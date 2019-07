SIER OPP: Alexander Acosta (50) har vært arbeidsminister siden 16. februar 2017. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

USAs arbeidsminister går av etter Epstein-skandale

President Donald Trump kunngjorde på en pressekonferanse at arbeidsminister Alexander Acosta går av.

Mindre enn 10 minutter siden







Ifølge Trump var det Acosta selv som valgte å gå av.

Avgangen kommer etter at Acosta har vært i hardt vær de siste dagene, etter at forretningsmannen Jeffrey Epstein ble tiltalt for seksuelle overgrep mot en rekke mindreårige, helt ned til 14 år.

Involvert i gammel overgrepsskandale

Før Acosta var arbeidsminister for Trump, var han en såkalt United States attorney for i Florida, og var involvert i saken mot forretningsmannen Jeffrey Epstein, som ble etterforsket for seksuelt misbruk av mindreårige.

Påtalemyndighetene i saken, som var ledet av Acosta, hadde i 2008 skissert en tiltale på 53 sider, som ble droppet til fordel for en tilståelsesdom. Mot å tilstå fikk Epstein en fengselsstraff på 16 måneder, men slapp fri etter 13. Han fikk også forlate fengselet seks dager i uken for å jobbe. Hadde den skisserte tiltalen fått medhold i retten, ville Epstein trolig endt opp med livstid i fengsel.

Flere har i ettertid stilt spørsmål om hvorvidt Epsteins mektige vennekrets, som blant annet inkluderte Donald Trump og Bill Clinton, hadde noe å si for den milde dommen han fikk.

I ettertid har det også blitt konkludert med at påtalemyndighetene brøt loven ved å inngå avtalen med Epstein, ettersom ofrene i saken ikke ble fortalt om avtalen før den ble inngått.

Var venn med Trump

USAs president skal ha vært god venn med Jeffrey Epstein før han ble president. Epstein var blant annet medlem av Trumps private klubb i Florida, Mar-a-Lago, og Trump omtalte Epstein i varme ordelag i 2001.

– Jeg har kjent Jeff i femten år. Fantastisk fyr, sa den nåværende presidenten til magasinet The New Yorker i 2002, og la til:

– Han er veldig morsom å være med. Det blir til og med sagt at han liker vakre kvinner like mye som jeg gjør, og mange av de i det yngre laget. Det er ingen tvil – Jeffrey nyter sitt sosiale liv.

Etter at den nylige tiltalen mot Epstein ble kjent, har flere trukket frem en anklage mot Trump, som ble fremsatt i 2016.

Under det amerikanske presidentvalget i 2016 anklaget en kvinne Trump for å ha voldtatt henne i 1994, da kvinnen var 13 år, under en fest i Epsteins villa i New York. Det skriver blant annet The Washington Post. Anklagene ble imidlertid droppet fordi kvinnen – ifølge advokaten – hadde mottatt trusler og ikke turte å stå frem.

Acosta er den eneste i Trumps administrasjon med latinamerikansk bakgrunn.

Saken blir oppdatert.

Publisert: 12.07.19 kl. 15:56