept på jobb i byen Derry skjærtorsdag. Foto: HO / POLICE SERVICE OF NORTHERN IRELA

Kvinne (57) er arrestert for drapet på journalist

I natt tok Nye IRA på seg skylden for drapet på journalisten Lyra McKee i påsken. Nå er en kvinne arrestert for drapet.

Ifølge The Irish News, har nå en 57 år gammel kvinne blitt arrestert for drapet på journalist Lyra McKee i påsken. Politiet bekrefter at kvinnen har blitt arrestert for terrorvirksomhet, og blir nå avhørt av irsk politi i Belfast.

På skjærtorsdag døde den 29 år gamle journalisten etter å ha blitt skutt i hodet mens hun var på jobb, og dekket opptøyer i byen Derry.

Politiet hadde lengt mistenkt at Nye IRA , en utbrytergruppe fra Den Irske republikanske hær (IRA), sto bak drapet. I natt ble dette bekreftet da de påtok seg skylden for drapet på journalisten.

– I et angrep på fienden, ble Lyra McKee på tragisk vis drept mens hun sto ved siden av fiendens styrker, heter det i en uttalelse gruppen har gitt til The Irish News. Ved hjelp av kodeord er det bekreftet at meldingen fra Nye IRA er autentisk, melder nyhetsbyrået DPA.

Nye IRA er en utbrytergruppe fra Den irske republikanske hær (IRA), som formelt ble oppløst etter fredsavtalen i 2008. De beklaget også fullt og helt overfor Lyra McKees venner, familie og partner, men forteller at McKee var ikke et mål i seg selv, men at de skjøt mot politiet.

Publisert: 23.04.19 kl. 10:45