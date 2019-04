ANGREP: Libyas hovedstad Tripoli har vært under angrep den siste uken etter at opprørsgeneral Khalifa Haftar innledet militæroffensiv. Bildet er av regjeringens militærkjøretøy, tatt 30 kilometer unna hovedstaden. Foto: MAHMUD TURKIA / AFP

WHO: 121 drept i Libya

Dødstallet fortsetter å stige etter at det i over en uke har vært kamp om kontrollen over Libyas hovedstad Tripoli.

Torsdag forrige uke innledet den libyske opprørsgeneralen Khalifa Haftar en militæroffensiv mot Tripoli og erklærte at han ville ta innta byen. Dagen etterpå tok militsgruppen hans « Libyas nasjonale hær» (LNA) kontroll over byens internasjonale flyplass.

Den FN-støttede regjeringen gikk inn i en motoffensiv for å forsvare byen. Det ble raskt meldt om flere drepte.

USA trakk mandag denne uken ut sine styrker i Libya, parallelt med at utenriksminister Mike Pompeo ba om umiddelbar stans i Haftars angrep.

Konflikten i Libya Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime. En rekke militsgrupper har siden kjempet om makten i landet, der det ble holdt valg i 2012. Den internasjonalt anerkjente regjeringen og nasjonalforsamlingen ble jaget ut av hovedstaden Tripoli i august 2013 og søkte tilflukt i Tobruk øst i landet. En allianse av militante islamistgrupper og klanbaserte militsgrupper opprettet en ny regjering og nasjonalforsamling i Tripoli under paraplyen Nasjonalkongressen. I ly av kaoset har også militante islamister som har sverget troskap til IS, etablert seg i landet. Som ledd i en FN-støttet fredsprosess ble det i februar 2016 oppnevnt en tredje regjering, som ledes av Fayez al-Sarraj. Denne anerkjennes ikke av nasjonalforsamlingen i Tobruk og har liten reell makt. Opprørsgeneralen Khalifa Haftar leder Libyas nasjonale hær (LNA), en opprørsgruppe som kontrollerer de østlige delene av landet. 4. april innledet LNA og andre militser som er lojale til Haftar, en militær offensiv for å ta Tripoli. Vis mer vg-expand-down

FN meldte fredag at over 13.000 mennesker har flyktet fra Tripoli etter at kampene brøt ut, samtidig som dødstallet har fortsatt å stige, skriver Al Jazeera.

Verdens helseorganisasjon (WHO) oppjusterer dødstallet til 121 søndag. 561 personer er skadet, skriver WHO Libya på Twitter:

Flere av Tripolis innbyggere har tatt til gatene for å demonstrere mot invasjonen:

VG var i kontakt med flere innbyggere i Tripoli forrige søndag, som beskrev stemningen i byen:

– Gatene i Tripoli er nesten tomme, bortsett fra køene av folk som hamstrer bensin og matvarer. Folk som har familie i utkanten av byen, pakker sakene sine og reiser ut av sentrum. Situasjonen ser nå ikke bra ut, sier én.

Publisert: 14.04.19 kl. 11:04