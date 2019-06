BADER FULLT PÅKLEDD: Myndighetene har satt inn en rekke tiltak for å redde folket i Paris fra varmen. Her kjøler folk seg ned i en fontene ved Eiffeltårnet tirsdag. Foto: Kenzo Tribouillard / AFP

Farlig hetebølge i Frankrike: Må installere kjølerom, vannspredere og nye fontener

Hetebølgen som er på vei mot deler av Europa denne uken kan knuse en rekke varmerekorder. Det har fått myndighetene til å innføre en rekke strakstiltak, i frykt for gjentagelse av 2003-katastrofen.

Belgia, Danmark, Luxembourg, Nederland, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Østerrike og Frankrike kan ifølge meteorologer få varmerekorder for juni, skriver The Guardian.

Et av landene som merker hetebølgen aller mest er sistnevnte. Fredag er det ventet opp mot 45 grader i Sør-Frankrike.

– De siste prognosene gir ikke mye tvil. Det går mot en ny varmerekord, sier meteorolog Guillaume Woznica til avisen.

Hetebølge i deler av Europa: «Helvete kommer»

Den tidligere juni-rekorden i Frankrike er på 41,5 grader fra juni 2003, mens på varmerekorden i landet er på 44,1 grader – også den fra 2003.

Denne ukens værmeldinger har fått meteorologen Ruben Hallali til å legge ut dette bildet på Twitter:

– Bedre forberedt

Under den ekstremt varme 2003-sommeren omkom over 15 000 mennesker i Frankrike. Myndighetene gjør nå det de kan for å unngå at tragedien skal gjenta seg.

– Vi må være godt forberedt og ha klare tiltak, sier Frankrikes president Emmanuel Macron, ifølge AP. Han legger til at syke mennesker, gravide kvinner, nyfødte og eldre er de mest utsatte gruppene.

Forskere: – Ville ikke fått ekstremsommeren i fjor uten global oppvarming

Det mener landets helseminister, Agnes Buzyn, at de har.

– Vi er bedre forberedt enn vi var i 2003. Vi har bedre planer og mer effektive varselsystemer.

Ifølge France 24 har helseministeren bedt både sykehus og sykehjem om å være på vakt.

VANNLEK: Barn leker og kjøler seg ned under vannstrålene i Andre Citroen-parken.

Varsler hetebølge på kontinentet

Setter inn mange tiltak

Paris har allerede tatt flere grep for å avkjøle befolkningen. Ifølge Business Insider har tusenvis av eksamener blitt utsatt, byens svømmehaller har fått utvidede åpningstider og en egen telefonlinje er opprettet for å bistå innbyggerne.

Ifølge BBC har også rundt 50 skoler i Essonne-regionen rett sør for Paris blitt stengt på grunn av varmen. Torsdag vil skolene i Val-de-Marne og Seine-et-Marne-regionene også bli stengt.

Paris-ordfører Anne Hidalgo presenterte mandag en handlingsplan som blant annet inkluderer å installere offentlige «kjølerom», flere vannfontener rundt om i byen og maskiner som skal sprute kaldt vann utover gatene.

Sommervarselet 2019: Sensommeren kan bli varm

Byen har også advart folk mot å drikke alkohol, og oppfordrer dem til å dusje/bade flere ganger om dagen, og å «tilbringe flere timer om dagen på et kaldt sted».

Fra onsdag av blir det dessuten forbudt å bruke de mest forurensende kjøretøyene på veiene i Paris og Lyon, skriver BBC. Særlig Paris er utsatt for tåke når det er varmt vær.

Flere land rammet

Det er ikke bare Frankrike som blir truffet av den sterke varmen.

Den spanske meteorologen Silvia Laplana publiserte mandag et værkart, som bare blir mer og mer mørkerød utover i uken, med teksten «Helvete kommer» (El infierno is coming).

I likhet med Frankrike ventes temperaturene i deler av Spania å nå 45 grader på fredag.

Også Tyskland har iverksatt tiltak. I Saxony-Anhalt i den østlige delen av landet har fartsgrenser blitt satt ned på motorveiene på grunn av risikoen for overoppheting som kan ødelegge veiene.

For en tysk MC-sjåfør ble ekstremvarmen blitt så uutholdelig at han rett og slett har valgt å droppe klærne onsdag, ifølge politiet i Brandenburg:

