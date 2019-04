TATT: Mark Steven Domingo (26) en veteransoldat fra U.S. Army skal nylig ha konvertert til Islam, ble pågrepet og arrestert fredag etter en FBI-operasjon. Foto: AP

Pågrepet for terror-planlegging mot nasjonalister

Dette er den amerikanske eks-soldaten som amerikanske myndigheter mener har planlagt å angripe en nasjonalist-markering i Los Angeles.

Mark Steven Domingo (26) en veteransoldat fra U.S. Army, som nylig skal ha konvertert til Islam, ble pågrepet og arrestert fredag etter en FBI-operasjon, ifølge en uttalelse fra føderale myndigheter i USA mandag.

Domingo skal ha blitt i tatt en FBI undercover-aksjon der han skal ha mottatt sprengstoff og utstyr fra føderale agenter. Sprengstoffet skulle, ifølge myndighetene, brukes mot nasjonalist-arrangementet i Los Angeles.

Den pågrepne 26-åringen skal ikke være tidligere straffet, men myndighetene skal ha blitt oppmerksom på han etter at han har postet ekstreme ytringer i sosiale medier hvor han skal ha krevd hevn for massakren mot moskeen i Christchurch i New Zealand, der en angriper drepte 50 personer mars, ifølge Washington Post.

– Ville utføre massedrap

åtalemyndigheten sier at Domingo planla drive-by-skyting og å detonere en bombe ved nasjonalistarrangementet ved Santa Monica pier søndag 28. april. Domingo skal blant annet ha vært på befaring på stedet sammen med FBI-agentene, ifølge Reuters.

– Personen som er siktet i denne saken ville utføre massedrap med eksplosiver og han utviklet seg veldig raskt fra å snakke om vold til å utføre et angrep, sier Michael McGarrity, visedirektør i FBIs antiterror-seksjon i en uttalelse.

Publisert: 30.04.19 kl. 08:56