I SYRIA: To av de seks barna til norske IS-kvinner som sitter i interneringsleir i Syria: En gutt på fire og en jente på to år. Foto: Privat

Sverige vil hente hjem barn av IS-kvinner

Regjeringen i Sverige jobber for å hente hjem barna til svenske IS-kvinner. Svenskene vil ha andre nordiske land med på en felles strategi, men i Norge er det uenighet blant regjeringspartiene.

Sverige utenriksminister Margot Wallström tok fredag til Facebook for å love hjelp til barn av svenske IS-medlemmer:

– Regjeringen jobber intensivt for at barn med bånd til Sverige som oppholder seg i Syria , skal få den hjelpen de trenger. Det skal ikke være tvil om at regjeringen gjør det den kan for disse barna, og om mulig skal de hentes til Sverige, skriver Wallström.

VIL HENTE BARNA: Sveriges utenriksminister Margot Wallström (Socialdemokraterna) fotografert på hennes kontor i 2015. Foto: Krister Sørbø

Hun føyer til at alle saker må håndteres individuelt. Hun skriver at den svenske regjeringen jobber med internasjonale organisasjoner som Røde Kors, og legger til følgende:

– Regjeringen er i nær kontakt med de andre nordiske landene slik at vi handler i fellesskap og på samme måte.

arrow-right expand-left SPRENGT KAPASITET: De medisinske og sanitære forholdene i al-Hol leiren er under et voldsomt press. Her trekker gutter hjem matvarer i selvlagde kjerrer, på de gjørmete veiene.

Norge er informert

Det norske utenriksdepartementet (UD) har en pågående dialog med Sverige, Danmark og Finland, om hvordan sakene skal håndteres. Men politisk ledelse i UD svarer VG at det svenske utspillet ikke er grunnlag for å sende et nytt signal om hvordan den norske regjeringen vil håndtere saken.

Det vises i stedet til en uttalelse som statssekretær Audun Halvorsen (H) sendte VG tidligere i uken, der det blant annet står at Norge «deltar i den internasjonale diskusjonen og har kontakt med nærstående land og humanitære aktører».

Samtidig vet VG at UD jobber intenst for å innhente innspill fra partigruppene til de fire regjeringspartiene Høyre, Venstre, KrF og Frp.

Politisk uenighet

For hva som skal skje med barn av norske IS-kvinner, som sitter internert i en overfylt leir i Syria, der sanitære og medisinske forhold er kritiske, er nemlig svært omstridt:

Politikere som Abid Q. Raja (V) og Knut Arild Hareide (KrF) har gått ut og krevd at barna hentes hjem til Norge. Det har også partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet gjort, slik at det kan bli politisk flertall for å hente ut barna.

Men for statsminister Erna Solberg og Høyre er saken vrien: Solberg har sagt til VG at det ikke er aktuelt å hente ut barna slik situasjonen er nå.

HVA SKJER MED BARNA: Hva skal skje med barna til IS-kvinner som dro til Syria fra Europa? Det er blitt et politisk omstridt tema i en rekke land. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Frp sier nei

Utfordringen for Solberg er at Frp har markert veldig tydelig at partiet mener Norge «ikke bør løfte en finger» for å hente hjem norske IS-kvinner, slik partileder Siv Jensen sa på et sentralstyremøte i mars.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim har presisert til VG at han støtter tidligere justisminister Tor Mikkel Wara på at voksne IS-medlemmer bør straffeforfølges i Syria.

Helgheim mener at Norge bør avvente å se hva andre land gjør for barna, og at de er i en vanskelig situasjon grunnet «foreldrenes ansvarsløse handlinger».

ENORM LEIR: Al-Hol huset inntil nylig i overkant av 10.000 personer. Nå bør nær 78.000 mennesker der. Foto: ALI HASHISHO / X01161

Så langt er ingen voksne, mannlige krigere med norsk statsborgerskap i leiren Al-Hol. Men fire kvinner med norsk statsborgerskap, og seks barn, sitter internert i leiren.

Myndighetene i området som kurderne kontrollerer i Syria har flere ganger bedt vestlige land hente sine statsborgere hjem. Det skal også ha vært kontakt mellom kurdiske organisasjoner og Sverige om å legge til rette for at barn med røtter i Sverige skal kunne sendes hjem. Trolig vil det skje via den selvstyrte, kurdiske regionen i Nord-Irak.

Publisert: 12.04.19 kl. 19:49