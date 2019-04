Norske Marius på Sri Lanka: – Kaotisk

Norske Marius Danielsen (33) befinner seg midt i kaoset på Sri Lanka. - Det føles uvirkelig, sier han til VG.

Minst 156 personer er døde, og over 400 skadet etter en rekke eksplosjoner på Sri Lanka.

Danielsen er på ferie på Sri Lanka, og kom til Colombo lørdag. Søndag våknet de til flere meldinger fra hans svigerfamilie som er fra Sri Lanka.

– De skrev at det hadde vært noen eksplosjoner. Deretter eskalerte det voldsomt, og nyhetene begynte å rapportere om det, sier han til VG.

Sammen med kona bor han på hotellet Marino Beach, som ligger rundt to kilometer fra et av luksushotellene som ble rammet av en eksplosjon.

– Politiet har gjennomsøkt alle rommene på hotellet vårt. Akkurat nå er det ganske rolig her vi er, men vi hører sirener og helikopter som flyr over oss. Det virker kaotisk, og alt føles uvirkelig.

DRAMATISK: Marius Danielsen kom til Colombo lørdag. Foto: Privat

Det var like før klokken 06.00 norsk tid at de første meldingene kom om en eksplosjon i St. Anthonys-kirken i byen Colombo sørvest på Sri Lanka.

Litt etter ble det meldt om en ny eksplosjon i kirken St. Sebastian i byen Negombo. Under en halvtime senere ble det meldt om en tredje eksplosjon i nærheten av Kingsbury hotell og Shangri-la hotell i Colombo.

Like før klokken 11 melder Reuters at det har vært enda en eksplosjon i Dehiwala ved Colombo. Minst to personer ble drept i eksplosjonen, skriver Afp.

En knapp halvtime senere rapporterer flere nyhetsbyråer om en åttende eksplosjon.

COLOMBO: Bildet er tatt fra hotellet Marino Beach som ligger rundt to kilometer fra et av hotellene som ble angrepet. Foto: Privat

Dramatisk

Danielsen sier at de har vært i kontakt med Utenriksdepartementet, som sier at situasjonen er uavklart.

– Situasjonen er uoversiktlig og vi har akkurat fått høre at det er flere eksplosjoner i området. Vi har ikke fått noen opplysninger fra hotellet, annet en at vi bør holde oss innendørs og unngå offentlige steder, sier Danielsen.

Da VG snakker med ham får han beskjed om at militæret gjennomsøker kjøpesenteret på hotellet.

Minst 35 av de omkomne er utenlandske, skriver AFP. Amerikanske, britiske og tyske skal være blant de drepte, skriver en av nyhetsbyråets journalister på Twitter.

En portugisisk statsborger er også blant de omkomne, ifølge nyhetsbyrået Lusa.

Hotellangrepene har utelukkende vært mot luksushoteller.

– Man blir bekymret når man sitter på et fem stjerners hotell i området, sier Danielsen.

Det er foreløpig ikke kjent om nordmenn er involvert, og Utenriksdepartementet opplyser til VG at de jobber for å få oversikt over situasjonen.

Den norske sjømannskirken sier til VG at de ikke har noen ansatte i området søndag.

– Vår prest som har ansvar for området er beredt til å reise til Sri Lanka dersom det er ønskelig for å bista, sier kommunikasjonssef Sissel Myklebust Mæland.

Publisert: 21.04.19 kl. 11:24