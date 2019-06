DIPLOMAT: Brett McGurk var inntil desember 2018 president Trumps spesialutsending og leder for den internasjonale koalisjonen som bekjempet IS i Syria og Irak. Foto: Jørgen Braastad, VG

Amerikansk diplomat til VG: Trump har malt seg inn i et hjørne

Den amerikanske diplomaten Brett McGurk, som blant annet ledet den internasjonale koalisjonen mot IS, frykter at Iran-situasjonen raskt kan komme ytterligere ut av kontroll.

Nå nettopp







Torsdag ble det at Iran hadde skutt ned en amerikansk drone. De to landene er fremdeles uenige i hvorvidt dronen befant seg i iransk luftrom eller ei. Fredag skrev The New York Times at Trump beordret et militærangrep på Iran, men senere ombestemte seg.

Diplomaten Brett McGurk er bekymret for spenningen mellom de to landene.

– President Trumps strategi har dessverre ført oss dit vi er nå. Min bekymring er den samme som mange allierte i Europa har advart mot, at Iran neppe kommer tilbake til forhandlingsbordet slik situasjonen er nå, sier han til VG.

les også Demokrater refser Trump etter Iran-håndtering

– Opererer uten støtte

Intervjuet med VG fant sted på fredsmeglerkonferansen Oslo Forum tirsdag, altså før Iran skjøt ned en amerikansk drone natt til torsdag.

Brett McGurk sier at den store spenningen mellom Iran og USA nå langt på vei er en villet og varslet krise:

– Allerede i sin valgkampanje varslet Trump at han ville ut av Obamas atomavtale med Iran. Trump trodde at maksimalt økonomisk press ville presse Iran til forhandlingsbordet. Nå er det ingen utsikt til dialog, og president Trump opererer uten støtte fra sine nærmeste allierte.

– Så hva skjer nå?

– Vi kan vente at Iran vil forsette med uforsvarlige angrep som de etterpå vil benekte. Det kan lede til en amerikansk motreaksjon, selv om president Trump sier at han ikke ønsker en krig i regionen. Men dessverre er det slik at krig kan starte ved et uhell.

– Sanksjonene funker

Mye av spenningen mellom de to landene kommer som følger av at Trump i 2018 trakk USA ut av den såkalte atomavtalen. Avtalen gikk ut på at Iran ikke skulle jobbe med å utvikle atomvåpen så lenge de økonomiske sanksjonene mot landet ble løftet.

McGurk oppsummerer situasjonen slik:

– Virker de økonomiske sanksjonene? Ja absolutt. Men påvirker det Irans opptreden? Absolutt ikke. Med min kunnskap om Iran vil de komme tilbake til forhandlingsbordet dersom man lemper noe på sanksjonene som et vilkår for forhandlinger, hvilket jeg heller ikke har noen tro på, sier McGurk.

Publisert: 21.06.19 kl. 12:53